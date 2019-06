L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (27/06)

LE PRÉSIDENT TUNISIEN HOSPITALISÉ DANS UN ÉTAT "TRÈS CRITIQUE"

TUNIS - Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, 92 ans, a été admis jeudi à l'hôpital militaire de Tunis à la suite d'un grave malaise et se trouve dans un état "très critique", a déclaré l'un de ses conseillers.

Acteur de premier plan de la transition après la chute de Zine ben Ali en 2011, Béji Caïd Essebsi est devenu trois ans plus tard le premier président tunisien élu démocratiquement au suffrage universel direct après l'adoption d'une nouvelle Constitution.

Le chef de l'Etat avait déjà été hospitalisé vendredi dernier pour des examens, avaient alors indiqué les services de la présidence.

DEUX ATTENTATS SUICIDES À TUNIS, UN POLICIER TUÉ

TUNIS - Deux attentats suicides visant la police ont fait un mort et plusieurs blessés jeudi à Tunis, a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur.

Un policier a été tué dans une première attaque qui a visé un véhicule des forces de l'ordre rue Charles de Gaulle, dans le centre de la capitale. Un autre policier a été blessé, ainsi que trois civils.

Peu après, un kamikaze a fait exploser sa charge près d'un commissariat de police dans le quartier d'Al Karjani, toujours dans la capitale tunisienne, faisant quatre blessés, a ajouté le ministère.

La Tunisie, qui dépend largement du tourisme, a relevé ses mesures de sécurité depuis une série d'attentats commis en 2015, dont l'attaque contre le musée du Bardo où 21 personnes ont été tuées, puis dans la station balnéaire de Sousse, qui a fait 38 morts.

---

QUATRE DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE À LA CANICULE

PARIS - Quatre départements de la vallée du Rhône ont été classés en vigilance rouge par Météo-France pour vendredi, une situation inédite en France où la canicule, qui dure depuis le début de la semaine, bat des records de chaleur.

Les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse le directeur de la santé, Jérôme Salomon, qui qualifie cette situation de "sans précédent en France". Jamais encore un département n'avait été mis en alerte rouge pour une canicule.

Les températures devraient monter jusqu'à 43 degrés celsius, voir 45 degrés, "très près ou au-delà du record historique national, tous étés confondus, de 44,1 degrés, le 12 août 2003", épisode de canicule qui avait fait plus de 15.000 morts.

---

DEUX BLESSÉS PAR BALLES DEVANT UNE MOSQUÉE DE BREST

PARIS - Deux personnes ont été blessées par balles jeudi après-midi par un tireur devant la mosquée de Brest (Finistère), a-t-on appris auprès de la police nationale et du procureur de la République de Brest, Jean-Philippe Récappée.

Selon ce dernier, le tireur circulait en voiture et a ouvert le feu sur des gens qui sortaient de la mosquée.

On ignore pour le moment la gravité des blessures des deux personnes atteintes et les motivations du tireur.

---

AVANT LE G20, LA CHINE CRITIQUE LES USA SUR LE COMMERCE

PEKIN - La Chine s'oppose aux abus américains en matière de contrôle des exportations et appelle les Etats-Unis à revenir sur la voie de la coopération, a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce à Pékin jeudi, deux jours avant une rencontre entre les présidents des deux pays.

Les Etats-Unis doivent annuler sans délai les sanctions visant le groupe chinois d'équipements de télécommunications Huawei, a dit Gao Feng.

Donald Trump a déclaré mercredi qu'il était possible d'aboutir à un accord avec son homologue chinois, Xi Jinping, lors de leur rencontre prévue samedi en marge du sommet du G20 à Osaka mais il s'est dit prêt à imposer de nouveaux droits de douane sur la quasi-totalité des produits chinois non encore taxés en cas d'échec.

Il a laissé entendre que le cas Huawei pourrait être inclus dans un éventuel accord.

Le quotidien de Hong Kong South China Morning Post rapporte de son côté que les Etats-Unis et la Chine sont parvenus à une trêve provisoire avant la rencontre Trump-Xi de samedi.

---

AFFAIRE BENALLA

DES PROCHES DE MACRON ÉCHAPPENT A DES POURSUITES

PARIS - Le parquet de Paris a annoncé jeudi le classement sans suite d'un signalement du président du Sénat, Gérard Larcher, pour faux témoignages contre trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, dont son directeur de cabinet, Patrick Strzoda.

Le Sénat avait mis en cause les déclarations de Patrick Strzoda, du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, et de l'ex-patron de la sécurité du chef de l'Etat Lionel Lavergne sur les fonctions de l'ancien chargé de mission Alexandre Benalla, lors de leur audition par une commission sénatoriale.

Le Sénat avait également lancé une procédure pour faux témoignage à l'encontre d'Alexandre Benalla, mis notamment en cause pour des violences sur des manifestants le 1er mai 2018, et de Vincent Crase, ex-salarié de La République en Marche.

---

LA FAA IDENTIFIE UN NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE 737 MAX

WASHINGTON/SEATTLE - La direction américaine de l'aviation civile a identifié un nouveau dysfonctionnement potentiel affectant le 737 MAX de Boeing et l'avionneur devra le régler avant que l'appareil puisse à nouveau être exploité, a annoncé mercredi l'agence à Reuters.

Le défaut a été découvert lors de tests réalisés la semaine dernière, a-t-on appris de sources proches du dossier. Boeing ne pourra effectuer de vol de certification avant le 8 juillet, au mieux, ont ajouté ces sources.

Le 737 MAX a été immobilisé dans le monde entier en mars après l'accident d'un appareil des Ethiopian Airlines et celui d'un avion de Lion Air quatre mois plus tôt. Les deux catastrophes ont fait 346 morts. Dans les deux cas, le logiciel anti-décrochage MCAS de l'avion a été mis en cause.

---

FRANCE

UN RAPPORT PRÉCONISE UN "PLAN MARSHALL" POUR RÉNOVER 25.000 PONTS

PARIS - Un "plan Marshall" pour rénover les 25.000 ponts "en mauvais état structurel" en France doit être mis en place, préconise un rapport du Sénat publié jeudi, près d'un an après l'effondrement meurtrier d'un viaduc routier en Italie.

Les sommes nécessaires à l'entretien des ouvrages d'art de l'Etat devront être portées à 120 millions d'euros par an dès 2020, estime la mission d'information sur la sécurité des ponts présidée par le sénateur Hervé Maurey (Union centriste) dans son rapport intitulé "Sécurité des ponts: éviter un drame".

Quant aux ponts gérés par les communes et départements, il faut créer un fonds d'aide aux collectivités territoriales (départements, communes, intercommunalités) doté de 1,3 milliard d'euros (130 millions d'euros par an pendant dix ans), estiment les dix sénateurs de la mission.

L'effondrement du viaduc Morandi à Gênes a fait 43 morts le 14 août dernier, entraînant dans le vide des dizaines de véhicules et coupant l'autoroute reliant l'Italie au sud de la France.

---

GILETS JAUNES

UN IMPACT ÉCONOMIQUE DURABLE, SELON UN RAPPORT

PARIS - L'impact sur tout un pan de l'économie française des violences commises en marge des manifestations de "Gilets jaunes" depuis le 17 novembre dernier est sous-estimé et se fera encore sentir au second semestre 2019, malgré l'essoufflement de ce mouvement, estime un rapport sénatorial.

La sénatrice Les Républicains des Français de l'étranger Evelyne Renaud-Garabédian, rapporteure du groupe du travail qui s'est penché sur ces conséquences, prédit même que celles-ci s'aggraveront au cours des six prochains mois.

"Il ressort des auditions menées par le groupe de travail que les difficultés économiques subies aujourd’hui par les commerçants devraient s’accroître au courant de l’année", écrit-elle, alors que des milliers de "Gilets jaunes" continuent de manifester chaque samedi, même s'ils peinent à mobiliser plus de 10.000 personnes, contre près de 300.000 le 17 novembre.

---

LE MEDEF INVITE MARION MARÉCHAL À SON UNIVERSITÉ D'ÉTÉ

PARIS - Le Medef a invité l'ex-députée du Front national, Marion Maréchal, à son université d'été qui se tiendra les 28 et 29 août prochain, a confirmé jeudi un porte-parole de l'organisation patronale.

L'invitation, révélée par l'Express, a suscité une vague d'indignation chez les députés de la majorité présidentielle et certains acteurs du monde des affaires.

"Nous essayons d'obtenir le panel le plus représentatif des sensibilités politiques en France", précise un porte-parole du Medef qui confirme que des membres de La France insoumise ou encore des 'Gilets jaunes', comme Priscilla Ludosky, ont été également été sollicités. "Ce qui est important est de parvenir à trouver un bon équilibre".