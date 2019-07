L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (19/07)

DÉTROIT D'ORMUZ:

L'IRAN ASSURE N'AVOIR PERDU AUCUN DRONE

DUBAI - L'Iran n'a perdu aucun drone dans le détroit d'Ormuz, a assuré vendredi le vice-ministre des affaires étrangères Abbas Araqchi.

Donald Trump avait annoncé la veille la destruction d'un avion iranien sans pilote qui s'était selon lui approché à moins de 900 mètres de l'USS Boxer. Le Pentagone a indiqué de son côté que l'équipage du navire américain avait pris des "mesures défensives" contre un drone qui se trouvait à une "distance menaçante".

"Nous n'avons perdu aucun drone dans le détroit d'Ormuz ni ailleurs. Je crains que l'USS Boxer n'ait abattu par erreur l'un de ses propres avions sans pilote!", écrit Abbas Araqchi sur Twitter.

"Tous les drones appartenant à l'Iran dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz (...) ont regagné leurs bases sans encombres après leur mission d'identification et de contrôle, et aucune réponse opérationnelle de l'USS Boxer n'a été signalée", a quant à lui déclaré Abolfazl Shekarchi, porte-parole de l'armée iranienne cité par l'agence de presse Tasnim.

---

NOUVEL ÉPISODE DE CANICULE ATTENDU EN FRANCE

PARIS - La France va connaître un nouvel épisode de canicule dès ce week-end qui devrait se poursuivre en début de semaine prochaine avec des températures pouvant atteindre 40 degrés localement, annonce Météo France.

La France a déjà été traversée fin juin par un premier épisode de canicule - avec un record de 45,9 degrés atteint dans le Gard - qui a poussé les autorités à reporter le brevet des collèges de quelques jours et à fermer 4.000 écoles sur le territoire.

Des mesures de restriction d'eau ont par ailleurs été prises dans 64 départements face à cette vague de sécheresse - la septième la plus importante selon l'indicateur de sécheresse de Météo France calculé depuis 1958.

---

ESPAGNE-PODEMOS LÈVE UN OBSTACLE À UN ACCORD AVEC LE PSOE

MADRID - Le chef de file de Podemos, Pablo Iglesias, a déclaré vendredi qu'il était disposé à renoncer à un portefeuille dans un gouvernement de coalition, ce qui lève un obstacle dans les discussions avec le président du gouvernement par intérim, le socialiste Pedro Sanchez.

Ce dernier, dont le Psoe est arrivé en tête des législatives du mois d'avril sans pour autant remporter de majorité absolue, sera soumis le 23 juillet à un vote d'investiture au parlement. S'il ne le remporte pas, des élections législatives anticipées devront se tenir deux mois plus tard.

"Je ne dois pas être un prétexte offert aux socialistes pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de coalition de gauche. Que j'en fasse partie ou non ne sera pas un problème, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'autre veto et que le poids de Podemos au gouvernement sera proportionnel à son électorat", a écrit Pablo Iglesias sur Twitter.

Sanchez refuse qu'Iglesias entre au gouvernement, en invoquant des désaccords de fond comme, par exemple, sur la question de la Catalogne. Il a cependant accédé jeudi à la demande d'Iglesias de nommer certains députés de Podemos au gouvernement.

---

ITALIE-LUIGI DI MAIO DEMANDE À VOIR MATTEO SALVINI

ROME - Le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio a demandé vendredi à rencontrer son homologue Matteo Salvini pour désamorcer la crise entre les deux composantes de la coalition gouvernementale.

"Il est souhaitable que nous nous parlions et que nous nous voyions aujourd'hui", a déclaré le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S) dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique RAI 3.

"Le gouvernement n'est pas en cause", a-t-il poursuivi, excluant l'effondrement de la coalition, malgré la dernière controverse au sujet de la confirmation d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne.

---

MASSACRE DE SREBRENICA:

L'ÉTAT NÉERLANDAIS JUGÉ EN PARTIE RESPONSABLE

LA HAYE - La Cour suprême des Pays-Bas a jugé vendredi d'Etat néerlandais en partie responsable du massacre par les forces serbes de 350 musulmans de Bosnie en juillet 1995 à Srebrenica, confirmant ainsi un précédent jugement rendu en 2017.

Elle a cependant ramené la responsabilité de l'Etat néerlandais à 10% des dommages subis par les familles des victimes, contre 30% en 2017.

Environ 8.000 musulmans, des hommes et des adolescents qui se trouvaient dans la région de Srebrenica, avaient été emmenés par les Serbes et exécutés sommairement. Parmi eux, 350 s'étaient réfugiés dans une base de casques bleus néerlandais d'où ils avaient été renvoyés.

---

ATHENES ÉBRANLÉE PAR UN SÉISME DE MAGNITUDE 5,1

ATHENES - Un séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a ébranlé vendredi Athènes, provoquant des pannes de courant et une interruption des télécommunications dans certains quartiers de la capitale grecque et déclenchant des mouvements de panique.

Le Centre européen de veille sismique a localisé l'épicentre à 22 km au nord-ouest de la ville. Deux personnes ont été légèrement blessées par la chute de gravats, ont indiqué des responsables du ministère de la Santé.

L'Acropole n'a pas subi de dégâts. Des centaines de personnes, affolées, se sont réfugiées sur la place Syntagma, devant le parlement.

--- VERS DES NÉGOCIATIONS ASSEMBLÉE SÉNAT SUR LA LOI ÉNERGIE-CLIMAT

PARIS - Les sénateurs ont adopté à leur tour, vendredi, le projet de loi sur l'énergie et la protection du climat, érigé en "urgence", dont le parcours n'est toutefois pas achevé puisque le texte devra désormais faire l'objet de discussions avec les députés.

Deux cent vingt-six sénateurs se sont prononcés pour, 16 contre.

La commission mixte paritaire, destinée à faire émerger un consensus entre les deux chambres, doit se réunir en milieu de semaine prochaine, juste avant les vacances parlementaires. La mouture votée à l'Assemblée nationale le 28 juin a en effet subi des évolutions durant les trois jours de débats au Sénat, véritable baptême du feu pour la nouvelle ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, dépêchée au Palais du Luxembourg pour pallier la démission, mardi, de son prédécesseur François de Rugy.