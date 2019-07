L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (30/07)

FRANCE

LA CROISSANCE RALENTIT À 0,2% AU DEUXIÈME TRIMESTRE

PARIS - La croissance de l'économie française a ralenti au deuxième trimestre sous l'effet d'une consommation des ménages qui reste poussive, son rebond espéré avec les gains récents de leur pouvoir d'achat tardant à se concrétiser.

L'investissement des entreprises a lui été plus dynamique que prévu au cours de trois derniers mois mais elles ont préféré réduire leurs stocks face aux incertitudes sur l'environnement international.

Selon la première estimation publiée mardi par l'Insee, le produit intérieur brut de la deuxième économie de la zone euro a augmenté de 0,2% sur la période avril-juin.

A ce niveau, une croissance de 0,5% sera nécessaire au cours des deux prochains trimestres, selon les calculs de Reuters, pour atteindre l'objectif de 1,4% du gouvernement, alors que l'Insee ne la voit pas dépasser 0,3% sur chaque période.

---

NOUVELLE JOURNÉE DE MOBILISATION DANS LES URGENCES

PARIS - Le collectif Inter Urgences, à l'initiative d'un mouvement de grève depuis près de quatre mois dans les hôpitaux, a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi pour dénoncer l'engorgement des services malgré les mesures annoncées par le gouvernement.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a indiqué à la mi-juin qu'une enveloppe chiffrée à 70 millions d'euros serait débloquée pour soulager le personnel hospitalier, à bout de souffle face à la montée de l'insécurité dans les urgences et un manque de moyen humain pour soigner les patients.

Il y a une "nécessité absolue de stopper les fermetures de lits et de revoir l'enjeu du capacitaire comme nous le demandons à Mme Buzyn depuis plusieurs mois", répond le collectif dans un communiqué.

---

FRANCE

615.000 SIGNATURES POUR LE RÉFÉRENDUM SUR LA PRIVATISATION D'ADP

PARIS - La procédure de référendum sur la privatisation d'ADP lancée à la mi-juin a recueilli 615.000 signatures à la date du 30 juillet, selon un décompte publié mardi par le Conseil constitutionnel.

Les promoteurs du référendum ont neuf mois au total pour rassembler les quelque 4,7 millions de soutiens requis - 4.717.396 précisément, soit 10% du corps électoral.

---

FRANCE

LE CORPS RETROUVÉ DANS LA LOIRE EST CELUI DE STEVE CANIÇO

NANTES, Loire-Atlantique - Le corps retrouvé lundi à Nantes dans la Loire est bien celui de Steve Maïa Caniço, jeune homme de 24 ans disparu après une opération de police controversée le soir de la Fête de la musique, a annoncé mardi le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Une autopsie effectuée dans la matinée à l'institut médico-légal de Nantes a permis d'établir formellement l'identité du jeune homme dont le corps était "dans un état de décomposition extrême", après 38 jours passés dans l'eau, indique une source proche du dossier.

Une information judiciaire "contre X" pour "homicide involontaire" a été ouverte mardi à Nantes, indique le procureur de la République de Nantes. Deux magistrats instructeurs vont être saisis pour rechercher d'éventuelles responsabilités pénales.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a qualifié ce décès de "drame" et dit sa volonté de recevoir les parents du jeune homme, âgé de 24 ans, avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, "pour leur témoigner de (son) soutien et de (sa) volonté de transparence totale".

Il a cité les conclusions de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) sur les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre étaient intervenues, déclarant qu'"il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maïa Caniço".

---

ALLEMAGNE

SUPERVISION BANCAIRE PAR LA BCE CONFORME À LA CONSTITUTION

FRANCFORT - La Cour constitutionnelle allemande a rejeté mardi un recours contestant les prérogatives de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de supervision des plus grandes banques de la zone euro, déboutant une nouvelle fois des universitaires allemands dans leur tentative de remettre en cause les prérogatives de la banque centrale.

La Cour a statué qu'aussi bien le Mécanisme de supervision unique (MSU) de la BCE que le Mécanisme de résolution unique (MRU) de l'Union européenne ne contrevenaient pas à la législation allemande et n'étaient pas constitutifs d'un abus de pouvoir de l'UE.

---

HONG KONG

LES MANIFESTANTS PERTURBENT LA CIRCULATION FERROVIAIRE

HONG KONG - Des centaines de manifestants hongkongais ont bloqué la circulation des trains en pleine heure de pointe, mardi, franchissant une nouvelle étape dans la contestation de l'exécutif pro-chinois de l'ancien territoire britannique entamée il y a trois mois.

Les jeunes militants pro-démocratie se sont progressivement dispersés au fil de la matinée aux cris de "Libérez Hong Kong", alors que des tensions apparaissaient avec des usagers et des commerçants.

Les protestataires, qui avaient ciblé vendredi l'aéroport international de Hong Kong, réclament la démission de la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, à laquelle ils reprochent d'avoir seulement suspendu le projet de loi d'extradition vers la Chine à l'origine du mouvement de contestation, et non définitivement abandonné le texte.

---

MOSCOU

LE MAIRE DE MOSCOU MET EN GARDE LES MANIFESTANTS

MOSCOU - Le maire de Moscou Sergueï Sobianine, un proche du président Vladimir Poutine, a averti mardi l'opposition qu'il ne laissera pas les manifestants plonger la capitale russe dans "l'anarchie".

Samedi dernier, la police est intervenue dans le centre de Moscou pour disperser une manifestation interdite. Il y a eu un millier d'interpellations et environ 70 blessés.

Commentant pour la première fois ces événements sur la chaîne de télévision TV Centre, Sergueï Sobianine a rendu hommage aux forces de sécurité pour leur "réaction appropriée" face à des "désordres sciemment préparés".

Les manifestants, a-t-il dit, "ont tenté de bloquer les routes, de bloquer les rues et d'attaquer les policiers. Ils ont forcé la police à faire usage de la force".

Le projet de l'opposition d'organiser une autre manifestation samedi prochain relève de la "provocation", a ajouté le maire.

"L'anarchie, le désordre et le non-respect des lois ne font qu'aggraver les problèmes et peuvent conduire à une tragédie. Nous en avons suffisamment d'exemples dans l'histoire de notre pays. L'ordre sera maintenu, il ne peut en être autrement", a insisté Sergueï Sobianine.

---

AIR FRANCE-KLM COMMANDE 60 A220 ET SE SEPARE DE SES 10 A380

PARIS - Air France-KLM AIRF.PA a annoncé mardi une commande ferme de 60 A320-300 d'Airbus AIR.PA pour 2,74 milliards de dollars (2,46 milliards d'euros) au prix catalogue afin de remplacer la flotte A318 et A319 d'Air France à partir de septembre 2021.

La commande des A220-300 de 150 sièges, dont Reuters a révélé l'imminence il y a dix jours, est assortie de 30 options et 30 droits d'acquisition, précise le groupe franco-néerlandais dans un communiqué.

Air France-KLM précise aussi dans un communiqué qu'il sortira les 10 très gros porteurs A380 de la flotte d'Air France d'ici 2022 et qu'il étudie leur remplacement par des appareils de nouvelle génération.

"L'environnement de compétition actuel limite les marchés sur lesquels l'A380 peut être exploité de façon rentable", note Air France-KLM.

Avec ses quatre réacteurs, l'A380 consomme 20% à 25% de carburant en plus par siège que les appareils long-courriers de nouvelle génération et émet plus de CO2, un argument de poids au moment où l'aérien est pointé du doigt pour son impact sur l'émission de gaz à effets de serre.