L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (23/04)

L'ETAT ISLAMIQUE REVENDIQUE LES ATTENTATS AU SRI LANKA,

"RÉPONSE" AU MASSACRE DE CHRISTCHURCH

COLOMBO - Revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), les attentats qui ont fait 321 morts, dont 38 étrangers, et 500 blessés le dimanche de Pâques dans des églises et des hôtels du Sri Lanka visaient apparemment à venger le massacre commis le mois dernier dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a déclaré mardi un ministre sri-lankais.

Le secrétaire d'Etat à la Défense, Ruwan Wijewardene, a précisé que deux groupes islamistes sri-lankais, le National Thawheed Jama'ut (NTJ) et le Jammiyathul Millathu Ibrahim, étaient responsables de ces attentats coordonnés. "Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il s'agit de représailles à l'attaque contre les mosquées en Nouvelle-Zélande", a-t-il déclaré devant le Parlement.

Le mois dernier, un Australien de 28 ans, Brenton Harrison Tarrant, a abattu 50 personnes qui priaient dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch, et diffusé le carnage en direct sur Facebook

Les Nations unies ont précisé que 45 enfants figuraient parmi les morts.

Les attentats suicides ont visé trois églises et quatre hôtels. Ils ont été revendiqués mardi par l'EI, via son organe de propagande Amaq.

TRUMP EN VISITE AU ROYAUME-UNI ET EN FRANCE DÉBUT JUIN

LONDRES/WASHINGTON - Donald Trump effectuera une visite de plusieurs jours au Royaume-Uni puis en France au début du mois juin, ont annoncé le palais de Buckingham et la Maison blanche.

Le président américain a accepté l'invitation de la reine Elisabeth à effectuer une visite d'Etat au Royaume-Uni du 3 au 5 juin. Il sera accompagné par sa femme Melania, précise Buckingham Palace.

Donald Trump est le troisième président américain, après Barack Obama en 2011 et George W. Bush en 2003, à bénéficier d'une telle invitation de la part de la souveraine britannique. Les détails de la visite seront précisés ultérieurement.

La Maison blanche a annoncé pour sa part que Donald Trump se rendrait en France pour une rencontre avec le président français Emmanuel Macron le 6 juin, jour anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie lors de la Seconde guerre mondiale.

LE FEUILLETON DU BREXIT REPREND À LONDRES

LONDRES - Le Parlement britannique a repris ce mardi ses travaux après la suspension de Pâques. Et, selon des médias britanniques, Theresa May devrait faire face à une nouvelle fronde dans les rangs de son Parti conservateur, émanant de plusieurs dizaines de sections locales du parti Tory.

La dirigeante britannique, qui a engagé le dialogue avec l'opposition travailliste pour tenter de débloquer la situation, a déclaré à ses ministres que ces discussions étaient "sérieuses mais difficiles" dans certains domaines, rapporte son porte-parole.

D'après la BBC, les chefs de plus de 70 sections locales, ulcérés par sa gestion du Brexit, ont réclamé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la Convention nationale du parti pour débattre de son leadership.

Un éventuel vote de censure dans le cadre d'une réunion extraordinaire ne serait pas contraignants, mais il serait un nouveau signal des tensions et des déchirements au sein du Parti conservateur. D'autant que certains au Parlement, ajoute la BBC, plaident pour une modification des règles du parti afin de pouvoir organiser un nouveau vote de censure en bonne et due forme à la Chambre des communes.

Après avoir repoussé une première fois la date du divorce, du 29 mars au 12 avril, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont convenu d'offrir à May un report "flexible" du Brexit, jusqu'au 31 octobre, avec possibilité de sortir dès qu'elle aura fait adopter l'accord de retrait par son Parlement.

PREMIER SOMMET ENTRE KIM JONG-UN ET VLADIMIR POUTINE JEUDI

SEOUL/MOSCOU - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un rencontrera le président russe Vladimir Poutine jeudi à Vladivostok, port de l'Extrême-Orient russe sur le Pacifique, a annoncé mardi un conseiller du Kremlin.

Ce sera le premier sommet entre les deux hommes, qui discuteront des efforts politiques et diplomatiques en cours pour tenter de régler la question nucléaire dans la péninsule coréenne.

MACRON ET ABE ONT ABORDÉ LA SITUATION DE CARLOS GHOSN

PARIS - La situation de l'ancien président de Nissan et Renault Carlos Ghosn a été évoquée mardi lors de l'entretien à l'Elysée entre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Emmanuel Macron qui a rappelé le droit à la présomption d'innocence et à la protection consulaire, a rapporté l'Elysée.

Les procureurs japonais soupçonnent l'ex-dirigeant franco-libano-brésilien d'avoir violé ses obligations professionnelles et d'avoir causé à Nissan des pertes financières de l'ordre de cinq millions de dollars (4,45 millions d'euros) entre décembre 2015 et juillet 2018.

Lors de leur entretien, Emmanuel Macron et Shinzo Abe ont "réaffirmé leur attachement à l’alliance Renault-Nissan qui vient de fêter ses 20 ans et qui est un symbole majeur de la coopération industrielle entre la France et le Japon".

LES ÉPOUX FILLON RENVOYÉS EN CORRECTIONNELLE

PARIS - François Fillon et son épouse Penelope sont renvoyés en procès dans l'affaire des emplois fictifs présumés qui a fait dérailler la campagne présidentielle de l'ex-Premier ministre, en 2017, a-t-on appris de source proche du dossier.

L'ordonnance, signée vendredi par les juges d'instruction, est particulièrement accablante pour François Fillon, renvoyé pour détournement de fonds publics, un chef pour lequel il risque 10 ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende.

Celui qui fut le favori de la présidentielle de 2017 devra également répondre de recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Penelope Fillon, à qui son époux aurait offert un emploi fictif d'assistante parlementaire, est pour sa part renvoyée pour complicité et recel de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux.

EUROPÉENNES:

LOISEAU SUR UNE LISTE D'EXTRÊME-DROITE

QUAND ELLE ÉTAIT ÉTUDIANTE

PARIS - La tête de liste de La République en marche (LaRem) aux européennes, Nathalie Loiseau, est la cible de l'opposition après des révélations selon lesquelles elle s'est engagée dans sa jeunesse aux côtés de militants d'extrême droite.

L'ancienne ministre des Affaires européennes se serait présentée en 1984, le temps d'une élection, alors qu'elle était étudiante à Sciences-Po Paris, sous l'étiquette de l'UED, un syndicat issu du Groupe union défense (GUD), prônant l'union des droites, a révélé lundi le site d'information Mediapart.

LE CONSEIL D'ÉTAT REJETTE LES DEMANDES DE RAPATRIEMENT

DE FRANÇAISES EN SYRIE

PARIS - Le juge des référés du Conseil d'État a rejeté mardi en appel quatre demandes de rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie, jugeant que cette décision ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la diplomatie française.

Ces demandes, émanant de ressortissantes françaises ou de membres de leurs familles, concernaient des femmes et des enfants détenus dans les camps de Roj et d'Al-Hol, en Syrie.

Après le rejet de leurs requêtes par le tribunal administratif de Paris qui avait invoqué le fait qu'il n'était pas compétent en la matière, elles avaient fait appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat.

UNE BÂCHE PROVISOIRE POUR PROTÉGER NOTRE-DAME

PARIS - Une bâche sera posée ce mardi au-dessus des voûtes apparentes de Notre-Dame de Paris, en grande partie détruite par un violent incendie le 15 avril, pour la protéger de la pluie prévue cette semaine, a annoncé l'architecte en chef du monument.

"La plus grande priorité, c'est de protéger la cathédrale de la pluie à venir", a dit sur BFMTV Philippe Villeneuve.

Un grand "parapluie" doit être installé dans les prochaines semaines afin de protéger le bâtiment de façon plus permanente des intempéries, le temps pour les ouvriers d'effectuer les travaux de reconstruction.