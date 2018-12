L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (03/12)

LE GOUVERNEMENT PROMET DES "MESURES" AUX "GILETS JAUNES"

PARIS - Débat au Parlement, consultations politiques et promesse de "mesures" : l'exécutif a lancé lundi les grandes manoeuvres pour tenter de sortir de la crise des "Gilets jaunes", deux jours après une éruption de violence inédite depuis Mai-68 à Paris.

Toute la journée, une trentaine d'élus - présidents des groupes parlementaires et responsables des partis et forces politiques - se sont succédé à Matignon pour des entretiens avec le Premier ministre Edouard Philippe - à l'exception de Jean-Luc Mélenchon qui a choisi de se faire représenter.

Mardi, ce sera au tour des membres du collectif des "Gilets jaunes" ayant sollicité un rendez-vous d'être reçus par le chef du gouvernement, avant un débat mercredi à l'Assemblée.

Aucune information n'a filtré sur la nature des mesures qui pourraient être annoncées. Les "Gilets jaunes" réclament comme premier geste un moratoire sur la hausse de la taxation des carburants prévue au 1er janvier prochain.

Dans ce contexte, le ministre de l'Economie et des Finances français, Bruno Le Maire, présent ce lundi à Bruxelles pour assister à un Eurogroupe, a annoncé qu'il "rentr(ait) à Paris pour une réunion très importante" avant de revenir en soirée dans la capitale belge.

Bruno Le Maire s'était prononcé dans la journée en faveur d'une accélération de la baisse des impôts et des dépenses publiques.

Emmanuel Macron a de son côté demandé à reporter sa visite en Serbie prévue mercredi et jeudi, a annoncé le président serbe Aleksandar Vucic à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue français.

CASTANER ET NUNEZ VONT S'EXPLIQUER DEVANT L'ASSEMBLÉE

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'Etat Laurent Nunez seront entendus ce lundi par la commission des lois de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la gestion des manifestations des "Gilets jaunes" par les forces de l'ordre. Cette audition, ouverte à la presse, aura lieu à 20h00 (19h00 GMT).

Le parquet de Paris a annoncé la prolongation de la garde à vue de 111 personnes interpellées samedi à Paris des violences et dégradations commises par des "Gilets jaunes" et des éléments extrémistes, auxquels se sont aussi mêlés des pilleurs.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a promis "une réponse pénale extrêmement ferme" aux débordement, qualifiés par le procureur de Paris, Rémy Heitz, d'"émeute urbaine".

A MARSEILLE, l'inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie après la mort d'une femme de 80 ans probablement décédée après avoir été touchée par une grenade lacrymogène en marge d'une manifestation de "Gilets jaunes".

DES DIZAINES DE LYCÉES PERTURBÉS PAR DES MANIFESTANTS

PARIS - Des dizaines de lycées ont été perturbés ou totalement bloqués lundi par des manifestants dénonçant notamment les réformes du baccalauréat et Parcoursup.

Des incidents ont été constatés à proximité de lycées à Aubervilliers et Gagny (Seine-Saint-Denis) et Chelles (Seine-et-Marne).

BLOCAGE D'AMBULANCIERS PLACE DE LA CONCORDE À PARIS

PARIS - Plusieurs centaines d'ambulanciers ont bloqué lundi la place de la Concorde pour protester contre la réforme du financement du transport médical, sans renier par ailleurs une proximité avec le mouvement des "Gilets jaunes".

Les ambulanciers protestent contre un article de la loi de financement de la sécurité sociale 2017. L'article 80 entré en vigueur cette année permet aux cliniques et hôpitaux d'organiser des appels d'offre pour les transferts de patients entre établissements, une mesure dénoncée comme défavorable aux petites structures indépendantes qui composent aujourd'hui la majorité du secteur face à de grands groupes comme Keolis (filiale de la SNCF).

ADOPTION DÉFINITIVE DU BUDGET DE LA SÉCU POUR 2019

PARIS - Le Parlement a définitivement adopté lundi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, malgré les demandes de reports émanant de plusieurs groupes d'opposition désireux de tenir compte du contexte de grogne sociale des "Gilets jaunes".

Le début du débat parlementaire a été animé par de nombreux rappels au règlement, plusieurs suspensions de séance et les quelques députés Les Républicains présents ont quitté l'hémicycle au début du discours de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

---

OUVERTURE DE LA COP24 SUR LE CLIMAT À KATOWICE

KATOWICE, Pologne - Les représentants de près de deux cents pays se sont retrouvés dimanche à Katowice en Pologne pour deux semaines de discussions dans le cadre de la COP24 destinée à surmonter les divergences politiques afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant le recours aux énergies fossiles.

Ce rendez-vous annuel, organisé dans une ville située au coeur du bassin minier polonais, ne devrait pas être marqué par des avancées significatives malgré la publication de plusieurs rapports alarmistes sur les émissions de gaz à effet de serre.

Depuis la COP21 et l'Accord de Paris sur le climat, l'ambiance politique a fortement changé. La France et la Chine ont promis vendredi de faire front commun sur les questions climatiques.

---

TRUMP FUSTIGE UNE COURSE AUX ARMEMENTS "INCONTRÔLABLE"

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a annoncé lundi avoir l'intention de discuter avec ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine pour mettre fin à ce qu'il a décrit comme une course aux armements.

"Je suis sûr que, dans le futur, le président Xi et moi-même, ainsi que le président russe Poutine, commencerons à parler d'un arrêt significatif de ce qui est devenu une course, majeure et incontrôlable, aux armements. Les États-Unis ont dépensé 716 milliards de dollars (630 milliards d'euros) cette année. Dément !" a déclaré Donald Trump dans un tweet, au lendemain de son retour du sommet du G20 en Argentine.

---

ADEN/DUBAI - Une délégation de rebelles houthis est attendue prochainement en Suède où doivent s'ouvrir, peut-être dès mercredi, des pourparlers destinés à mettre fin au conflit qui ravage le Yémen.

Un responsable houthi a déclaré à Reuters que la délégation rebelle pourrait quitter Sanaa lundi soir ou mardi matin. Les rebelles chiites soutenus par l'Iran, qui exigeaient comme préalable aux discussions que certains de leurs blessés soient évacués vers le sultanat d'Oman, ont obtenu gain de cause.

---

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA N'A PAS REÇU MOHAMED BEN SALMAN

ALGER - Abdelaziz Bouteflika, "alité du fait d'une grippe aiguë", n'a pas été en mesure de recevoir le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman en visite en Algérie.

Le prince héritier saoudien s'est entretenu avec le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, qui l'avait accueilli dimanche à l'aéroport. Il a quitté Alger lundi soir, rapporte la télévision saoudienne.

---

SUÈDE-LA CONDAMNATION DE JEAN-CLAUDE ARNAULT ALOURDIE

STOCKHOLM - La condamnation en Suède du Français Jean-Claude Arnault a été alourdie lundi en appel, la cour l'ayant déclaré coupable de deux viols et non d'un seul.

En première instance début octobre, il avait été condamné à deux ans de prison pour un seul viol et acquitté pour l'autre. La cour d'appel l'a finalement reconnu coupable du second viol et a alourdi sa peine de six mois de prison supplémentaires.

Cette affaire a conduit à l'annulation du prix Nobel de littérature cette année. Jean-Claude Arnault, 72 ans, nie les deux viols.

---

L'HOMME D'AFFAIRES BELGE ALBERT FRÈRE EST MORT

BRUXELLES - L'homme d'affaires belge Albert Frère, réputé pour ses investissements avisés, notamment dans de grandes entreprises françaises, est mort lundi à l'âge de 92 ans, a annoncé sa holding, le Groupe Bruxelles Lambert.

Albert Frère, qui avait commencé sa carrière en tant que marchand de clous autour de la ville wallonne de Charleroi (Hainaut) après la Seconde Guerre mondiale avant de devenir l'homme le plus riche de Belgique, est apparu sur le devant de la scène financière au début des années 1980, notamment à la faveur de la vague de nationalisations alors décidée par le pouvoir socialiste en France.

---

LEVOTHYROX-LES PLAIGNANTS RÉCLAMENT 41 MILLIONS D'€ À MERCK

LYON - Un collectif de 4.113 malades de la thyroïde qui disent souffrir de la nouvelle formule du Levothyrox ont réclamé lundi 41,13 millions d'euros d'indemnités au laboratoire allemand Merck devant le tribunal d'instance de Lyon, soit 10.000 euros par patient, pour "défaut d’information".

Merck se voit reprocher d'avoir, en mars 2017, commercialisé une nouvelle formule du Levothyrox sans en avoir informé les trois millions de patients français en traitement. Un certain nombre d'entre eux ont ressenti de nombreux effets secondaires.