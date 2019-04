L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (17/04)

LES EXPERTS AU CHEVET DE NOTRE-DAME, ENCORE FRAGILE

PARIS - Les pompiers et les conservateurs du patrimoine continuent mercredi d'oeuvrer dans l'urgence à la sécurisation de Notre-Dame, menacée en trois points, au lendemain du défi lancé par Emmanuel Macron de reconstruire la cathédrale en cinq ans.

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a fait le point mercredi matin sur l'avancée de ces premiers travaux, qui doivent permettre d'ici vendredi aux conservateurs de venir récupérer sans risque peintures et sculptures pour les mettre à l'abri au musée du Louvre. Une soixante de sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre aux côtés des experts.

Trois points d'inquiétude subsistent sur la structure de la cathédrale: la voûte intérieure et deux pignons (l'un situé entre les deux beffrois, l'autre au niveau du transept nord).

"Dès ce matin sont arrivées des entreprises pour enlever les gravats et le reste de la charpente sur la voûte, qui menace l'effondrement de la voûte", a expliqué le ministre de la Culture sur France 2.

Une statue qui pesait sur le sommet de la façade nord de la cathédrale a pu être retirée dans la soirée de mardi, a-t-il poursuivi, saluant une "bonne nouvelle".

CHAQUE EURO IRA À NOTRE-DAME, AVANTAGE SPÉCIAL POUR LES PARTICULIERS-PHILIPPE

PARIS - Chaque euro donné par les particuliers et les entreprises pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris sera dédié à cette seule tâche, a promis mercredi Edouard Philippe, annonçant un avantage fiscal majoré pour les dons effectués par des personnes physiques jusqu'à 1.000 euros.

Pour les entreprises, le dispositif classique sera utilisé, a ajouté le Premier ministre devant les journalistes à l'Elysée à l'issue d'un conseil des ministres consacré à la réponse publique à l'incendie ayant détruit une partie de la cathédrale lundi soir.

Un projet de loi sera présenté la semaine prochaine en conseil des ministres pour "donner un cadre légal à la souscription nationale" et un concours d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé.

LE POINT sur l'incendie de Notre-Dame de Paris

La cathédrale mercredi matin. REUTERS/Philippe Wojazer

---

FRANCE-PROCÈS REQUIS DANS L'AFFAIRE DU CHANTIER DE LA DÉFENSE À BALARD

PARIS - Le parquet national financier (PNF) a requis le renvoi en correctionnelle de sept personnes au terme de l'enquête au long cours sur les conditions d'attribution du chantier du siège du ministère de la Défense, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Le réquisitoire a été transmis le 5 mars au juge d'instruction, à qui il revient désormais de se prononcer sur la tenue ou non d'un procès, précise-t-on de même source.

Ce dossier concerne le marché à 3,5 milliards d'euros du nouveau siège des états-majors et des services centraux de la Défense, situé dans le quartier Balard (sud-est de Paris), remporté en 2011 à un consortium conduit par Bouygues.

---

SEPT MORTS DANS LE BOMBARDEMENT D'UN QUARTIER RÉSIDENTIEL DE TRIPOLI

TRIPOLI - Une dizaine de roquettes Grad sont tombées dans la nuit de mardi à mercredi sur un faubourg densément peuplé de Tripoli, la capitale libyenne attaquée depuis deux semaines par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays.

Le bombardement, un peu avant minuit, a frappé le quartier d'Abou Salim, dans le sud de la ville. Il a fait sept morts, en majorité des femmes, et 17 blessés, selon les autorités et des témoins.

Depuis le début de l'offensive de l'ANL, les combats ont fait plus de 800 morts, selon les Nations unies.

"Nuit horrible de bombardements aveugles dans des zones résidentielles. Pour le salut des trois millions de civils qui vivent dans le Grand Tripoli, ces attaques doivent cesser. MAINTENANT !", a tweeté l'émissaire de l'Onu Ghassan Salamé, qui se trouve dans la capitale libyenne.

---

EGYPTE-LE RÉFÉRENDUM SUR LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE DU 20 AU 22 AVRIL

LE CAIRE - Le référendum sur le projet de réforme constitutionnelle adopté mardi par le parlement égyptien aura lieu du 20 au 22 avril, a annoncé mercredi la Commission électorale.

Le texte propose de faire passer la durée du mandat présidentiel de quatre à six ans et de ne pas tenir compte de ceux qu'Abdel Fattah al Sissi a déjà accomplis, ce qui lui permettrait de se maintenir jusqu'en 2030.

Un amendement confère par ailleurs au président de nouveaux pouvoirs en matière de nomination des juges et des procureurs, d'autres stipulent que l'armée a le devoir de protéger "la Constitution, la démocratie, la cohésion fondamentale du pays et sa nature civile" et élargissent les compétences des tribunaux militaires.

---

CUBA-WASHINGTON AUTORISE LES POURSUITES POUR SPOLIATION

WASHINGTON/LA HAVANE - Le gouvernement américain va autoriser à compter du 2 mai les poursuites judiciaires contre les sociétés étrangères présentes à Cuba qui utilisent des biens confisqués à des Américains ou des binationaux lors de la révolution de 1959, a confirmé mercredi le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

"Toute personne physique ou morale ayant des activités à Cuba doit se conformer à cette disposition", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

La mesure pourrait concerner des entreprises américaines, européennes ou canadiennes et freiner les investissements étrangers. Washington cherche ainsi à faire payer à La Havane son soutien au président vénézuélien Nicolas Maduro.

A Bruxelles, la Commission européenne a réaffirmé son opposition à toute mesure américaine revenant à sanctionner des entreprises ou des ressortissants européens à Cuba.

---

UN ONCLE DE BACHAR AL ASSAD RENVOYÉ EN PROCÈS EN FRANCE

PARIS - Rifaat al Assad, oncle de Bachar et opposant au régime syrien, a été renvoyé devant un tribunal correctionnel en France, où il est accusé de s'être bâti un patrimoine immobilier de plusieurs dizaines de millions d'euros avec de l'argent détourné dans son pays d'origine, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Le juge Renaud Van Ruymbeke, chargé de ce dossier de "biens mal acquis", a retenu contre les lui les charges de blanchiment en bande organisée de détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée mais également de recours au travail dissimulé.

En clair, la justice soupçonne Rifaat al Assad, âgé de 81 ans, de s'être constitué frauduleusement une fortune immobilière dans plusieurs pays avec des fonds provenant de Syrie, à l'époque où il était encore en cour à Damas.

En France, la valeur de ses biens, parmi lesquels un hôtel particulier situé avenue Foch, artère cossue de Paris, et des dizaines d'appartements, s'élève à 100 millions d'euros environ, précise-t-on encore de source judiciaire.

Il possède également 507 propriétés en Espagne d'une valeur totale de 700 millions d'euros, qui ne sont toutefois pas au coeur de l'enquête française, ajoute-t-on de même source.

---

PRÉSIDENTIELLE EN INDONÉSIE: WIDODO LARGEMENT EN TÊTE DES PREMIÈRES ESTIMATIONS

DJAKARTA - Le président indonésien Joko Widodo semblait se diriger mercredi vers une réélection confortable, des estimations fondées sur des dépouillements rapides le créditant parfois d'une avance de plus de dix points sur son rival, l'ex-général Prabowo Subianto.

L'institut de sondage CSIS le donne en tête avec 55,7% des voix sur la base d'un décompte de plus de 75% des suffrages. Prabowo Subianto est crédité de 44,3% des voix.

L'estimation la plus serrée rendue publique par un institut de sondage donne l'ancien général 5,5 points derrière le président sortant.

Pour l'analyste politique Kevin O’Rourke, "les premiers résultats donnent une image claire du scrutin". "La victoire de Widodo n'est pas éclatante puisqu'il n'atteint pas le seuil psychologique des 60% qui semblait à sa portée. Prabowo a fait mieux que prévu, ce qui pourrait le pousser à se représenter en 2024", a-t-il dit.

---

LE BREXIT PARTY DE FARAGE EN TÊTE DES INTENTIONS DE VOTE POUR LES EUROPÉENNES

LONDRES - Le Brexit Party de Nigel Farage arrive largement en tête des intentions de vote pour les élections européennes de la fin mai, selon un sondage YouGov publié mercredi par l'Evening Standard.

Avec 27%, il devance le Parti travailliste de cinq points. Les conservateurs sont crédités de 15%, cinq de plus que les Verts.

La Grande-Bretagne devait quitter l'Union européenne le 29 mars mais l'accord que la Première ministre a négocié avec Bruxelles ayant été rejeté à la Chambre des communes, l'échéance a été repoussée à la fin octobre. Faute de solution avant les élections européennes, la Grande-Bretagne devra participer au scrutin, qui s'étalera du 23 au 26 mai.