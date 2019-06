L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 17H02 GMT (08/06)

TRUMP PROMET LE SUCCÈS DE L'ACCORD SUR L'IMMIGRATION AVEC LE MEXIQUE

WASHINGTON/MEXICO - Donald Trump s'est dit convaincu samedi que le Mexique allait "faire de son mieux" pour mettre en oeuvre l'accord sur l'immigration conclu la veille pour éviter une guerre commerciale entre les deux voisins.

"Le Mexique va faire de son mieux et s'il le fait, ce sera un accord très efficace entre les Etats-Unis et le Mexique", a écrit le président américain sur Twitter.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il renonçait à imposer des droits de douane de 5% sur tous les produits mexicains, Mexico ayant selon lui accepté de prendre des "mesures fortes" pour contenir les flux de migrants à la frontière.

Dans son tweet matinal, Donald Trump affirme aussi que le Mexique s'est engagé à acheter "de grandes quantités" de produits agricoles aux Etats-Unis, dont les agriculteurs souffrent des conséquences de la guerre commerciale qu'il a déclenchée avec la Chine.

Le président américain est jusqu'à présent le seul à avoir évoqué un tel engagement de la part du Mexique, celui-ci ne figurant pas dans la déclaration commune adoptée vendredi. La Maison blanche n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters à ce sujet.

---

LE G20 FINANCES S'INQUIÈTE DES TENSIONS COMMERCIALES

FUKUOKA, Japon - Les tensions commerciales menacent l'accélération modérée de la croissance mondiale prévue au second semestre 2019 et en 2020, peut-on lire dans le projet de communiqué des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 réunis ce week-end à Fukuoka, au Japon.

Mais le texte montre également que les intervenants restent divisés sur l'urgence de trouver une solution.

"La croissance mondiale semble en voie de stabilisation et est généralement attendue en rebond modéré plus tard dans l'année ainsi qu'en 2020", dit le texte du communiqué, qui pourra être modifié d'ici sa publication dimanche.

"Cependant, (...), les risques restent orientés à la baisse. Cela inclut en particulier les tensions commerciales et géopolitiques qui s'intensifient", poursuit le communiqué.

---

ACCORD DE PRINCIPE AU G20 SUR LA TAXATION DES "GAFA"

FUKUOKA, Japon - Les ministres des Finances du G20 réunis au Japon se sont mis d'accord samedi sur un plan de bataille visant à harmoniser la fiscalité internationale afin de réduire les avantages dont profitent les multinationales et les géants du numérique.

L'émergence de groupes comme Google ou Facebook a poussé les règles fiscales actuelles à leur limite, ces multinationales n'ayant aucun mal à déclarer leurs profits dans des pays fiscalement avantageux, où que soient leurs clients.

Dans leur communiqué final, qui doit être publié dimanche, les ministres des Finances des 20 principales économies mondiales "saluent les récents progrès effectués pour répondre aux défis fiscaux émergeant de la numérisation et approuvent l'ambitieux programme d'une approche reposant sur deux piliers".

---

RUSSIE-HOSPITALISATION D'UN JOURNALISTE INTERPELLÉ

MOSCOU - Le journaliste d'investigation Ivan Golounov, interpellé cette semaine avec sur lui des substances illicites, a été hospitalisé, a rapporté samedi la police, citée par les agences de presse russes.

Ce journaliste de 36 ans était parti retrouver l'une de ses sources, jeudi, lorsqu'il a été appréhendé dans le centre de Moscou. Des stupéfiants ont été découverts dans son sac à dos, selon la police et son employeur, le site d'information en ligne Medouza.

Un avocat d'Ivan Golounov, journaliste connu pour ses enquêtes sur la corruption présumée au sein de la municipalité de Moscou, a déclaré penser que des policiers avaient eux-mêmes placé des stupéfiants dans le sac de son client pour le piéger. Son client, dit-il en outre, a été passé à tabac.

---

GRANDE MARCHE EN FAVEUR DES DROITS LGBT EN POLOGNE

VARSOVIE - Plus de 40.000 personnes ont défilé samedi dans les rues de Varsovie pour manifester leur soutien aux minorités LGBT, alors même que les droits des homosexuels sont devenus l'un des enjeux majeurs de la campagne pour les législatives de cet automne.

Le défilé, qui selon ses organisateurs devait être le plus important de ce genre dans la capitale polonaise, s'est déroulé sur fond de rhétorique anti-LGBT de la part du parti conservateur au pouvoir, le PiS (Droit et justice), pour lequel le soutien de l'opposition à ces minorités est une menace pour la culture polonaise.

---

RENAULT:

PARIS PRÊT À RÉDUIRE SA PART POUR DOPER L'ALLIANCE AVEC NISSAN

FUKUOKA, Japon - L'Etat français est prêt à réduire sa part dans Renault afin de consolider l'alliance entre le groupe au losange et le japonais Nissan, a déclaré samedi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, dans un entretien à l'AFP.

L'Etat possède 15% du capital de Renault, qui détient 43,4% de Nissan. Le groupe japonais possède 15% de Renault, mais sans droit de vote. Cette relation est depuis longtemps jugée déséquilibrée par Nissan.

Bruno Le Maire s'exprimait en marge des réunions des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 à Fukuoka, au Japon, deux jours après le coup de tonnerre provoqué par le retrait par Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de son projet de fusion de 30 milliards d'euros avec le constructeur français.

Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré à l'AFP que sa priorité était de "consolider l'alliance" Renault-Nissan avant de songer à un rapprochement avec un autre constructeur.

---

CHARLOTTE GIRARD SE RETIRE DE LA FRANCE INSOUMISE

PARIS - Charlotte Girard, cadre de La France insoumise (LFI), annonce samedi qu'elle "arrête sa participation" au mouvement de Jean-Luc Mélenchon, aggravant les doutes qui le rongent depuis quelques mois et particulièrement depuis son mauvais score des élections européennes.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, celle qui avait contribué à rédiger le programme de LFI pour la dernière élection présidentielle déplore la désorganisation du parti et le manque de débats en son sein.

---

LES TROIS SAUVETEURS MORTS EN VENDÉE DÉCORÉS À TITRE POSTHUME

PARIS - Les trois sauveteurs décédés vendredi dans le chavirage de leur bateau au large des Sables d'Olonne alors qu'ils tentaient de porter secours à un chalutier en difficulté seront décorés à titre posthume, annonce l'Elysée samedi.

Emmanuel Macron a décidé de nommer les trois bénévoles membres de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) "à titre posthume, chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur", écrit la présidence française dans un communiqué.

Quatre autres occupants du canot de sauvetage qui a chaviré par gros temps ont été blessés.