L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (27/05)

LE CAMP EUROPÉEN RÉSISTE À LA POUSSÉE NATIONALISTE

BRUXELLES - Malgré la montée en puissance des formations d'extrême droite, un camp pro-européen plus fragmenté continuera à contrôler environ les deux tiers du Parlement européen, montrent les résultats encore provisoires des européennes 2019, marquées par une participation en forte hausse.

L'extrême droite et les nationalistes sont arrivés en tête du scrutin en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Pologne mais ces résultats sont loin d'être suffisants pour inverser le rapport de forces à Strasbourg.

D'après les résultats provisoires publiés lundi, les quatre blocs pro-européens - conservateurs, socialistes, libéraux et écologistes - totaliseront 507 des 751 sièges du Parlement, une majorité confortable lorsque viendront à l'agenda les sujets cruciaux pour l'avenir de l'UE.

Bien que la recherche de compromis s'annonce beaucoup plus compliquée, la "grande coalition" entre le Parti populaire européen (PPE, conservateur) et les Socialistes et démocrates (S&D) ayant perdu sa majorité, les eurosceptiques ne sont pas en position de pouvoir bloquer une intégration plus poussée au sein de l'UE.

En FRANCE, le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes en France avec 23,31% des voix, devant La République en marche, à 22,41%, selon les résultats définitifs publiés lundi par le ministère de l’Intérieur.

Derrière ce duo, la première surprise vient de la liste Europe Ecologie-Les Verts, dont la percée à 13,47% des voix confirme la "vague verte européenne" liée au dérèglement climatique, a commenté la tête de liste Yannick Jadot, qui repart à Strasbourg pour un troisième mandat.

La quatrième place des Républicains, avec un score de 8,48%, est un échec historique pour le camp dirigé par Laurent Wauquiez depuis un an et demi. "La droite traverse une crise profonde, tout est à reconstruire", a reconnu la tête de liste, François-Xavier Bellamy tandis que l'ambitieux sénateur Bruno Retailleau lançait sans attendre un appel à la refondation.

Sombre soirée, aussi, pour La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon avec 6,31%, un score divisé par trois par rapport à celui de la présidentielle malgré la mise sous la lumière d'une nouvelle recrue de 29 ans, Manon Aubry.

En ALLEMAGNE, les Verts ont doublé leur score lors des élections au Parlement européen, arrivant en seconde position derrière les conservateurs de la CDU/CSU lors d'un scrutin marqué par l'effondrement de la gauche sociale-démocrate.

Avec 22% des voix, le parti écologiste s'impose comme le premier rival du parti de la chancelière Angela Merkel et ses alliés bavarois, qui terminent certes en tête avec 28% mais accusent un recul de huit points par rapport aux élections européennes de 2014.

La chute est encore plus sévère pour leurs partenaires au sein de la coalition gouvernementale, les sociaux-démocrates du SPD, qui perdent 12 points à 15,5%. Le parti anti-immigration Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) gagne de son côté près de 3,5 points mais il plafonne à 10,5%.

En ITALIE, la Ligue, parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini, arrive en tête, loin devant son partenaire de coalition, le Mouvement 5 Etoiles.

Après le dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote, les projections de la chaîne de télévision RAI montrent que la Ligue obtiendrait 33,8% des suffrages, contre 17,7% pour le M5S, à peu de chose près la configuration inverse du résultat des élections législatives de 2018.

---

L'UE PRÊTE À SANCTIONNER ROME POUR SON ENDETTEMENT PUBLIC

BRUXELLES - La Commission européenne devrait lancer le 5 juin des mesures disciplinaires contre l'Italie en raison de la hausse de son endettement public qui enfreint les règles communautaires, ont dit lundi deux responsables de la zone euro.

"L'humeur est résolument à l'action", a dit l'un des responsables qui a requis l'anonymat.

A Rome, le vice-président du Conseil et chef de la Ligue Matteo Salvini a estimé lundi que la large victoire de son parti aux élections européennes lui donnait mandat pour renégocier les règles budgétaires de l'UE afin de baisser les impôts des contribuables italiens sans dépasser le niveau de déficit autorisé dans la zone euro.

---

AUTRICHE-LE GOUVERNEMENT KURZ RENVERSÉ PAR UNE MOTION DE CENSURE

VIENNE - Le gouvernement du conservateur Sebastian Kurz a été renversé lundi en Autriche par une motion de censure, neuf jours après la démission de son vice-chancelier Heinz-Christian Strache, chef de file du Parti de la liberté (FPÖ, extrême droite).

La motion a été votée par le FPÖ et l'opposition sociale-démocrate (SPÖ), qui rassemblent à eux deux 103 des 183 sièges du Conseil national, la chambre basse du Parlement autrichien.

Sebastian Kurz, dont le parti conservateur a nettement remporté dimanche les élections européennes, a remanié mercredi son cabinet après le départ de l'ensemble des ministres FPÖ dans le sillage de la démission forcée de Strache, et souhaitait expédier les affaires courantes jusqu'à la tenue d'élections législatives anticipées en septembre.

---

FRANCE-QUATRE ARRESTATIONS DANS L'AFFAIRE DU COLIS PIÉGÉ DE LYON

PARIS - Le principal suspect de l'attentat au colis piégé de Lyon, un étudiant en informatique de 24 ans, et trois membres de son entourage ont été arrêtés lundi et placés en garde à vue, ont annoncé le parquet de Paris et des sources proches de l'enquête.

L'étudiant, de nationalité algérienne et jusqu'ici inconnu de la police, selon une source policière, est soupçonné d'avoir déposé vendredi après-midi un colis piégé contenant des boulons, vis et billes en métal devant une boulangerie, non loin de la gare de Lyon-Perrache.

L'explosion, qui a fait 13 blessés, dont huit femmes et une fillette de 10 ans, n'a pas été revendiquée à ce stade.

---

LA FRANCE DIT AIDER LES FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT EN IRAK

PARIS - La France a rappelé lundi son opposition à la peine capitale au lendemain de l'annonce de la condamnation à mort de trois Français en Irak pour appartenance à l'Etat islamique, tout en réaffirmant son souhait de les voir jugés sur place.

Un quatrième ressortissant français a été condamné lundi à la peine capitale par pendaison, selon des sources judiciaires irakiennes.

Les quatre condamnés ont été remis aux autorités irakiennes en février dernier par les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance rebelle arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis.

Ils faisaient partie d'un groupe de 280 détenus irakiens et étrangers qui comptait alors, selon des sources militaires, 14 ressortissants français.

---

RENAULT ÉTUDIERA AVEC INTÉRÊT LE PROJET DE FUSION AVEC FIAT

MILAN/PARIS - Renault a annoncé lundi qu'il allait étudier avec intérêt l'ambitieux projet de fusion que lui a présenté le même jour Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et qui donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial.

Le groupe italo-américain a remis une lettre non engageante au conseil d'administration de Renault proposant un rapprochement dans le cadre d'une fusion qui verrait les actionnaires des deux groupes détenir chacun 50% du nouvel ensemble.

En conjuguant leurs forces, Renault et FCA donneraient naissance au troisième constructeur derrière Volkswagen et Toyota, avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, permettant d'importants gains d'échelle pour tout investissement réalisé en commun.