L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H00 GMT (31/08)

BREXIT

MANIFESTATIONS CONTRE LA SUSPENSION DU PARLEMENT BRITANNIQUE

LONDRES - De Londres à Belfast, quelques milliers de Britanniques ont manifesté samedi pour dénoncer le "coup de force" de Boris Johnson, sa décision de suspendre le Parlement à quelques semaines du retrait britannique de l'Union européenne.

Arrivé au pouvoir en juillet, l'ancien maire de Londres promet que le Brexit se fera coûte que coûte le 31 octobre, avec ou sans accord. Sa décision d'interrompre pendant plus d'un mois les travaux des parlementaires, de la mi-septembre au 14 octobre, prive les adversaires du Brexit de moyens de s'y opposer.

Quelque 2.000 personnes se sont réunies devant les bureaux du Premier ministre au 10, Downing Street, aux cris de "Johnson, menteur, honte à toi!"

---

NOUVELLES VIOLENCES PENDANT UNE MANIFESTATION À HONG KONG

HONG KONG - Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont marché samedi dans les rues de Hong Kong malgré l'interdiction d'un rassemblement par les autorités, nouvel épisode du puissant mouvement de contestation qui ébranle depuis juin le territoire semi-autonome chinois.

La police a tiré des cartouches de gaz lacrymogène et brièvement utilisé des canons à eau contre des protestataires rassemblés près du siège local de l'Armée populaire de libération. Des manifestants ont répliqué en jetant des briques et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.

Faute d'autorisation, le Front civique des droits de l'homme, à l'origine des grandes manifestations du mois de juin qui ont réuni plusieurs millions de personnes, avait annulé son appel à manifester pour marquer le cinquième anniversaire de la décision par Pékin de limiter les réformes démocratiques dans l'ancienne colonie britannique.

---

COMMERCE

TRUMP CONFIRME DROITS DE DOUANE ET RÉUNION AVEC PÉKIN

WASHINGTON - Négociateurs américains et chinois poursuivent les discussions commerciales et se rencontreront en septembre, a déclaré vendredi Donald Trump, précisant que l'entrée en vigueur de droits de douane sur des produits chinois supplémentaires, prévue dimanche, ne serait pas reportée.

Le président américain a aussi estimé que les négociations commerciales sino-américaines avaient poussé Pékin à faire preuve de retenue dans sa gestion de la crise à Hong Kong, où les manifestations antigouvernementales se poursuivent et se durcissent.

S'exprimant devant les journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les échanges sur le commerce se poursuivaient entre Washington et Pékin. "La réunion de septembre est toujours prévue", a-t-il ajouté.

---

L'OURAGAN DORIAN SE DIRIGE VERS LA FLORIDE MAIS POURRAIT L'ÉPARGNER

JACKSONVILLE, Floride - L'ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 4 avec des vents atteignant 230 km/h, devrait passer au nord des Bahamas samedi avant de se diriger vers la Floride, qu'il pourrait cependant relativement épargner, selon les dernières prévisions.

Le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, a indiqué qu'un "changement notable" était intervenu depuis vendredi soir, les dernières prévisions semblant indiquer que l'oeil de l'ouragan pourrait bifurquer vers le Nord et rester au large des côtes américaines.

La trajectoire d'un tel phénomène reste néanmoins assez imprévisible, a rappelé le NHC.

---

LES TALIBAN ATTAQUENT KUNDUZ, DANS LE NORD DE L'AFGHANISTAN

KUNDUZ, Afghanistan - Les taliban ont attaqué samedi la ville de Kunduz dans le nord de l'Afghanistan, alors même que les rebelles islamistes et les Etats-Unis semblent proches d'un accord sur un retrait des troupes américaines déployées dans le pays.

Les insurgés ont lancé vendredi soir des assauts simultanés sur Kunduz, obligeant les forces afghanes à solliciter des renforts pour éviter que les miliciens étendent leur emprise sur la ville, rapportent les deux camps.

L'électricité et la plupart des services téléphoniques ont été coupés et les habitants se terrent chez eux. Les combats se poursuivaient samedi.

---

SYRIE-ENTRÉE EN VIGUEUR DU CESSEZ-LE-FEU À IDLIB

BEYROUTH - Le pilonnage de la région syrienne d'Idlib par les forces gouvernementales et la Russie a cessé samedi matin à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral annoncé par Moscou.

Il s'agit de la deuxième trêve en vigueur dans ce dernier bastion de la rébellion syrienne, situé dans le nord-ouest du pays, depuis le lancement d'une offensive des troupes de Damas en avril, avec l'appui de la Russie. La première trêve avait duré trois jours début août.

Le gouvernement syrien a promis d'observer ce cessez-le-feu "tout en se réservant le droit de répondre à toute violation de la trêve par les terroristes", rapporte l'agence de presse gouvernementale Sana.

---

LA GRÈCE CONFRONTÉE À UN NOUVEL AFFLUX DE MIGRANTS

ATHENES - Le gouvernement grec a dévoilé samedi une série de mesures destinées à faire face à un nouvel afflux de migrants en provenance de Turquie, le mois d'août ayant été marqué par un nombre record d'arrivées depuis trois ans.

Le Conseil pour les Affaires étrangères et la défense du gouvernement s'est réuni en urgence après l'arrivée simultanée de plus d'une dizaine de bateaux de migrants jeudi, une première depuis l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016.

En réponse à cette situation, Athènes a annoncé que les demandeurs d'asile hébergés sur les îles grecques seraient transférés sur le continent. Les patrouilles frontalières vont également être renforcées en coopération avec Frontex, l'agence chargée du contrôle des frontières extérieures de l'UE.

---

NOUVELLE MANIFESTATION À MOSCOU EN FAVEUR D'ÉLECTIONS LIBRES

MOSCOU - Plus de 2.000 personnes ont une nouvelle fois défié le Kremlin samedi en manifestant dans le centre de Moscou pour réclamer la tenue d'élections municipales libres le 8 septembre.

Les Russes protestent depuis des semaines contre l'éviction de candidats à la mairie de la capitale proches de l'opposition. Ils réclament aussi désormais la libération de manifestants arrêtés lors de précédents rassemblements.

La manifestation de samedi, la dernière avant le scrutin, a attiré beaucoup moins de monde que certaines autres, qui ont rassemblé jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle s'est déroulée sans incident.

---

FRANCE

AGRESSION AU COUTEAU À VILLEURBANNE, UN MORT, DES BLESSÉS

LYON - Une personne a été tuée et neuf autres ont été blessées samedi à Villeurbanne (Rhône), près de Lyon, par un homme armé d'un couteau, qui a été arrêté, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Selon la chaîne BFMTV, le suspect a déclaré à la police qu'il était d'origine afghane mais ses motivations n'ont pas encore été établies et le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi pour le moment.

---

LA DROITE ENTAME SA DIFFICILE RECONSTRUCTION

PARIS - Les Républicains, qui effectuent une rentrée politique clairsemée, se sont efforcés samedi de conjurer la menace d'un effacement durable après la débâcle des européennes, appelant au rassemblement autour d'un projet qui reste à écrire.

"Nous sommes toujours vivants!", a lancé le président par intérim de LR, Jean Leonetti, à son arrivée aux Universités d'été des Républicains à La Baule (Loire-Atlantique), boudés par de nombreux ténors.

Les trois candidats à l'élection à la présidence de LR, qui se déroulera les 12 et 13 octobre prochains (19-20 octobre en cas de second tour) se sont succédé devant une assemblée clairsemée, Christian Jacob, le favori, affichant sa confiance malgré les sécessions, les rapprochements d'élus avec La République en marche, la désaffection des militants et la prééminence à la droite de LR du Rassemblement national.