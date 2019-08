L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (20/08)

ITALIE: CONTE ANNONCE SA DÉMISSION, S'INQUIÈTE DU BUDGET

ROME - Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a annoncé mardi qu'il allait remettre sa démission au président de la République Sergio Mattarella alors que l'Italie est plongée dans une crise politique à quelques semaines des arbitrages sur son budget 2020.

Giuseppe Conte a fait cette déclaration devant le Sénat italien où il avait été convié à s'exprimer après le dépôt d'une motion de défiance présentée par la Ligue, parti d'extrême droite, de Matteo Salvini afin de renverser le gouvernement auquel ce dernier appartient.

Une fois la démission présentée par le chef du gouvernement, il appartiendra à Sergio Mattarella de déterminer s'il convient de convoquer des élections législatives anticipées ou s'il est possible de former une autre coalition gouvernementale.

Selon une source proche du pouvoir, Mattarella entamera probablement dès mercredi des consultations avec les partis représentés au Parlement.

Si à la faveur de ces consultations, il apparaît que le second scénario est envisageable, des négociations seront alors engagées. S'il apparaît en revanche qu'il est impossible de former une nouvelle coalition alors le chef de l'Etat prononcera la dissolution du parlement et la tenue d'élections anticipées.

C'est que ce souhaite Matteo Salvini, fort de sa solide cote de popularité, pour obtenir la majorité au parlement et gouverner seul le pays.

---

G7: PLUS 13.000 MEMBRES DES FORCES DE L'ORDRE MOBILISÉS À BIARRITZ

BIARRITZ, Pyrénées-Atlantiques - Les autorités françaises vont déployer des moyens "majeurs, nécessaires et adaptés" avec présence de 13.200 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité au sommet du G7 qui se tient ce week-end à Biarritz, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Ce dispositif sera renforcé par des forces militaires qui "assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes", a précisé le ministre.

Des moyens espagnols ont également été mobilisés de l'autre côté de la frontière.

LE SOMMET DU G7 POURRAIT SE CONCLURE SANS DÉCLARATION COMMUNE

TOKYO - Le prochain sommet du G7, qui se tient ce week-end à Biarritz, pourrait se conclure sans déclaration commune, compte tenu des divergences importantes entre les pays membres sur le commerce et le climat, rapporte mardi la chaîne de télévision publique japonaise NHK.

Ce serait la première fois depuis 1975, date de la première réunion des dirigeants des plus grandes puissances économiques, qu'un sommet se conclut sans un communiqué commun, précise NHK.

Trouver un terrain d'entente entre alliés lors des sommets annuels est devenu très difficile, compte tenu de l'approche très singulière des Etats-Unis pour régler les différends sur les sujets commerciaux et environnementaux.

Donald Trump a fait part de sa préférence pour les accords commerciaux bilatéraux plutôt que multilatéraux, tandis que les Etats-Unis sont coeur d'une guerre commerciale avec la Chine qui dure depuis plus d'un an.

---

BREXIT: L'UE REJETTE L'ALTERNATIVE DE JOHNSON AU "BACKSTOP"

BRUXELLES - Le président du Conseil européen Donald Tusk estime que la proposition présentée lundi par Boris Johnson ne constitue pas "une alternative réaliste" à la clause de sauvegarde telle qu'elle a été approuvée en novembre par les négociateurs britanniques et européens sur le Brexit.

Cette clause de sauvegarde ou "backstop" est destinée à éviter le retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande une fois consommé le divorce entre Londres et Bruxelles.

Le Premier ministre britannique, qui a adressé une lettre à Donald Tusk dont le contenu a été publié lundi par ses services, pose l'abandon de cette clause comme condition préalable à la discussion d'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE.

"Le backstop est une assurance destinée à éviter une frontière physique sur l'île d'Irlande en attendant qu'une alternative soit trouvée", écrit Donald Tusk sur Twitter.

"Ceux qui sont contre le backstop et ne proposent pas d'alternatives réalistes sont en réalité favorables au rétablissement d'une frontière, même s'ils ne l'admettent pas."

Boris Johnson juge que cette clause, qui cristallise l'opposition des "brexiters" à l'accord négocié par Theresa May, porte atteinte à la souveraineté britannique.

---

L'ESPAGNE ENVOIE UN NAVIRE POUR SECOURIR l'OPEN ARMS

MADRID/LAMPEDUSA, Italie - Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il envoyait un navire afin de porter secours et escorter le bateau humanitaire Open Arms qui navigue au large de l'île de Lampedusa à laquelle le ministre italien de l'Intérieur refuse l'accès depuis 19 jours.

"L'Audaz va appareiller cet après-midi à 17h00 et il naviguera pendant trois jours jusqu'à Lampedusa où il prendra en charge les personnes à bord de l'Open Arms et escortera le navire jusqu'au port de Palma de Majorque", a déclaré le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.

L'ONG qui gère l'Open Arms a déclaré mardi que la situation à bord était "hors de contrôle" après près de trois semaines d'attente pour pouvoir accoster à Lampedusa.

Une dizaine de migrants se sont jetés par dessus bord mardi matin pour tenter de rallier l'île italienne à la nage, a annoncé l'organisation humanitaire espagnole parlant d'une situation "désespérée".

---

HONG KONG: CARRIE LAM ENTREVOIT UNE ISSUE GRÂCE AU DIALOGUE

HONG KONG - La cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a déclaré mardi qu'elle espérait que la mobilisation pacifique du week-end était le début d'un effort visant à restaurer la paix et que le dialogue avec les manifestants pacifiques permettrait au territoire autonome de sortir de la crise.

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le calme dans les rues de Hong Kong dimanche, après onze semaines de mobilisations souvent marquées par des affrontements violents.

D'autres manifestations sont prévues dans les prochaines semaines, notamment une nouvelle grève dans différents quartiers de la ville.

"J'espère sincèrement que cela marquera le retour d'une société qui a retrouvé la paix, loin de la violence", a dit Carrie Lam. "(...) Nous commencerons immédiatement les travaux visant à établir une plateforme de dialogue. Ce dialogue, je l'espère, sera basé sur une compréhension et un respect mutuels et permettra de trouver une issue pour le Hong Kong d'aujourd'hui".

---

LES REBELLES SYRIENS AURAIENT ABANDONNÉ KHAN CHEIKHOUN ET LA PROVINCE D'HAMA

BEYROUTH - Les rebelles syriens se sont retirés de Khan Cheikhoun, dans le sud de la province d'Idlib, et ont abandonné leurs dernières positions dans la province voisine de Hama sous la pression des forces gouvernementales, rapportent mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et des opposants locaux.

L'armée syrienne a pris position lundi à Khan Cheikhoun, qui était l'un des principaux enjeux de la vaste offensive lancée fin avril avec l'appui de l'aviation russe dans le nord-ouest du pays, dernière région aux mains des insurgés.

Les djihadistes d'Hayat Tahrir al Cham (Organisation de libération du Levant) parlent, eux, d'un redéploiement à Khan Cheikhoun et nient avoir quitté la province d'Hama.

Les rebelles tenaient la ville depuis 2014. Leur présence dans la province voisine de Hama remonte, elle, au tout début du conflit, qui a éclaté en 2011.

---

L'HISTORIEN JOSEPH ZIMET, NOUVEAU RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE L'ÉLYSÉE

PARIS - L'historien Joseph Zimet a été nommé conseiller en communication du président Emmanuel Macron, a annoncé mardi l'Elysée, confirmant une information du quotidien Le Monde.

Agé de 46 ans, celui qui dirigea la mission chargée des cérémonies du centenaire de la Guerre 1914-18 succède à Sylvain Fort, qui a quitté fin janvier son poste de directeur de la communication de la présidence de la République.