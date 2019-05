L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (23/05)

ÉLECTIONS DÉCISIVES POUR L'AVENIR DE L'UNION EUROPÉENNE

BRUXELLES - Les Européens sont appelés aux urnes de jeudi à dimanche, selon les pays, pour renouveler le Parlement de Strasbourg, dont la composition n'influencera pas seulement l'orientation de la politique de Bruxelles pendant les cinq prochaines années mais aussi celle de la construction européenne dans son ensemble.

En 2014, les électeurs européens avaient octroyé deux fois plus de sièges aux partis nationalistes hostiles à l'Union européenne (UE) que dans la législature précédente. Les eurosceptiques l'avaient notamment emporté au Royaume-Uni, ouvrant la voie au référendum sur le Brexit de 2016, dont le résultat favorable à la sortie de l'UE a ébranlé les fondations de la construction européenne.

Cinq ans plus tard, les enquêtes d'opinion prédisent une nouvelle poussée des partis nationalistes ou hostiles au fédéralisme européen, même si ceux-ci devraient peiner à dépasser 20% des sièges au Parlement.

Malgré les polémiques incessantes sur la politique migratoire de l'UE, les partis favorables à une action collective sur des sujets communs comme le commerce, la sécurité, les migrations ou la lutte contre le changement climatique devraient continuer à dominer le Parlement.

Evoquant "l'élection la plus importante depuis 1979" pour l'UE, Emmanuel Macron a appelé de son côté à la formation d'une "coalition plus large" au Parlement, dépassant le clivage actuel entre les deux grands blocs, conservateur et social-démocrate, qui devraient sortir affaiblis du scrutin.

Selon les sondages, c'est un allié du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, la Ligue du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui pourrait compter le plus d'élus au Parlement européen, détrônant l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière allemande Angela Merkel.

Une fois l'ensemble des résultats connus dimanche soir s'ouvrira une autre bataille, celle de la désignation du successeur de Jean-Claude Juncker et des autres dirigeants de l'UE. Ce n'est qu'à son terme qu'il sera possible de mesurer pleinement les nouveaux rapports de force et l'ampleur de la recomposition éventuelle du paysage politique européen.

---

AU ROYAUME-UNI, LE SORT DE THERESA MAY OCCULTE LES EUROPÉENNES

LONDRES - Le sort de Theresa May occulte les élections européennes au Royaume-Uni, un scrutin auquel les Britanniques n'auraient jamais dû participer, trois ans après avoir majoritairement voté pour une sortie de l'Union européenne.

La Première ministre conservatrice, qui a échoué par trois fois à faire adopter depuis la mi-janvier l'accord de retrait négocié avec les Européens, a abattu sa dernière carte mardi en proposant des liens commerciaux plus étroits avec l'UE et la possibilité de voter sur un second référendum.

Son offre a cimenté un front du refus, allant des éléments les plus pro-Brexit de son Parti conservateur jusqu'à l'opposition travailliste, avec laquelle May a vainement tenté pendant six semaines de trouver un compromis.

Pour la plupart des commentateurs britanniques, ses jours au 10, Downing Street sont désormais comptés.

Citant des alliés de la Première ministre, le quotidien The Times écrit jeudi qu'elle annoncera la date de sa démission à l'issue de sa rencontre prévue vendredi avec Graham Brady, le président du Comité 1922, qui réunit l'ensemble des députés conservateurs à l'exception de ceux qui siègent au gouvernement.

Les électeurs britanniques sont invités à se rendre aux urnes ce jeudi pour un scrutin européen de tourner au désastre pour le Parti conservateur et, dans une moindre mesure, pour les travaillistes.

Dans un sondage YouGov paru mercredi, le Parti conservateur émerge seulement à la cinquième place, avec 7% des intentions de vote (contre 23% aux précédentes élections européennes, en 2014).

Exploitant la colère, l'impatience et le sentiment de trahison de l'électorat "brexiter", Nigel Farage, figure de proue du référendum de 2016, fait largement la course en tête avec son Parti du Brexit, lancé le mois dernier seulement, mais crédité de 37% des intentions de vote.

---

MACRON TAXÉ D'"OPPORTUNISME ÉCOLOGIQUE" EN FRANCE

PARIS - Emmanuel Macron réunit ce jeudi le premier conseil de défense écologique, une mesure post-"grand débat national" qui peine à convaincre les associations de défense de l'environnement et les élus écologistes, qui y voient une forme d'"opportunisme" avant les élections européennes de dimanche.

Cette instance, annoncée par le chef de l'Etat lors de sa conférence de presse à l'Elysée le 25 avril, a vocation à se réunir "régulièrement" autour du Premier ministre Edouard Philippe et de plusieurs ministres, dont François de Rugy (Transition écologique), Bruno Le Maire (Economie), Agnès Buzyn (Santé) et Julien Denormandie (Logement).

---

LE PARTI DE MODI VERS UNE VICTOIRE HISTORIQUE EN INDE

NEW DELHI - La coalition du Premier ministre sortant Narendra Modi était en passe de remporter une victoire historique aux élections législatives en Inde dont le dépouillement a débuté jeudi.

L'Alliance démocratique nationale (NDA) constituée autour de son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) est en tête pour 324 des 542 sièges de la chambre basse du Parlement, rapportait la chaîne de télévision indienne NDTV deux heures après le début des opérations de dépouillement.

L'Alliance progressive unie, principale coalition de l'opposition, fait pour sa part la course en tête pour l'attribution de 111 sièges.

Les résultats officiels communiqués par la Commission électorale montrent que le BJP est devant dans 279 sièges, en passe donc de remporter la majorité absolue. Ce serait la première fois depuis 1984 qu'un parti indien conserverait sa majorité absolue d'une élection à l'autre.

Le ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj, ténor du BJP, a écrit sur Twitter que le parti du Premier ministre avait remporté une "victoire massive".

"Nous avons perdu la bataille", a reconnu de son côté Amarinder Singh, l'un des dirigeants régionaux du Parti du Congrès, la principale formation de l'opposition.

---

COMMERCE: PÉKIN APPELLE LES ETATS-UNIS À CORRIGER LEURS ERREURS

PÉKIN - Les Etats-Unis doivent corriger leurs erreurs s'ils souhaitent reprendre les négociations commerciales avec la Chine pour mettre fin à la guerre des tarifs douaniers, a déclaré jeudi le ministère du Commerce chinois, ajoutant que les pourparlers devaient être fondés sur un respect mutuel.

Les Etats-Unis ont largement favorisé l'escalade des tensions ces derniers temps et accru ainsi le risque d'une récession mondiale, a déclaré le porte-parole du ministère, Gao Feng, lors d'un point de presse hebdomadaire.

Il a assuré que Pékin prendrait les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des entreprises chinoises.

---

ASCOVAL: EDOUARD PHILIPPE PRUDENT MAIS OPTIMISTE

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe s'est voulu jeudi "extrêmement prudent" mais "optimiste" concernant le dossier Ascoval, estimant que les salariés de l'aciérie de Saint-Saulve (Nord) pouvaient être "rassurés" compte tenu de la détermination des différents acteurs à tenir leurs engagements.

Le repreneur désigné d'Ascoval, British Steel, a été placé mercredi en redressement judiciaire en Grande-Bretagne faute d'avoir obtenu le soutien financier espéré des autorités britanniques. Le gouvernement français a assuré dans la foulée que cela ne remettait pas en cause la reprise de l'aciérie par le deuxième sidérurgiste britannique.

"Je crois vraiment que les salariés d'Ascoval peuvent être rassurés sur le fait que le repreneur est déterminé à tenir les engagements qu'il a pris, que les collectivités territoriales sont déterminées à tenir les engagements qu'elles ont pris, que le gouvernement est déterminé", a confirmé le chef du gouvernement sur CNews. "La partie n'est pas perdue, loin s'en faut, et nous allons la gagner."

---

LA MONTAGNE D'OR INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES-RUGY

PARIS - Le projet controversé de mine d'or géante au coeur de la forêt guyanaise, connu sous le nom de "Montagne d'or", est "incompatible" avec les exigences écologiques, ont déclaré jeudi Edouard Philippe et François de Rugy.

Le chef du gouvernement et le ministre de la Transition écologique ont fait cette annonce après un conseil de défense écologique, à l'Elysée.

"Le conseil de défense écologique a décidé de constater l'incompatibilité du projet actuel minier Montagne d'or avec les exigences de protection environnementale", a déclaré François de Rugy, auquel Edouard Philippe a fait écho quelques minutes plus tard.

"Nous souhaitons intégrer les exigences environnementales de façon durable dans tous les processus miniers et donc d'engager la réforme du code minier qui pourra être présentée en conseil des ministres en décembre prochain", a ajouté le ministre.

---

LE PRÉSIDENT DU PSG MIS EN EXAMEN POUR CORRUPTION LIÉE AUX MONDIAUX D'ATHLÉTISME

PARIS - Le président du Paris-Saint-Germain, Nasser al Khelaïfi a été mis en examen pour corruption active en relation avec l'attribution des mondiaux d'athlétisme de 2017, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

L'acteur central de cette vaste affaire, l'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), l'ancien champion sénégalais Lamine Diack, a lui-même été mis en examen le 27 mars dernier.

Les juges d'instruction chargés du dossier lui reprochent enfin d'avoir favorisé la candidature de Doha aux championnats du monde d'athlétisme et aux Jeux olympiques.

Nasser al Khelaïfi avait été entendu en tant que témoin assisté le 20 mars et un de ses proches, l'actuel directeur général du groupe qatari BeIN, Yousef al Obaïdly, avait été mis en examen le 28 pour "corruption active".