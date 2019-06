L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (18/06)

FRANCE:

LE DURCISSEMENT DE L'ASSURANCE CHÔMAGE HÉRISSE LES SYNDICATS

PARIS - Le gouvernement a présenté mardi des règles durcies pour l'assurance chômage afin de redresser les finances du régime et d'inciter davantage à la reprise d'emploi, provoquant la colère de l'ensemble des syndicats et des critiques du patronat.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont annoncé l'instauration d'un bonus-malus sur les contrats courts dans sept secteurs, une dégressivité des allocations pour les chômeurs qui touchaient plus de 4.500 euros brut et l'allongement à six mois de la période de travail nécessaire pour bénéficier de l'assurance chômage. (ENCADRE Mesures)

Le gouvernement a également décidé de durcir le système de rechargement de droits des personnes cumulant une indemnisation et des revenus d'activité, ainsi que des règles accusées de favoriser les allers-retours entre travail et chômage.

La réforme doit dégager 3,4 milliards d'euros d'économies sur la période 2019-2021 et le gouvernement espère qu'elle permettra de réduire de 150.000 à 250.000 le nombre de demandeurs d'emploi sur cette période.

---

DONALD TRUMP LANCE OFFICIELLEMENT SA CAMPAGNE POUR 2020

WASHINGTON - Donald Trump donne officiellement ce mardi soir à Orlando, en Floride, le coup d'envoi de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020.

Le président âgé de 73 ans est persuadé que les bons chiffres de l'économie américaine convaincront des électeurs parfois perplexes devant son style peu orthodoxe de lui accorder quatre années supplémentaires à la Maison blanche.

Environ 20.000 personnes sont attendues dans l'Amway Center, temple de l'équipe de basket des Orlando Magic, pour acclamer Donald Trump qui malgré des sondages inquiétants ne doute pas qu'il rééditera sa performance de 2016 et sera réélu en martelant son message de fermeté sur l'immigration et les relations commerciales.

"Si l'économie reste forte, il sera très probablement réélu", a déclaré l'un de ses proches, l'ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich.

Pourtant, les répercussions de "l'enquête russe" sur les ingérences de Moscou dans la campagne de 2016, ainsi que le style parfois déroutant du président, notamment dans ses tweets, ont désorienté certains de ses électeurs.

Les démocrates n'ont pas manqué d'insister sur les promesses non tenues du candidat Trump, comme la baisse du prix des médicaments, la réduction des niches fiscales des entreprises et les mesures contre les fermetures d'usine.

---

L'ANCIEN PRÉSIDENT ÉGYPTIEN MORSI INHUMÉ AU CAIRE

LE CAIRE - L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été inhumé mardi à Nasr City, au Caire, les autorités ayant refusé qu'il soit enterré dans le caveau familial de sa province natale de Charkiya, dans le delta du Nil, a annoncé son fils Ahmed Morsi.

Le premier chef d'Etat égyptien élu démocratiquement en 2012 et renversé par l'armée l'année suivante repose aux côtés d'autres membres des Frères musulmans. Le mouvement islamiste, auquel il appartenait, a dénoncé un "meurtre caractérisé".

La famille de Mohamed Morsi a procédé aux rituels funéraires à l'hôpital de la prison de Tora, au Caire, où il était détenu, a précisé son fils.

Mohamed Morsi, qui était âgé de 67 ans, a succombé lundi à une crise cardiaque lors d'une audience devant un tribunal du Caire, selon les autorités et des sources médicales.

---

L'IRAN NE VEUT FAIRE LA GUERRE À PERSONNE, DIT ROHANI

GENEVE - L'Iran n'entend faire la guerre à personne, a déclaré mardi le président iranien Hassan Rohani dans une allocution à la télévision nationale.

"L'Iran ne veut faire la guerre à aucun pays", a dit Rohani. "Ceux qui nous font face sont un groupe de dirigeants avec une toute petite expérience", a-t-il ajouté.

La crainte d'une confrontation armée entre l'Iran et les Etats-Unis s'est accrue depuis les attaques contre deux pétroliers en mer d'Oman la semaine passée.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim Patrick Shahanan a annoncé lundi le déploiement d'un millier de soldats américains au Moyen-Orient pour une mission défensive visant à répondre, selon lui, à une menace posée par l'Iran.

---

PLUS DE 300.000 PERSONNES FUIENT LES VIOLENCES EN RDC

GENEVE - Plus de 300.000 personnes ont fui les violences communautaires dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis le début du mois, alors que les services sanitaires s'efforcent de repérer et de soigner les personnes menacées par le virus Ebola, indique le Haut Commissariat de l'Onu pour les réfugiés.

Au moins 161 personnes ont été tuées dans la province d'Ituri dans le nord-est du pays la semaine passée, ont annoncé des responsables locaux lundi.

"Les violences dans certaines parties du nord-est de la République démocratique du Congo ont provoqué le déplacement de plus de 300.000 personnes. La situation dans la province d'Ituri s'est détériorée depuis le milieu de la semaine passée, avec de nombreuses attaques impliquant les groupes Hema et Lendu", a dit Babar Baloch, porte-parole du HCR.

---

CLIMAT:

LES ETATS MEMBRES DE L'UE EN RETARD SUR LEURS OBJECTIFS

BRUXELLES - L'Union européenne a appelé mardi ses Etats membres à adopter des programmes plus ambitieux pour mettre en oeuvre l'Accord de Paris sur le climat, après la publication d'une évaluation qui pointe le retard pris dans certains domaines pour atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Alors que l'adoption d'un objectif de neutralité carbone en 2050 devrait être débattue lors du prochain Conseil européen, jeudi et vendredi, la Commission européenne rappelle dans son évaluation que certains objectifs plus proches risquent de ne pas être atteints.

C'est le cas notamment dans des secteurs très polluants comme l'agriculture et les transports, mais aussi en matière d'économie d'énergie et d'usage d'énergies renouvelables, des domaines dans lesquels les Etats doivent selon elle se montrer "plus ambitieux".

---

MONDIAL 2022-PLATINI ET DEUX PROCHES DE SARKOZY INTERROGÉS

PARIS - L'ex-star du football français Michel Platini et deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy ont été interrogés mardi par des policiers sur les conditions de l'attribution controversée du Mondial de football 2022 au Qatar, a-t-on appris de sources judiciaires, confirmant une information de Mediapart.

Le Parquet national financier (PNF) et les enquêteurs s'intéressent au rôle qu'auraient pu jouer les dirigeants politiques et sportifs français de l'époque dans la désignation du Qatar, le 2 décembre 2010, par la Fédération internationale de football (FIFA) pour organiser la Coupe du monde de football - une désignation alors très critiquée.

L'ancien président de l'UEFA a été placé en garde à vue en début de matinée dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Il s'agit notamment de confronter les versions de Michel Platini, de l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy pour les sports, Sophie Dion - elle aussi en garde à vue -, et de l'ex-secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant, en audition libre.