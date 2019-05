L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (22/05)

LA POSITION DE MAY PLUS FRAGILE QUE JAMAIS À LA VEILLE DES EUROPÉENNES

LONDRES - L'ultime pari de Theresa May sur le Brexit a échoué au Royaume-Uni où des élus de son propre Parti conservateur ont rejeté ses propositions et l'appellent mercredi à quitter la tête du gouvernement.

La Première ministre britannique, qui a échoué à trois reprises depuis la mi-janvier à faire adopter l'accord de retrait négocié avec les Européens, a joué mardi sa dernière carte, optant pour des relations commerciales plus étroites avec l'Union européenne et proposant de voter sur l'opportunité d'un second référendum pour faire adopter son projet de loi sur l'accord de retrait (WAB).

Mais son plan a fait long feu dans les rangs de l'opposition travailliste, avec lequel May a tenté vainement de négocier un compromis pendant six semaines, comme dans son propre Parti conservateur.

"Il reste une dernière chance de sortir (de l'UE) de manière ordonnée. Mais le moment est venu pour la Première ministre Theresa May de partir. Et sans délai", écrit Tom Tugendhat, président conservateur de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes, dans une tribune parue dans le Financial Times.

LE POINT sur les négociations du Brexit

---

EUROPÉENNES

MACRON SALUE LES "QUALITÉS ÉMINENTES" DE BARNIER

PARIS - Emmanuel Macron salue les "qualités éminentes" de Michel Barnier qui justifient selon lui qu'il puisse prétendre à succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, dans un entretien publié mercredi dans le quotidien belge Le Soir.

L'actuel négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit n'est pour l'instant pas candidat à ce poste et son camp, le Parti populaire européen (PPE), premier groupe au Parlement européen, a choisi l'Allemand Manfred Weber comme candidat.

Ce dernier est soutenu par la chancelière allemande, Angela Merkel, mais sa candidature est rejetée à Paris, qui pourrait tenter d'obtenir la nomination de Michel Barnier.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se réuniront mardi à Bruxelles pour discuter, à la lumière des résultats des élections européennes qui s'achèveront dimanche, des modalités de nomination aux postes qui seront à pourvoir dans les prochains mois : présidences de la Commission, du Conseil européen et de la Banque centrale européenne en particulier.

MACRON TAXÉ D'"OPPORTUNISME ÉCOLOGIQUE" EN FRANCE

PARIS - Emmanuel Macron réunit jeudi le premier conseil de défense écologique, une mesure post-"grand débat national" qui peine à convaincre les associations de défense de l'environnement et les élus écologistes, qui y voient une forme d'"opportunisme" avant les élections européennes de dimanche.

Cette instance, annoncée par le chef de l'Etat lors de sa conférence de presse à l'Elysée le 25 avril, a vocation à se réunir "régulièrement" autour du Premier ministre Edouard Philippe et de plusieurs ministres, dont François de Rugy (Transition écologique), Bruno Le Maire (Economie), Agnès Buzyn (Santé) et Julien Denormandie (Logement).

Imaginé sur le modèle du conseil de défense, ce conseil sera chargé de fixer "les priorités (...), s'assurera de leur prise en compte dans l'action de la politique du gouvernement et du suivi de leur mise en oeuvre", explique l'exécutif.

Se tiendra ensuite "courant juin" une convention citoyenne composée de 150 citoyens tirés au sort et chargée selon Emmanuel Macron de "redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique".

---

RENAULT-NISSAN

PAS DE STATU QUO POSSIBLE, DIT BRUNO LE MAIRE

PARIS - Il n'est pas possible de maintenir le statu quo actuel sur l'alliance Renault-Nissan, qui doit au contraire progresser et être consolidée, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie français, Bruno Le Maire.

"Le statu quo n'est pas possible, le statu quo fragilise l'ensemble, il faut avancer, progresser et consolider cette alliance", a-t-il déclaré à la presse en marge d'une réunion ministérielle à l'OCDE.

L'arrestation de Carlos Ghosn en novembre au Japon et son éviction de la présidence de Nissan ont pesé sur les relations entre le constructeur japonais et Renault.

---

LA REPRISE D'ASCOVAL PAS MENACÉE PAR BRITISH STEEL-BERCY

PARIS - Le placement de British Steel sous administration judiciaire en Grande-Bretagne ne remet pas en cause le plan de reprise de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), déclare mercredi le ministère de l'Economie et des Finances, qui confirme le soutien de l'Etat français à l'opération.

"L’État français maintient son soutien à British Steel Saint-Saulve (ex-Ascoval), dont le plan d’affaire à la reprise ne dépendait pas des activités britanniques du groupe, ni industriellement, ni pour son plan de financement qui n’est pas remis en cause", indique Bercy dans un communiqué.

Pour le ministère, le placement sous administration judiciaire de British Steel "n’inclut pas l’aciérie de British Steel Saint-Saulve qui est détenue par une autre société du groupe" et la maison mère du sidérurgiste britannique "a confirmé sa capacité à mener à bien la reprise d’Ascoval et à apporter les fonds nécessaires dans le calendrier prévu."

---

LA COMMISSION EUROPÉENNE ENQUÊTE SUR CASINO ET INTERMARCHÉ

PARIS - La Commission européenne a fait procéder lundi à des perquisitions dans les locaux de deux entreprises françaises de la distribution alimentaire pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles.

L'exécutif européen n'a pas précisé mercredi quelles étaient les entreprises visées mais Casino a confirmé que des perquisitions avaient été menées dans ses locaux et Intermarché a dit faire l'objet d'une enquête.

Bruxelles s'intéresse aux pratiques des acheteurs de la centrale d'achat Incaa, notamment lors des négociations tarifaires avec les géants de l'agroalimentaire et de la grande consommation en 2016 et 2017.

---

AFFAIRE BENALLA

UNE JOURNALISTE DU MONDE CONVOQUÉE PAR LA JUSTICE

PARIS - La journaliste du Monde Ariane Chemin, à l'origine des révélations sur les agissements ayant conduit au licenciement de l'ancien chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla, qui ont fait trembler l'exécutif, va être entendue par la justice, annonce mercredi le quotidien.

Une source judiciaire a précisé à Reuters qu'une enquête avait été ouverte à la suite de la plainte d'un membre des "forces spéciales" nommément mis en cause dans des articles.

Cette enquête, confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a été ouverte sur le fondement des dispositions légales interdisant la révélation de l'identité d'un membre des unités de forces spéciales, ajoute cette source.

Luc Bronner qualifie "d'inquiétante" la convocation de la journaliste, jugeant que "l’intérêt public suppose de pouvoir enquêter sur les entourages et les liens entretenus par des collaborateurs de l'Elysée ou de Matignon, quels que soient leurs parcours antérieurs".

---

LA TENSION MONTE EN INDONÉSIE APRÈS LA RÉÉLECTION DE WIDODO

DJAKARTA - Au moins six personnes ont été tuées et 200 autres blessées lors de heurts à Djakarta après l'annonce de la réélection du président sortant Joko Widodo, a déclaré mercredi le gouverneur de la capitale indonésienne, tandis que la police a annoncé avoir procédé à une vingtaine d'arrestations.

Dans la soirée, les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui s'étaient de nouveau regroupés dans la capitale, notamment près du siège de la commission électorale.

Le candidat de l'opposition, Prabowo Subianto, a dit mardi qu'il rejetait le résultat du scrutin du 17 avril après la proclamation de la victoire de Joko Widodo par la commission électorale.

---

SYRIE-LES USA SOUPÇONNENT DAMAS D'UNE ATTAQUE CHIMIQUE

WASHINGTON - Les Etats-Unis disposent d'éléments suggérant que le gouvernement syrien a de nouveau eu recours à des armes chimiques dimanche dans le nord de la Syrie, a déclaré mardi le département d'Etat américain.

Dans un communiqué, il souligne que Washington et ses alliés réagiront "rapidement et de manière appropriée" si l'usage de telles armes est avéré.

Washington a mené des offensives aériennes en Syrie à deux reprises, en avril 2017 et en avril 2018, après avoir dit disposer de la preuve d'une attaque à l'arme chimique perpétrée par le gouvernement syrien.