L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (24/05)

EXPLOSION À LYON, HUIT BLESSÉS LÉGERS

LYON - Une explosion, vraisemblablement due à un colis piégé, a fait au moins huit blessés vendredi après-midi dans le centre de Lyon, a-t-on appris auprès de la préfecture de région et du parquet.

Emmanuel Macron, interviewé sur la chaîne Youtube "Hugodécrypte" en vue des élections européennes, a parlé d'"une attaque".

"L'hypothèse du colis piégé est privilégiée", a déclaré le parquet de Lyon. "A priori, aucun pronostic vital ne serait engagé parmi les blessés", a-t-on ajouté de même source.

Interrogé sur LCI, le maire du IIe arrondissement de Lyon, Denis Broliquier, s'appuyant sur la vidéosurveillance, a précisé que la charge explosive était dissimulée dans un sac déposé par un homme.

---

EPROUVÉE PAR LES AFFRES DU BREXIT, MAY REND LES ARMES EN LARMES

LONDRES - Au bord des larmes, Theresa May a annoncé vendredi sa démission, ouvrant la voie à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Premier ministre qui pourrait vouloir une rupture plus nette entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour sortir de l'impasse sur le Brexit.

Theresa May, qui "regrette profondément" de ne pas avoir pu mener à bien la sortie de l'UE, désormais prévue le 31 octobre, quittera ses fonctions de chef du Parti conservateur le 7 juin. Le processus de désignation de son successeur débutera la semaine suivante.

Le futur chef de file des Tories, qui sera choisi avant les vacances parlementaires, deviendra Premier ministre.

Theresa May, qui avait succédé à David Cameron en juillet 2016, dans la foulée de la victoire du camp du Brexit au référendum du 23 juin 2016, expédiera les affaires courantes dans l'intervalle.

Son ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, donné favori pour lui succéder, a donné le ton au sujet du Brexit : "Nous quitterons l'UE le 31 octobre, accord ou pas", a-t-il insisté lors d'une conférence économique en Suisse.

EN DIRECT Theresa May démissionnera le 7 juin

CHRONOLOGIE Les trois années agitées de May à Downing Street

RÉACTIONS à l'annonce de la démission de May

ENCADRE Comment sera choisi le successeur de May

---

DES EUROPÉENNES CRUCIALES POUR L'UE ET POUR LES PARTIS FRANÇAIS

PARIS - Les élections européennes, organisées dimanche en France, sont lourdes d'enjeux pour l'avenir de l'UE mais aussi pour tous les partis politiques français, qui cherchent à compter leurs forces deux ans après la bourrasque du printemps 2017.

Les 47 millions d'électeurs inscrits sont appelés à départager les 34 listes - un record - au premier rang desquelles celles du Rassemblement national (RN) et de La République en marche (LaRem), engagées dans un duel sans merci, mis en scène par Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Cette bataille pour la première place, au goût de second tour bis de la dernière présidentielle, a largement occulté les autres partis en lice, Républicains et France insoumise en tête, cantonnés malgré eux aux seconds rôles.

La liste RN est créditée de 24,5% des intentions de vote et celle de LaRem et du MoDem de 23%, dans un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France publié vendredi.

AUX PAYS-BAS, LES TRAVAILLISTES DONNÉS VAINQUEURS

AMSTERDAM - Le Parti travailliste néerlandais a remporté jeudi une surprenante victoire au scrutin européen, en dominant facilement les nationalistes du Forum pour la démocratie, selon un sondage Ipsos réalisé à la sortie des urnes.

La liste emmenée par le commissaire européen Frans Timmermans est créditée de plus de 18% des voix, soit deux fois plus qu'en 2014, alors qu'elle n'arrivait qu'en troisième position dans les intentions de vote, un résultat de bon augure pour les "partis de gouvernement" des autres Etats membres menacés par l'extrême droite et les mouvements populistes.

Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) du Premier ministre Mark Rutte et Le Forum pour la démocratie du nationaliste Thierry Baudet, qui faisaient jeu égal dans les sondages, prennent respectivement les deuxième et troisième places avec 14 et 11%, selon Ipsos.

Néerlandais et Britanniques étaient jeudi les premiers à voter pour les européennes.

Les Irlandais étaient appelés à leur tour aux urnes ce vendredi. Les bureaux de vote ont également ouvert en République tchèque, où le scrutin est organisé sur deux jours.

Slovaques, Lettons et Maltais voteront samedi.

LE POINT sur les élections européennes

ENCADRE Quatre jours de scrutin et 427 millions d'électeurs à travers l'Europe

GRAPHIQUE Les élections européennes https://tmsnrt.rs/2W2QWzv

---

DES MILLIERS DE JEUNES À NOUVEAU MOBILISÉS POUR LE CLIMAT

PARIS - Plusieurs milliers de personnes, dont beaucoup d'adolescents, ont défilé vendredi à Paris et ailleurs en France pour exhorter les responsables politiques à prendre des mesures plus énergiques contre le dérèglement climatique.

Des manifestations étaient organisées dans toutes les autres grandes villes de France et dans de nombreux autres pays, comme lors de la précédente journée de ce genre, le 15 mars. Les organisateurs espéraient réunir plus d'un million de personnes au total dans au moins 110 pays.

Cette nouvelle mobilisation mondiale, inspirée par l'égérie suédoise Greta Thunberg, avait un écho particulier en France, à l'avant-veille des élections européennes dont la campagne a tourné en partie autour des questions écologiques.

Comme à l'accoutumée dans les manifestations pro-climat, les slogans tels que "Je suis climat", "there is no planet B" ont fleuri dans le cortège parisien, qui s'est élancé de l'Opéra, sous le soleil, vers la place de la République. Des "Macron démission" ont également retenti dans la foule.

---

TRUMP ANNONCE L'ENVOI DE 1.500 SOLDATS AU MOYEN-ORIENT

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé vendredi l'envoi de 1.500 militaires américains supplémentaires au Moyen-Orient, alors que les tensions avec l'Iran sont à leur comble.

Ils seront essentiellement chargés d'assurer des missions de protection, a précisé le président des Etats-Unis.

Ces renforts appuieront les moyens militaires américains déjà stationnés dans la région. L'armée américaine a envoyé dans la région le porte-avions Abraham Lincoln et son groupe aéronaval ainsi que des bombardiers et des batteries de missiles Patriot en réponse à ce que Washington qualifie de menaces iraniennes.

---

JULIAN ASSANGE INCULPÉ D'ESPIONNAGE AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON - La justice américaine a annoncé jeudi avoir retenu 17 chefs d'inculpation supplémentaires contre le fondateur du site WikiLeaks, Julian Assange, l'accusant d'avoir conspiré pour obtenir des informations classifiées et dévoilé l'identité de sources confidentielles.

Le lanceur d'alertes australien a été arrêté le 11 avril dernier par la police britannique à l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié en 2012. Il purge actuellement en Grande-Bretagne une peine de prison de 50 semaines pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté conditionnelle.

---

LES HOLDINGS DE CASINO, ÉTRANGLÉES PAR LA DETTE, PLACÉES EN SAUVEGARDE

PARIS - Rallye, maison mère de Casino, a annoncé jeudi avoir été placée sous la protection du tribunal de commerce de Paris afin de suspendre le remboursement de sa dette et de la négocier avec ses créanciers.

Lourdement endettée et confrontée à la chute du titre Casino qui constitue à la fois son principal actif et sa garantie auprès de ses prêteurs, la holding a été contrainte de demander la procédure de sauvegarde.

Outre Rallye, la procédure concerne l'ensemble de la cascade de holdings du groupe de Jean-Charles Naouri, à savoir ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris, ainsi que ses filiales Cobivia et HMB.

---

QUATRE MORTS SUR LES PENTES DE L'EVEREST, REVOL AU SOMMET

KATHMANDOU - Trois himalayistes indiens et un guide népalais ont trouvé la mort ces deux derniers jours sur les pentes de l'Everest, ce qui porte à sept le nombre de tués depuis le début de la période la plus propice à l'ascension du point culminant de la planète, rapportent vendredi les autorités népalaises.

Cent vingt grimpeurs ont atteint le sommet jeudi, mais certains ont dû patienter longtemps en raison de la surfréquentation de la voie normale, ce qui a pu aggraver leur état.

Parmi eux se trouvait Elisabeth Revol, qui est devenue la première Française à réussir l'ascension sans oxygène, un an et demi après son sauvetage hors normes au Nanga Parbat, rapporte la presse. Elle a en outre gravi vendredi le Lhotse voisin (8.516 m).