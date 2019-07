L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (16/07)

FRANCE

FRANÇOIS DE RUGY DÉMISSIONNE "POUR SE DÉFENDRE"

PARIS - François de Rugy, mis en cause par Mediapart pour ses dépenses quand il était président de l'Assemblée nationale et ministre d'Etat, a annoncé mardi sa démission de son poste de ministre de la Transition écologique "pour se défendre".

L'Elysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait accepté cette démission, "une décision personnelle qu'il respecte".

Après le départ surprise de Nicolas Hulot fin août 2018, le chef de l'Etat perd un deuxième ministre de l'Environnement au moment où il s'efforce de donner une coloration plus écologiste à son gouvernement et à son action.

Fragilisé par les révélations de Mediapart sur son train de vie à la présidence de l'Assemblée nationale, puis de ministre d'Etat, François de Rugy n'a pas attendu le verdict du contrôle de ses dépenses par le secrétariat général du gouvernement.

Ce contrôle avait été diligenté à la demande du Premier ministre, Edouard Philippe. L'Assemblée nationale menait parallèlement ses propres investigations.

"Depuis le début de la semaine dernière, Mediapart m’attaque sur la base de photos volées, de ragots, d’approximations, d’éléments extérieurs à ma fonction", a expliqué le ministre démissionnaire sur Facebook. "La volonté de nuire, de salir, de démolir, ne fait pas de doute."

"La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d’assumer sereinement et efficacement la mission que m’ont confiée le Président de la République et le Premier ministre", a-t-il ajouté. "Dès lors, j’ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin."

Il annonce également avoir déposé mardi matin une plainte en diffamation contre Mediapart.

---

COMMISSION EUROPÉENNE

L'ÉLECTION DE VON DER LEYEN INCERTAINE JUSQU'AU BOUT

STRASBOURG - Assurée du soutien du Parti populaire européen, sa famille politique, Ursula von der Leyen s’est efforcée mardi de convaincre la gauche et les écologistes du Parlement européen d’approuver sa nomination à la présidence de la Commission.

Le scrutin est prévu à 18 heures et les résultats attendus avant 20 heures.

La ministre allemande de la Défense a d'abord rappelé ce qu'aurait de symbolique sa nomination, en tant que première femme à la tête de la Commission, 40 ans après celle de Simone Veil, première femme à présider le Parlement européen.

Cette proche d'Angela Merkel a cité la lutte contre le réchauffement climatique comme "défi le plus urgent" et s’est engagée à fixer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre "de 50, voire 55% d’ici 2030".

---

PARIS ATTEND UNE RÉPONSE DE TÉHÉRAN APRÈS L'ARRESTATION D'UNE FRANCO-IRANIENNE

PARIS - La France n'a pas reçu à ce stade d'explication "valable" de l'Iran concernant l'arrestation de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah et attend toujours une clarification de Téhéran à ce sujet, a déclaré lundi Emmanuel Macron.

"Ce qui s'est passé me préoccupe beaucoup", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à Belgrade. "Nous sommes informés depuis plusieurs jours et j'ai eu l'occasion d'exprimer non seulement mon désaccord mais ma volonté de clarification au président Rohani".

Dans la matinée, la porte-parole du Quai d'Orsay avait fait état de démarches effectuées par la France "auprès des autorités iraniennes pour obtenir de leur part des informations sur la situation et les conditions de l'arrestation de Mme Adelkhah et demander un accès consulaire".

---

FRANCE

LE NATIONALISTE CORSE CHARLES PIERI EN GARDE À VUE

PARIS - Le militant nationaliste Charles Pieri, 69 ans, a été placé mardi en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte pour abus de biens sociaux et recel de ces mêmes infractions, a dit la procureure de la République de Bastia.

"Il a été interpellé ce matin à son domicile et durant sa perquisition, des armes, dont des armes de poing ont été découvertes", a précisé Caroline Tharot.

Trois autres personnes ont également été placées en garde à vue, une proche de Charles Pieri et deux employés d’une société, selon France Corse Via Stella, qui a révélé l’information.

Caroline Tharot a souligné que cette affaire relevait du "droit commun" et n’avait "rien à voir avec une grande enquête portant sur des marchés publics".

---

LE PARQUET FAIT APPEL DE LA RELAXE DANS LE PROCÈS TAPIE

PARIS - Le parquet de Paris a annoncé mardi qu'il faisait appel de la relaxe générale prononcée le 9 juillet, notamment en faveur du PDG d'Orange, Stéphane Richard, dans l'affaire de l'arbitrage contesté en faveur de l'homme d'affaires Bernard Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais.

Les six prévenus, dont faisait également partie Bernard Tapie, étaient initialement jugés pour escroquerie, détournement de fonds publics et complicité de ces deux infractions.

Mais le tribunal n'a retenu finalement que la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, pour décider en fin de compte que l'accusation n'avait pas apporté la preuve de la culpabilité des prévenus.

---

LE PARLEMENT DONNE UN CADRE À LA RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME

PARIS - Les députés ont définitivement voté mardi le projet de loi censé faciliter les travaux de reconstruction, ainsi que leur financement, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, gravement endommagée par un incendie le 15 avril dernier.

Le texte, qui fixe le cadre du futur chantier ainsi que le statut des dons, a été adopté à une large majorité des suffrages exprimés, par 91 voix pour et huit contre.

"Nous devions nous montrer à la hauteur de l'élan de générosité pour Notre-Dame de Paris", a déclaré juste avant le vote le ministre de la Culture, Franck Riester.

Rédigés dans l'urgence, les neuf articles entérinent une souscription nationale ouverte rétroactivement à compter du 16 avril 2019 "pour la conservation et la restauration de la cathédrale", dont la destruction partielle par les flammes a ému le monde entier.