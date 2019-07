L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (22/07)

LE SOUS-MARIN LA MINERVE, DISPARU IL Y A PLUS DE 50 ANS, A ÉTÉ RETROUVÉ

PARIS - L'épave du sous-marin d'attaque La Minerve, disparu le 27 janvier 1968 au large de Toulon avec ses 52 membres d'équipage, a été retrouvée dimanche au large du port varois.

Pour Hervé Fauve - dont le père, le lieutenant de vaisseau André Fauve, commandait le bâtiment -, c'est "un soulagement" pour les familles, qui avaient sollicité le gouvernement pour reprendre les recherches dans ce dossier classifié.

"C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps", a écrit lundi la ministre des Armées, Florence Parly, sur son compte Twitter.

La ministre avait autorisé fin 2018 la reprise des explorations, rendues possibles par des technologies plus modernes, notamment des sous-marins autonomes. Une première phase technique avait débuté le 5 février, suivie par une nouvelle phase de recherches en juillet.

---

SAISIE D'UN PÉTROLIER PAR L'IRAN:

LONDRES PROPOSE UNE MISSION DE PROTECTION MARITIME EUROPÉENNE

LONDRES - Le gouvernement britannique a proposé lundi la mise en place d'une mission de protection maritime européenne pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran a arraisonné vendredi un pétrolier britannique.

"Nous allons essayer de mettre sur pied une mission de protection maritime sous commandement européen pour garantir le libre passage des équipages et des navires dans cette région vitale", a déclaré le secrétaire au Foreign Office Jeremy Hunt devant le Parlement, après avoir accusé l'Iran de "piraterie d'Etat".

La saisie du Stena Impero est intervenue une quinzaine de jours après l'arraisonnement, le 4 juillet par les Royal Marines, du pétrolier iranien Grace 1 au large de Gibraltar. Londres l'accuse de transporter du pétrole qui était destiné à la Syrie, en violation de sanctions internationales. Le Grace 1 est toujours immobilisé à Gibraltar.

Les experts du Proche-Orient soulignent que les options des Britanniques sont très limitées au moment où les sanctions contre l'Iran ont déjà été poussées à leur maximum par les Etats-Unis.

UN RÉSEAU D'ESPIONS DE LA CIA AURAIT ÉTÉ DÉMANTELÉ EN IRAN

DUBAÏ - Les autorités iraniennes ont arrêté 17 espions travaillant pour le compte de la CIA et condamné à mort certains d'entre eux, ont rapporté lundi les médias iraniens.

L'existence de ce réseau a été démentie par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

"Le régime iranien est bien connu pour ses mensonges", a déclaré le chef de la diplomatie américaine dans une interview à Fox News.

---

NOUVEAUX RAIDS AÉRIENS MEURTRIERS DANS LA PROVINCE D'IDLIB

AMMAN/BEYROUTH - Des dizaines de personnes ont péri lundi en Syrie lors d'attaques aériennes attribuées aux forces de Damas dans la province d'Idlib, a-t-on appris auprès de secouristes et d'habitants.

Les attaques aériennes contre des marchés et des zones résidentielles sont de plus en plus fréquentes depuis le lancement en avril d'une campagne menée par les forces syriennes et leur allié russe, qui a déjà fait des centaines de morts parmi les civils.

---

ISRAËL DÉMOLIT DES IMMEUBLES PALESTINIENS À LA LISIÈRE DE JÉRUSALEM

SOUR BAHER, Cisjordanie - Les forces israéliennes ont démoli lundi dans les faubourgs de Jérusalem, près du mur frontalier entre Israël et la Cisjordanie, dix immeubles palestiniens, la plupart encore en construction, malgré les protestations de la communauté internationale.

Des bulldozers, des centaines de soldats et de policiers israéliens sont intervenus à Sour Baher, village palestinien situé en lisière de Jérusalem-Est, dans un secteur conquis par l'armée israélienne lors de la guerre des Six-Jours en 1967.

---

MIGRANTS

"ACCORD DE PRINCIPE" DE 14 ETATS MEMBRES DE L'UE, DIT MACRON

PARIS - Quatorze Etats membres de l'Union européenne ont donné lundi à Paris leur accord de principe à un "mécanisme de solidarité" de répartition des migrants, porté par Paris et Berlin, a déclaré Emmanuel Macron, qui a fait état d'une participation "active" de huit d'entre eux.

"Nous devons renforcer l'efficacité de notre solidarité entre Européens", a déclaré le chef de l'Etat français à la presse à l'Elysée après un entretien avec Filippo Grandi, Haut-Commissaire de l'Onu pour les réfugiés, et António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorini, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Emmanuel Macron a par ailleurs appelé les autorités libyennes à mettre fin à "l'enfermement" des migrants en transit sur leur territoire et à les "mettre en sécurité" après des bombardements de camps de réfugiés dans ce pays plongé dans le chaos.

---

CANICULE

PARIS DEMANDE À BRUXELLES D'ANTICIPER DES AIDES AGRICOLES

PARIS - La France va demander à la Commission européenne d'anticiper le versement d'une partie des aides liées à la politique agricole commune pour soulager les agriculteurs dont les productions souffrent de la canicule, a déclaré le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume.

"En général, 50% des aides liées à la politique agricole commune (PAC) sont attribuées à la mi-octobre. Nous allons demander à l'Union européenne de faire passer ce pourcentage de 50% à 70% et ce, dès le 16 octobre. Au total, cela représentera un milliard d'euros d'avance de trésorerie supplémentaire", dit-il dans une interview au Parisien.

---

MACRON RÉPLIQUE À HULOT SUR LE CETA À LA VEILLE DU VOTE

PARIS - A la veille d'un vote de ratification à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois défendu lundi de toute "naïveté" à l'égard du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (Ceta), ripostant aux critiques émises par Nicolas Hulot sur l'absence de garanties du respect des normes environnementales et sanitaires.

Quelques heures après la publication d'une tribune de son ancien ministre de la Transition écologique appelant les députés à voter contre cet accord controversé, le chef de l'Etat a mis en garde contre une "course au mieux-disant" et estimé que le "véritable idéalisme" consistait "à regarder le réel".

Négocié depuis 2009 entre le Canada et l'UE, le Ceta est entré provisoirement en vigueur le 21 septembre 2017 et doit désormais être approuvé par les parlements nationaux pour être définitivement mis en oeuvre. En cas de feu vert du Parlement, la France deviendrait le quatorzième pays européen à approuver le texte.

---

BERCY JUSTIFIE L'AMENDE MAXIMALE RÉCLAMÉE CONTRE LECLERC

PARIS - Le gouvernement français a choisi de réclamer une amende maximale contre Leclerc pour contraindre le distributeur a cesser une fois pour toutes ses pratiques illégales avec ses fournisseurs, a déclaré lundi la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher.

Interrogée sur RTL, elle a indiqué que Leclerc était en état de "récidive courante" en la matière, ayant fait l'objet selon elle de sept assignations des pouvoirs publics au cours des 14 dernières années. "Leclerc n'a jamais eu à payer des amendes de cette importance", a-t-elle ajouté, "si l'amende est indolore, ce qui a été souvent le cas par le passé (...) il ne se passe rien".