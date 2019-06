L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (28/06)

CANICULE: PLUS DE 45° DANS LE GARD

PARIS - Quelque 4.000 écoles primaires ont choisi de fermer leurs portes vendredi en France alors qu'un record de chaleur à plus de 45 degrés a été battu dans le sud du pays, selon Météo France.

Le mercure a grimpé jusqu'à 45,8° Celsius à Gallargues-le-Montueux, dans le département du Gard, selon Météo France.

Le Gard fait partie, avec les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Hérault, des quatre départements placés en "vigilance rouge canicule". Ils le resteront jusqu'aux premières heures de dimanche, prévoit Météo France.

D'autres pays d'Europe connaissent la canicule. En Espagne, où les vagues de chaleur sont devenues habituelles en juin, des feux de forêt continuaient de faire rage vendredi en Catalogne tandis que des températures supérieures à 43°C étaient attendues dans certaines régions d'Espagne.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'année 2019 s'annonce comme l'une des plus chaudes jamais enregistrées dans le monde et la période quinquennale 2015-2019 est en passe de battre tous les records de chaleur depuis les premiers relevés scientifiques à la fin du XIXe siècle.

Il est trop tôt pour attribuer avec certitude au changement climatique l'origine de la canicule qui frappe l'Europe mais cette vague de chaleur "correspond parfaitement" aux phénomènes extrêmes liés à l'impact des émissions des gaz à effet de serre, a ajouté l'agence des Nations unies.

---

VINCENT LAMBERT: LA COUR DE CASSATION AUTORISE L'ARRÊT DES SOINS

PARIS - La Cour de cassation a annulé vendredi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai qui ordonnait la reprise des traitements dont bénéficie Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis dix ans dont la situation est devenue le symbole du débat sur la fin de vie en France.

L’hôpital de Reims est désormais en droit d’interrompre de nouveau l’alimentation et l’hydratation artificielle dont bénéficie Vincent Lambert depuis un accident de la route en 2008.

Ce processus, auquel on associe une administration de sédatifs, doit conduire au décès de l’ancien infirmier psychiatrique d'ici quelques jours, dans le cadre prévu par la loi sur la fin de vie, dite loi Leonetti, lorsque la poursuite des traitements est considérée comme relevant d’une "obstination déraisonnable".

Pour Me Patrice Spinosi, avocat de l'épouse de Vincent Lambert, Rachel Lambert, "c'est le point final à cette affaire judiciaire".

Les parents de Vincent Lambert s'opposent pour leur part à cet arrêt des soins. Selon Le Figaro, la mère de Vincent Lambert interviendra lundi à Genève devant le conseil des droits de l'Homme de l'Onu, dans le cadre de sa 41e session ordinaire.

---

NUCLÉAIRE: L'IRAN FAIT ÉTAT D'UNE AVANCÉE MAIS ENCORE INSUFFISANTE

VIENNE - L'émissaire iranien a fait état d'une avancée, mais encore insuffisante, à l'issue de la réunion de vendredi à Vienne sur le nucléaire iranien.

"Il y a eu une avancée mais pas encore suffisante et qui ne répond pas aux attentes de l'Iran", a dit aux journalistes Abbas Araqchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères. "Je vais rendre compte à Téhéran, à qui reviendra la décision finale."

Les Européens, la Chine et la Russie ont tenté de convaincre l'Iran de respecter les termes du Plan d'action global conjoint (PAGC) signé en juillet 2015 sur son programme nucléaire.

Un an jour pour jour après la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis du PAGC et de rétablir des sanctions contre l'Iran, les autorités iraniennes ont annoncé le 8 mai dernier qu'elles suspendaient certains engagements pris dans le cadre du texte signé en 2015 dans la capitale autrichienne par l'Iran et les puissances du P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne).

---

LE COMMERCE AU COEUR DES PREMIERS ÉCHANGES AU SOMMET DU G20

OSAKA, Japon - Donald Trump a souligné vendredi, premier jour du sommet du G20, que sa priorité à Osaka serait de conclure des accords commerciaux favorables aux Etats-Unis, malgré les mises en garde des autres dirigeants des vingt principales économies mondiales quant aux risques liés au protectionnisme.

Un entretien très attendu est programmé samedi (02h30 GMT), au dernier jour de la réunion, entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping, la première rencontre entre les deux dirigeants depuis novembre dernier, dans un contexte de fortes tensions commerciales entre Washington et Pékin. Mais les espoirs d'un déblocage des négociations restent minces.

Donald Trump a démenti avoir promis de suspendre pour six mois la mise en oeuvre de nouvelles taxes américaines sur 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires.

---

BORIS JOHNSON NE SE SOUVIENT PAS D'AVOIR INSULTÉ LES FRANÇAIS

LONDRES - L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, favori pour succéder à Theresa May à la tête du gouvernement britannique, a affirmé vendredi qu'il ne se rappelait pas avoir traité les Français de "fumiers" ("turds") dans un entretien accordé l'an dernier à la BBC.

Selon le Daily Mail, la BBC a accepté de couper ce passage d'un documentaire diffusé en novembre dernier, à la demande du Foreign Office qui craignait une dégradation des relations entre Londres et Paris en pleines négociations du Brexit.

La BBC a toutefois conservé dans ce documentaire une déclaration de Boris Johnson accusant la France de chercher à "rouler" la Grande-Bretagne.

---

JOE BIDEN BOUSCULÉ LORS DU DEUXIÈME DÉBAT DÉMOCRATE

MIAMI - La sénatrice californienne Kamala Harris a pris toute la lumière, jeudi, lors du débat entre candidats à l'investiture démocrate, confrontant Joe Biden, un des favoris de l'épreuve, à son passé politique et l'accusant d'avoir travaillé avec des sénateurs ségrégationnistes.

Son échange avec l'ancien vice-président fut le point culminant d'un débat par ailleurs dominé par les attaques contre Donald Trump et par la question de l'assurance-maladie.

Un premier débat avait opposé mercredi soir dix autres candidats parmi lesquels la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui a prôné un système d'assurance maladie pour tous financé par le gouvernement, se démarquant ainsi de la plupart de ses rivaux.

---

LE REMBOURSEMENT DE L'HOMÉOPATHIE SUR LA SELLETTE

PARIS - La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée vendredi pour le déremboursement des médicaments homéopathique en raison d'une "efficacité insuffisante", selon les termes d'un avis que redoutaient les laboratoires concernés, Boiron en tête.

Il appartient désormais à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de trancher, a priori dans les jours ou les semaines qui viennent, alors que les salariés de Boiron ont manifesté pour défendre leur activité.

Agnès Buzyn a fait savoir dans le passé qu'elle se rangerait à l'avis de la HAS.

Les conclusions de la HAS ne faisaient guère de doute puisque l'autorité avait rendu mi-mai un avis provisoire allant dans le même sens. Les recommandations définitives, publiées au terme d'une procédure contradictoire, avaient par ailleurs largement filtré dans la presse.

Boiron, l'un des trois fabricants concernés avec Lehning et Weleda, a renouvelé vendredi ses critiques contre cette procédure.

---

MONDIAL 2019: L'HEURE DE VÉRITÉ POUR LES BLEUES

PARIS - L'équipe de France affronte les Etats-Unis, tenantes du titre et épouvantail de la compétition, ce vendredi soir en quart de finale de la Coupe du monde féminine de football. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (19h00 GMT) au Parc des Princes, au soir d'une nouvelle journée caniculaire.

L'équipe victorieuse affrontera en demi-finale l'Angleterre, qui s'est facilement qualifiée jeudi soir au détriment de la Norvège (3-0).