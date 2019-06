L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (29/06)

CANICULE

FEUX DE FORÊT ET COUPURES DE COURANT EN EUROPE

PARIS/MADRID - Des centaines de pompiers ont été mobilisés samedi pour combattre des départs de feu dans le sud de la France et en Espagne alors que la canicule continue de battre des records en Europe.

Dans le département du Gard, une soixantaine d'incendies ont brûlé 557 hectares de terrains et détruit plusieurs maisons et véhicules depuis vendredi, a-t-on appris auprès de la sécurité civile. Au plus fort, plus de 700 pompiers ont lutté contre les flammes, appuyés par dix avions bombardiers d'eau.

Un record de chaleur a été battu vendredi dans le Gard, où le mercure a grimpé jusqu'à 45,8° Celsius, selon Météo France.

VOIR AUSSI

L'année 2019 s'annonce comme l'une des plus chaudes jamais enregistrées dans le monde

---

MIGRANTS: LA CAPITAINE DU SEA-WATCH ARRÊTÉE À LAMPEDUSA

MILAN - Les autorités italiennes ont procédé samedi matin à l'arrestation de la capitaine du navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, Carola Rackete, pour avoir amarré le navire transportant des migrants dans le port de l'île de Lampedusa en dépit du refus du gouvernement italien.

Le navire, sous pavillon néerlandais, était bloqué dans les eaux internationales depuis plus de deux semaines après avoir récupéré 53 migrants au large des côtes libyennes. Onze migrants avaient été remis aux gardes-côtes italiens pour des raisons médicales. Les 42 migrants encore présents à bord du navire ont été autorisés à débarquer en fin de matinée et ont été conduits dans un centre d'accueil à Lampedusa.

Carola Rackete, âgée de 31 ans, a décidé de passer outre le blocus décrété par les autorités italiennes et de prendre la direction de l'île de Lampedusa, faisant valoir que la situation à bord est "plus désespérée que jamais".

----

TRUMP PROPOSE À KIM UNE RENCONTRE À LA FRONTIÈRE CORÉENNE

SEOUL - Donald Trump a proposé samedi au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un une rencontre dans la zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées, une suggestion jugée "très intéressante" par Pyongyang même si rien n'a encore été officialisé.

Le président américain, en provenance du sommet du G20 qui s'est tenu à Osaka, au Japon, est arrivé à Séoul pour une visite de deux jours en Corée du Sud.

Aucune rencontre avec le numéro un du régime nord-coréen ne figure au programme de son déplacement en Corée du Sud, mais Trump a créé la surprise en tweetant samedi depuis Osaka. "Quand je serai là-bas, si le dirigeant nord-coréen Kim voit cela, je le rencontrerai à la frontière/DMZ juste pour lui serrer la main et dire bonjour (?)".

Le président américain a par la suite déclaré aux journalistes: "S'il est là, nous nous verrons pendant deux minutes, c'est tout, mais ça ira."

---

LE G20 RENONCE À MENTIONNER LES RISQUES DU PROTECTIONNISME

OSAKA, Japon - Les dirigeants du G20 ont à nouveau appelé samedi à la défense d'un environnement commercial libre et équitable, sans pour autant condamner le protectionnisme au terme d'un sommet où Donald Trump a tenté d'occuper tout l'espace et où Chinois et Américains ont convenu de reprendre leurs négociations commerciales.

Le communiqué final, après deux jours de discussions à Osaka que certains membres ont qualifiées de difficiles, note une faiblesse de la croissance mondiale et souligne les risques d'orientation à la baisse dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques croissantes.

Il s'agit du deuxième sommet consécutif du G20, après celui de Buenos Aires l'an passé, qui renonce à mentionner, à la demande des Etats-Unis, les risques induits par le protectionnisme.

MACRON: "LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ", MAIS CE N'EST PAS SUFFISANT

OSAKA - Les lignes rouges qui avaient été fixées sur le commerce ou le climat n'ont pas été franchies au sommet du G20 au Japon, où le pire a été évité, mais ce n'est pas suffisant, a estimé samedi Emmanuel Macron, appelant à "aller beaucoup plus loin" dans la lutte contre le réchauffement climatique deux mois avant le G7.

"Malgré les vents mauvais" et les "attaques" contre le multilatéralisme, "nous avons réussi à obtenir, ou des avancées ou à lutter contre des reculs", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse, à l'issue du sommet à Osaka. "Est-ce pour autant satisfaisant? Non, mais je considère que les lignes rouges que nous avions pu définir n'ont pas été franchies".

---

CHINE ET USA VONT REPRENDRE LEURS NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

OSAKA - La Chine et les Etats-Unis vont reprendre leurs négociations commerciales et Washington a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières sur les exportations chinoises alors que Donald Trump juge que les discussions sont "à nouveau sur la bonne voie".

Cette annonce a été faite après la rencontre très attendue entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Osaka avec l'espoir que les deux plus grandes économies mondiales trouvent un terrain d'entente après de vives tensions.

---

POUTINE ET BEN SALMAN D'ACCORD POUR PROLONGER L'ACCORD OPEP+

OSAKA - La Russie et l'Arabie saoudite se sont accordées sur une prolongation de six à neuf mois de l'accord de réduction de la production de pétrole entre pays membres et non membres de l'Opep, a annoncé samedi Vladimir Poutine.

Le président russe, qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre bilatérale avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman en marge du sommet du G20, a précisé que l'accord serait prolongé dans sa forme actuelle et sur les mêmes volumes.