L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (24/08)

SOMMET DU G7

RETROUVAILLES TRUMP-MACRON AVANT l'OUVERTURE

BIARRITZ - A quelques heures de l'ouverture du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont retrouvés à la mi-journée pour un déjeuner de travail improvisé avant un sommet qui s'annonce tendu, tant sont grandes les divergences sur le commerce mondial, le changement climatique ou la taxation des grandes entreprises du numérique.

Le président français a fait savoir qu'il tenterait durant les trois prochains jours de "convaincre" ses partenaires d'éviter les tensions commerciales et de s'engager dans une "forme de désescalade".

Le président américain s'est voulu pour sa part apaisant.

"Nous avons beaucoup en commun, Emmanuel et moi", a déclaré Donald Trump. "Nous sommes amis depuis longtemps. De temps en temps, nous nous chamaillons mais pas tant que ça. Nous nous entendons très bien (...) je pense pouvoir dire que nous avons une relation spéciale".

"Jusqu'ici, tout va bien" et "nous allons accomplir de nombreuses choses ce week-end", a-t-il ajouté.

Avant son départ pour Biarritz, le chef de la Maison blanche a de nouveau brandi la menace de droits de douanes alourdis pour les vins français, une mesure qu'il voit comme une riposte à la taxe sur les grands groupes du numérique, pour beaucoup américains, que le gouvernement français a fait adopter cette année.

Il a aussi décidé de relever encore une fois les droits de douane sur les produits importés de Chine.

PÉKIN MET EN GARDE WASHINGTON APRÈS LES NOUVEAUX DROITS DE DOUANE US

PEKIN - La Chine a déclaré samedi qu'elle s'opposait fermement à la décision des Etats-Unis de relever encore les droits de douane sur les produits chinois et a mis en garde Washington.

"Ce protectionnisme commercial unilatéral et brutal et cette pression maximale violent le consensus auquel sont parvenus les chefs des États-Unis et de la Chine, violent le principe de respect mutuel et d'avantages mutuels et portent gravement atteinte au système commercial multilatéral et à l'ordre commercial international normal", déclare le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié samedi.

"La Chine appelle les Etats-Unis (...) à ne pas sous-estimer la détermination du peuple chinois", ajoute le ministère.

Dans ce contexte, il n'est pas sûr que les rencontres bilatérales prévues en septembre entre responsables américains et chinois puissent encore avoir lieu.

LES OPPOSANTS : TOUS ENSEMBLE CONTRE LE G7

HENDAYE, Pyrénées-Atlantiques - "Tous ensemble contre le G7", "Urgence planète", "Le capitalisme n'est pas immortel" : des milliers de manifestants ont fait entendre leurs voix samedi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), peu avant l'ouverture du sommet du G7 de Biarritz où l'Amazonie en flammes devrait être évoquée dès les premiers échanges.

"Macron bouge-toi pour le climat", "Stop climate crime", "Urgence" pouvait-on notamment lire sur des pancartes des manifestants dont l'un, le visage dissimulé par une casquette, des lunettes et un foulard sur la bouche, brandissait un dessin d'une Terre qui brûle.

La marche de trois kilomètres entre Hendaye (France) et Irun (Espagne) a réuni 15.000 personnes selon les organisateurs - 9.000 selon la police. Des militants aux causes hétéroclites, de la défense de l'environnement à celle des droits des homosexuels en passant par la Palestine.

BORIS JOHNSON : CE N'EST PAS MOI MISTER NO DEAL

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi que si l'Accord de retrait accompagnant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'était pas modifié comme il le souhaite, c'est le président du Conseil européen Donald Tusk, et non lui, qui serait connu sous le nom de "Mr No Deal" (Monsieur No Deal).

AMAZONIE-LE BRÉSIL DIT AVOIR DE QUOI LUTTER CONTRE LE FEU

BRASILIA - Le Brésil dispose de 44.000 soldats disponibles en Amazonie pour lutter contre les incendies de forêt et pourrait en avoir plus encore en mobilisant d'autres militaires stationnés ailleurs dans le pays, a annoncé samedi le chef d'état-major interarmes.

Concrètement, une cinquantaine de personnes, 30 pompiers et 18 spécialistes des communications, vont être envoyées samedi de Brasilia à Porto Velho, dans l'État de Rondonia.

Selon le ministre de l'Environnement, quatre Etats sur les neuf États brésiliens de l'Amazonie ont demandé une aide: Para, Rondonia, Roraima et Tocantins. Les états du Mato Grosso et d'Acre sont en train de faire leur demande.

LA CORÉE DU NORD A EFFECTUÉ DE NOUVEAUX TIRS DE MISSILES

SEOUL - La Corée du Nord a procédé samedi depuis sa côte est au tir de deux projectiles, a rapporté à Séoul l'armée sud-coréenne citée par l'agence Yonhap, tandis que les gardes-côtes japonais ont indiqué avoir détecté le lancement de ce qu'ils considèrent être des missiles balistiques.

Pyongyang a multiplié depuis le 25 juillet les essais de missiles, disant afficher son mécontentement à l'égard des manoeuvres militaires conjointes organisées ce mois-ci par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Ces tests à répétition compliquent les tentatives de relancer les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

HONG KONG-GAZ LACRYMOGÈNES POUR DISPERSER UNE MANIFESTATION

HONG KONG - La police de Hong Kong a eu recours aux gaz lacrymogènes samedi pour disperser des manifestants dans le cadre d'une nouvelle journée d'action contre les autorités du territoire semi-autonome chinois.

Quatre stations de métro avaient été fermées autour de Kwun Tong, une zone à forte densité de population située dans l'est de la péninsule de Kowloon, mais cela n'a pas dissuadé plusieurs milliers de personnes de descendre dans la rue.

La police a utilisé les gaz lacrymogènes face à des manifestants qui lançaient des cocktails Molotov et des briques tandis que d'autres démontaient des lampadaires équipés de caméras de surveillance. D'autres encore avaient érigé des barrages routiers avec des échafaudages en bambou.

Les organisateurs prévoient de nombreuses manifestations au cours des prochaines semaines, notamment une grande marche, une grève générale et des boycotts de cours dans les universités.

LONDRES SALUE LA LIBÉRATION D'UN EMPLOYÉ DE SON CONSULAT

LONDRES/SHANGHAI - Le gouvernement britannique s'est félicité samedi de la libération d'un employé chinois de son consulat à Hong Kong qui avait été arrêté en Chine continentale.

Simon Cheng est resté en détention pendant quinze jours pour violation de la réglementation sur la sécurité publique, a annoncé samedi la police de Shenzhen.

Aucune précision n'a été donnée sur sa détention. La famille a promis de donner des explications ultérieurement.

TUNISIE-KAROUI RESTE CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE BIEN QU'EN PRISON

TUNIS - Le magnat des médias tunisien Nabil Karoui reste candidat à la présidentielle du mois prochain en dépit de son arrestation vendredi, a annoncé samedi la commission électorale.

Nabil Karoui, 56 ans, propriétaire de la chaîne de télévision Nesma, est l'un des favoris du scrutin du 15 septembre. La présidentielle a lieu avec deux mois d'avance sur le calendrier prévu en raison du décès du chef de l'Etat, Beji Caïd Essebsi, le 25 juillet dernier à l'âge de 92 ans.

Nabil Karoui a été placé en détention sur ordre de la justice qui le soupçonne de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Son parti, Au coeur de la Tunisie, estime que son arrestation est une manoeuvre pour l'éliminer de la course.

"Tant qu'il n'y a pas de changement dans son statut juridique et qu'il n'y a pas de verdict définitif, Nabil Karoui reste candidat à la présidence", a déclaré à la presse le président de la commission électorale Nabil Baffoun.