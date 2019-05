L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (30/05)

LE SUSPECT DE LYON ADMET AVOIR FAIT ALLÉGEANCE À DAECH

PARIS - L'auteur présumé de l'attentat au colis piégé de vendredi à Lyon, qui a fait 13 blessés, a reconnu avoir fait allégeance à l'Etat islamique, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Jusqu'ici inconnu des services de police et de justice, Mohamed M., étudiant algérien de 24 ans, est en garde à vue depuis lundi, ainsi que son frère cadet. Leur gardes à vue se poursuivaient jeudi après-midi, a annoncé le parquet de Paris.

Selon une source proche de l'enquête, il a dit avoir confectionné au nom de Daech le colis piégé déposé vendredi en fin d'après-midi devant une boulangerie, non loin de la gare de Lyon-Perrache.

Il avait auparavant expliqué qu'il voulait faire monter le vote populiste et raciste avant les élections européennes de dimanche pour pousser les musulmans à la révolte, a ajouté cette source.

---

ISRAËL

LA KNESSET DISSOUTE, DE NOUVELLES LÉGISLATIVES EN SEPTEMBRE

JERUSALEM - Les députés israéliens ont décidé dans la nuit de mercredi à jeudi de dissoudre le Parlement après que le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a échoué à former un gouvernement de coalition dans le délai qui lui était imparti.

Il s'agit d'un bouleversement sans précédent dans l'histoire politique du pays et d'une sévère déconvenue pour Benjamin Netanyahu, qui ambitionnait d'accomplir un cinquième mandat à la tête du gouvernement suite à la courte victoire de son parti, le Likoud, aux élections législatives du 9 avril dernier.

Un nouveau scrutin aura lieu le 17 septembre prochain.

Le vote de la Knesset, dont les députés se sont prononcés à 74 voix contre 45 en faveur d'une dissolution, a eu lieu quelques minutes après minuit et l'expiration du délai fixé à Netanyahu pour former un gouvernement.

Le Premier ministre sortant n'a pas été en mesure de trouver une majorité absolue à la Knesset, faute d'être parvenu à s'entendre avec les partis de droite, d'extrême droite et ultraorthodoxes.

---

SALVINI EXCLUT DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN ITALIE

ROME - Le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini a exclu jeudi la tenue d'élections législatives anticipées, soulignant que le gouvernement de coalition formé il y a un an par la Ligue, sa formation, et le Mouvement 5 Etoiles (M5S) se concentrait sur la préparation cet automne du projet de budget 2020.

Le quotidien La Stampa rapportait jeudi matin que des élections anticipées pourraient avoir lieu le 22 ou le 29 septembre, alors que les tensions se sont accrues ces dernières semaines entre la Ligue et le M5S.

"Il n'y aura pas d'élections anticipées, en septembre nous préparerons le budget", a déclaré Salvini à des journalistes au Parlement.

---

PROVOQUER DES CONFLITS COMMERCIAUX RELÈVE DU "TERRORISME ÉCONOMIQUE", DIT PÉKIN

PEKIN - Provoquer des conflits commerciaux revient à du "terrorisme économique", a déclaré jeudi un diplomate chinois de haut rang, soulignant le changement de rhétorique, davantage accusatrice, adopté par la Chine sur fond de regain des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont été alimentées par le relèvement des droits de douane américains prélevés sur les produits chinois et les restrictions imposées par l'administration Trump au géant des télécoms chinois Huawei.

"Nous sommes opposés à une guerre commerciale mais nous n'en avons pas peur", a déclaré le ministre adjoint des Affaires étrangères, Zhang Hanhui, lors d'un point de presse à Pékin. "Cette manière de provoquer délibérément des conflits commerciaux constitue du terrorisme économique, un chauvinisme économique, du harcèlement", a-t-il ajouté.

---

UN BATEAU DE PLAISANCE CHAVIRE SUR LE DANUBE, SEPT MORTS

BUDAPEST - Au moins sept personnes ont été tuées et 21 sont portées disparues après le naufrage mercredi soir à Budapest d'un bateau qui transportait des touristes sud-coréens sur le Danube, ont annoncé les secours.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que 30 touristes sud-coréens, dont des enfants, se trouvaient à bord, ainsi que trois guides et deux membres d'équipage hongrois.

Il a ajouté que les sept personnes décédées étaient toutes des touristes sud-coréens. Il y a sept rescapés, tous sud-coréens. Les deux membres hongrois de l'équipage figurent parmi les disparus.

Les eaux du Danube sont gonflées par les fortes pluies des dernières semaines et les chances de retrouver des survivants sont très faibles en raison notamment des courants qui compliquent la tâche des sauveteurs.

---

USA: LES ÉLUS DE LOUISIANE LIMITENT LE DROIT À L'IVG

LA NOUVELLE-ORLEANS - La Chambre des représentants de Louisiane, contrôlée par les républicains, a adopté mercredi un projet de loi interdisant l'avortement dès lors que des battements du coeur de l'embryon sont décelables, une évolution dans le développement in utero qui peut intervenir dès la sixième semaine.

Seize Etats américains ont déjà reformé cette année la législation sur l'avortement, dans le cadre d'une campagne nationale ayant pour but d'amener la Cour suprême des Etats-Unis à revenir sur ce droit constitutionnel reconnu depuis 1973.

---

LE CDG EXPRESS NE SERA PAS PRÊT POUR LES JEUX DE 2024

PARIS - La mise en service de la future ligne ferroviaire CDG Express est reportée à fin 2025 pour "limiter l'impact des travaux" sur les populations concernées et ne sera donc pas effective pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 comme annoncé initialement, a annoncé mercredi la ministre des Transports.

Ce projet de liaison entre la gare de l'Est, à Paris, et le terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est contesté par des habitants et élus d'Ile-de-France qui font notamment valoir les incidences du chantier sur le trafic du RER B (900.000 usagers par jour).

Dans un rapport remis le 18 avril au gouvernement, le préfet d'Ile-de-France Michel Cadot souligne "l'extrême difficulté à conduire l'ensemble des travaux dans leur programmation actuelle, c'est-à-dire pour décembre 2023".