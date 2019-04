L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (16/04)

SOLIDARITÉ NATIONALE POUR NOTRE-DAME, LA THÈSE DE L'ACCIDENT RETENUE

PARIS - Pouvoirs publics, entreprises et citoyens se mobilisent en France pour la renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite en partie par un violent incendie dont l'origine accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.

L'édifice gothique, symbole à l'aura internationale, a subi de lourds dommages dans le brasier contre lequel quelque 400 sapeurs-pompiers ont lutté pendant plus de neuf heures.

Le feu est désormais éteint, à l'exception de quelques foyers résiduels, et des travaux de sécurisation ont débuté pour environ 48 heures afin de relever les vulnérabilités du monument, dont la construction remonte au XIIe siècle, a précisé le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nunez.

La flèche de la cathédrale, restaurée par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, s'est notamment effondrée lundi soir, endommageant la voûte qui est percée en trois endroits. Cinq immeubles d'habitation voisins ont été évacués temporairement.

"La voûte, a priori, devrait tenir, il faut rester très prudent", a déclaré le ministre de la Culture, Franck Riester.

Si la structure tient bon, le pignon du transept Nord et une partie du beffroi Sud sont fragilisés.

La phase de consolidation permettra "aux sapeurs-pompiers d'entrer à l'intérieur avec les personnels du ministère de la Culture pour récupérer les oeuvres dont une grande partie n'a pas été endommagée", a dit Laurent Nunez.

Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20h00.

DES CENTAINES DE MILLIONS D'EUROS POUR LA RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME

PARIS - Acteurs publics et privés ont annoncé mardi des centaines de millions d'euros de dons pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans un élan national sans précédent.

La famille de l'homme d'affaires Bernard Arnault et sa société LVMH ont annoncé qu'ils débloqueraient 200 millions d'euros. L'industriel François Pinault et son fils François-Henri offriront 100 millions d'euros via leur holding Artémis.

Total consent "un don spécial" de 100 millions d'euros. Vinci a appelé à l'union du secteur français du BTP dans le cadre d'un mécénat de compétences, auquel Bouygues BOUY.PA s'est déclaré prêt à apporter sa contribution.

Martin Bouygues, PDG du groupe, et son frère Olivier se sont engagés à hauteur de 10 millions d’euros à titre personnel. Marc Ladreit de Lacharrière, PDG de la holding Fimalac, a promis 10 millions d'euros pour la restauration de la flèche, détruite par l'incendie survenu lundi soir. Le groupe L'Oréal, la famille Bettencourt-Meyers, principal actionnaire du groupe de cosmétiques, et la fondation Bettencourt Schueller ont annoncé un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction.

TRÊVE DANS LA CAMPAGNE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

PARIS - Plusieurs partis politiques français, dont La République en marche (LaRem) et le Rassemblement national (RN), ont décrété mardi "une trêve" dans la campagne des élections européennes du 26 mai après l'incendie qui a ravagé lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris.

"Nous vivons un moment de tristesse profonde. La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d'union nationale", a écrit la tête de liste LaRem et ex-ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau sur son compte Twitter.

Pour la tête de liste du Rassemblement national (ex-Front national), Jordan Bardella, "c'est une partie de notre Histoire qui a brûlé et comme tous les Français nous avons le coeur qui saigne."

---

GRAND DÉBAT-DES ANNONCES PRÊTÉES À MACRON DÉVOILÉES DANS LA PRESSE

PARIS - Référendum d'initiative citoyenne (RIC) au niveau local et baisse "significative" de l'impôt sur le revenu pour les travailleurs : plusieurs médias ont dévoilé mardi les annonces détaillées selon eux par Emmanuel Macron dans une déclaration dont la diffusion prévue lundi à 20h00 a été annulée, en raison de l'incendie à Notre-Dame de Paris.

La présidence de la République a fait savoir qu'elle "ne confirm ni ne comment les fuites dans la presse au sujet de la sortie du Grand débat national" et que le chef de l'Etat dévoilerait "en temps voulu" ces mesures censées répondre à la crise des "Gilets jaunes".

Selon L'Obs, qui cite "une source interne d’une chaîne de télévision", Emmanuel Macron devrait en particulier annoncer une baisse d'impôts pour les classes moyennes, "une baisse significative de l’impôt sur le revenu pour les travailleurs", la suppression de certaines niches fiscales et une baisse de la dépense publique.

---

ARMES AU YÉMEN-LA MINISTRE DES ARMÉES APPELÉE À TÉMOIGNER AU SÉNAT

PARIS - La commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat souhaite entendre la ministre des Armées, Florence Parly, après les révélations du collectif Disclose sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen y compris dans des zones civiles.

Les documents de la Direction du renseignement militaire dévoilés par le collectif montrent notamment que des canons français sont postés par l'Arabie saoudite à la frontière saoudo-yéménite, que des chars Leclerc dotés de munitions françaises ont été observés au Yémen, et que des avions de chasse Mirage 2000-9 opèrent au Yémen depuis l'Erythrée.

---

ISRAËL-NETANYAHU VA ÊTRE CHARGÉ DE FORMER UN GOUVERNEMENT

JERUSALEM - Le président israélien Reuven Rivlin a annoncé mardi qu'une majorité des députés israéliens lui avaient conseillé de charger le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu de former un nouveau gouvernement à la suite des élections législatives du 9 avril.

Au deuxième jour de ses consultations avec les chefs des partis représentés au Parlement, le président a déclaré que Benjamin Netanyahu avait "désormais une majorité de membres de la Knesset derrière lui".

"Je n'ai donc plus aucune marge de manoeuvre", a dit Reuven Rivlin à la radio, entérinant ainsi la reconduction de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement pour un cinquième mandat, le quatrième consécutif.

---

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EXAMINE UN PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA LIBYE

NATIONS UNIES - Le Conseil de sécurité des Nations unies doit examiner ce mardi un projet de résolution présenté par le Royaume-Uni en vue d'instaurer un cessez-le-feu en Libye, où les hommes du maréchal Khalifa Haftar affrontent dans les faubourgs sud de Tripoli les forces du Premier ministre Fayez al Serraj.

Le texte, qui pourrait être soumis au vote dès cette semaine, demande aux pays qui peuvent avoir de l'influence sur les belligérants de s'assurer du respect d'un éventuel cessez-le-feu. Il souhaite aussi que l'aide humanitaire puisse parvenir à toutes les régions du pays.

Le 5 avril, le Conseil de sécurité avait fait part de son inquiétude face aux combats près de Tripoli et souligné qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit.

L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar a lancé il y a un peu moins de deux semaines une offensive en direction de la capitale.

---

LONDRES BLOQUÉ PAR DES ÉCOLOGISTES

LONDRES - La police britannique a annoncé mardi avoir interpellé plus de 120 militants écologistes en deux jours de manifestations dans le centre de Londres pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique.

Les manifestants occupaient à nouveau mardi des carrefours emblématiques de la capitale, comme Oxford Circus ou Marble Arch, après avoir passé pour certains d'entre eux la nuit sur place.

L'action est menée par le mouvement Extinction Rebellion, dont des militants se sont déjà signalés au début du mois en manifestant à demi-nus lors d'un vote sur le Brexit à la Chambre des communes.

---

FEU VERT DE STRASBOURG À LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

STRASBOURG - Le Parlement européen a définitivement adopté mardi un projet de directive sur la protection des lanceurs d’alerte qui ne pourront être condamnés ou sanctionnés lorsqu’ils dénoncent les activités illégales ou dangereuses d’une entité publique ou privée.

Le texte, qui s’applique tant aux lanceurs d’alerte qu’à ceux qui les informent, a déjà fait l’objet d’un accord de principe entre le Parlement et le Conseil européen – les gouvernements - et doit encore être adopté formellement par ce dernier. Il entrera en vigueur d’ici deux ans.

"Il s’agit de reconnaître le rôle essentiel joué par les lanceurs d’alerte dans nos démocraties, de placer nos exigences de transparence et de bonne gouvernance au-dessus des pouvoirs économiques et financiers", a affirmé la rapporteuse du texte, Virginie Rozière, députée française radicale de gauche, lors du débat en plénière, lundi.

---

FRANCE-LA PERPÉTUITÉ REQUISE EN APPEL CONTRE LE FRÈRE DE MERAH

PARIS - Le ministère public a requis mardi la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans contre Abdelkader Merah, frère et mauvais génie présumé du tueur de militaires et d'enfants juifs Mohamed Merah jugé en appel par une cour d'assises composée de magistrats professionnels.

Tout au long de ce deuxième procès, commencé le 25 mars, accusation et parties civiles se sont efforcées de nouveau de démontrer que cet ex-caïd de cité, converti depuis 2006 à un islam radical, avait non seulement été le mentor de son frère mais aussi le cerveau et le complice de ses actes.

Mohamed Merah, qui se réclamait d'Al Qaïda, a tué de sang-froid en mars 2012 trois militaires, trois écoliers juifs et le père de deux d’entre eux, à Toulouse et Montauban, avant d'être abattu par la police.