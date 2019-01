L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (03/01)

(Dans l'entrée sur le Congo, bien lire que la Conférence épiscopale nationale affirme, sans le nommer, qu'un candidat a clairement remporté le scrutin. Supprime la mention "de l'opposition")

USA: TOUJOURS PAS D'ISSUE AU "SHUTDOWN"

WASHINGTON - La fermeture partielle des administrations américaines se prolonge alors que le Congrès issu des élections de mi-mandat, en novembre dernier, siège à partir de ce jeudi.

Les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, ont dit qu'ils commenceraient leur travail en examinant un plan de financement de l'administration en deux parties pour tenter de mettre fin au "shutdown", sans prévoir le financement du mur voulu par Trump.

Mais le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a assuré ce jeudi que le Sénat n'accepterait aucune proposition qui ne serait pas acceptée par Donald Trump.

Le président américain réclame du Congrès les moyens de financer la construction d'un mur entre les Etats-Unis et le Mexique. Il a prévenu mercredi que le "shutdown" pourrait durer "un certain temps" encore.

L'impasse budgétaire dure depuis 13 jours.

---

CINQ PEINES DE MORT REQUISES AU PROCÈS KHASHOGGI EN ARABIE

DUBAI - L'accusation va requérir la peine de mort contre cinq des onze suspects jugés pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier à Istanbul, rapporte jeudi l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

Le parquet devait présenter ses réquisitions au cours de la première journée d'audience ce jeudi à Ryad mais les avocats des onze accusés ont demandé au tribunal plus de temps pour préparer la défense de leurs clients, ce qui leur a été accordé. On ignore quand se tiendra la prochaine audience.

Les autorités saoudiennes ont précisé jeudi avoir envoyé de nouvelles lettres au parquet turc afin d'obtenir tous les éléments susceptibles d'éclairer cette affaire. Le corps de Jamal Khashoggi n'a toujours pas été retrouvé.

---

RD CONGO: DE NOMBREUX ÉLECTEURS N'ONT PU VOTER

KINSHASA - Des problèmes dans les bureaux de vote lors de l'élection présidentielle de dimanche dernier en République démocratique du Congo (RDC) ont empêché de nombreux électeurs de voter, ont affirmé jeudi les observateurs locaux de la Synergie des missions des observations citoyennes des élections (Symocel).

La Conférence épiscopale nationale, qui affirme sans le nommer qu'un candidat a clairement remporté le scrutin, a également fait part de dysfonctionnements lors de l'élection du 30 décembre.

La commission électorale (Ceni) a indiqué mercredi que la publication des résultats pourrait être repoussée car ces résultats ne sont pas encore remontés en nombre suffisant. Pour l'opposition, ce retard laisse craindre une tentative de fraude.

Les résultats définitifs sont normalement attendus le 15 janvier et le successeur du président Joseph Kabila doit être investi le 18 janvier.

---

MYSTÈRE AUTOUR D'UN DIPLOMATE NORD-CORÉEN EN POSTE EN ITALIE

ROME - Le gouvernement italien ne sait rien au sujet d'un diplomate nord-coréen, ambassadeur à Rome jusqu'à une date récente, qui aurait fait défection pour demander l'asile dans un pays occidental, a déclaré jeudi une source diplomatique italienne haut placée.

Selon un député sud-coréen, Jo Song-gil, qui était en poste depuis octobre 2017, a disparu début novembre avec son épouse après avoir quitté sans prévenir l'ambassade nord-coréenne à Rome.

Le quotidien sud-coréen JoongAng Ilbo affirme pour sa part que Jo Song-gil, qui est âgé de 48 ans, a déposé une demande d'asile dans un pays occidental et se trouve en "sûreté" avec sa famille sous la protection des autorités italiennes.

---

DROUET SORT DE GARDE À VUE, DÉNONCE UNE OPÉRATION POLITIQUE

PARIS - Eric Drouet, figure des "Gilets jaunes", est sorti jeudi de garde à vue au lendemain de son arrestation à Paris, qu'il a décrite devant la presse comme une opération politique.

"C'est complètement politique", a déclaré Eric Drouet à la sortie du commissariat devant des journalistes, notamment d'Europe 1 et de BFM TV. "On cherche à nous mettre des responsabilités sur le dos alors qu'il n'y en a pas du tout."

Ce chauffeur routier de profession est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 15 février pour avoir organisé deux manifestations non déclarées, dont celle qui lui a valu son interpellation mercredi soir, a fait savoir le parquet.

Un homme soupçonné d'avoir participé à l'agression de policiers à moto le 22 décembre sur les Champs-Elysées, pendant un rassemblement de "Gilets jaunes", a par ailleurs été mis en examen jeudi et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Paris.

Ce jour-là, trois motards de la police ont été pris à partie par une foule avant de quitter les lieux à moto sous des jets de projectile, selon un enregistrement vidéo de la scène largement diffusé sur les réseaux sociaux.

---

MIGRANTS: LES TRAVERSÉES DE LA MÉDITERRANÉE EN BAISSE

PARIS - Plus de 113.000 personnes ont traversé la Méditerranée en 2018 pour rejoindre l'Europe et quelque 2.262 ont péri ou disparu en mer, selon les chiffres du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le nombre de morts et d'arrivées par la Méditerranée est en baisse par rapport à 2017, quand 3.139 personnes avaient trouvé la mort et 172.301 avaient rejoint l'Europe par la mer.

L'Espagne a été le premier port d'accueil des migrants ayant entrepris la traversée, avec 62.479 arrivées (dont 55.756 par la mer), devant la Grèce (32.497) et l'Italie (23.371).

L'Italie, où le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a déclenché cet été une crise politique européenne en fermant les ports italiens aux navires de secours en mer, a vu les arrivées sur son sol divisées par cinq par rapport à 2017. (nL8N1Z31TT]

---

LE CONSEILLER EN COMMUNICATION DE MACRON QUITTE L'ELYSÉE

PARIS - Sylvain Fort, le conseiller communication d'Emmanuel Macron qui avait rejoint dès août 2016 l'équipe de campagne du candidat d'En Marche, a confirmé jeudi qu'il quittait l'Elysée pour des raisons personnelles.

Sylvain Fort avait pris le poste de conseiller discours et mémoire à son arrivée à l'Elysée en 2017. Connu pour ses phrases ciselées et ses références historiques, il a aussi été critiqué pour ses interventions musclées auprès de journalistes.

L'annonce de son départ intervient au moment où Emmanuel Macron est confronté à un nouvel épisode de l'"affaire Benalla", du nom de son ancien chargé de mission mis en cause dans des violences lors des manifestations du 1er-Mai.

---

RECORD DE FRÉQUENTATION POUR LE MUSÉE DU LOUVRE

PARIS - Le musée du Louvre a annoncé jeudi avoir accueilli 10,2 millions de visiteurs en 2018, chiffre inégalé pour un musée. La fréquentation du plus célèbre musée de France a augmenté de 25% par rapport à 2017. Son précédent record datait de 2012, année de l'inauguration du département des arts de l'islam et des expositions autour de Léonard de Vinci et de Raphaël, avec quelque 9,7 millions de visiteurs.

Présentée au printemps et à l'été, l'exposition "Delacroix (1798—1863)" a attiré près de 540.000 visiteurs. Le Louvre précise avoir également profité de la publicité faite par le clip "Apes**T" de Beyoncé et Jay-Z tourné dans les salles du musée.

---

USA/PHARMACIE: BRISTOL-MYERS RACHÈTE CELGENE POUR $74 MDS

NEW YORK - Bristol-Myers Squibb a annoncé jeudi l'acquisition de Celgene pour une valeur d'environ 74 milliards de dollars (65,2 milliards d'euros), l'un des rachats parmi les plus chers du secteur pharmaceutique, qui donnera naissance à un acteur majeur de l'oncologie.

La fusion des deux laboratoires américains créera un groupe disposant de neuf traitements à plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles chacun et d'un fort potentiel de croissance en cancérologie, en immunologie et dans les maladies inflammatoires et cardiovasculaires.