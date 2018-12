L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (04/12)

GILETS JAUNES-VOLTE-FACE DU GOUVERNEMENT SUR LES CARBURANTS

PARIS - Le gouvernement a annoncé la suspension de trois mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, dont la hausse de la taxe carbone, une volte-face justifiée par la volonté d'éviter la répétition des graves violences commises samedi lors de la manifestation des "Gilets jaunes".

En dépit des exhortations des manifestants, de quasiment toute l'opposition et d'une part croissante de la majorité, l'exécutif s'était jusqu'à présent refusé à tout moratoire des hausses de la taxe sur les carburants au nom de la "cohérence" et de la nécessité d'accélérer la transition énergétique.

Mais les scènes de chaos sur les Champs-Elysées samedi dernier et les nouveaux appels à manifester le week-end prochain ont contraint le gouvernement à lâcher du lest.

Trois mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier - la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et la hausse de la fiscalité sur le gazole entrepreneur non routier - vont être suspendues pour six mois dans un souci "d'apaisement".

Les taxes sur l'essence devaient augmenter de 2,9 centimes par litre au 1er janvier, celles sur le diesel de 6,5 centimes. Cela va amputer les recettes de l'Etat d'environ deux milliards d'euros.

Emmanuel Macron n'a pas prévu de s'exprimer à ce stade, a-t-on indiqué à l'Elysée, où l'on nie tout recul après les annonces faites par Edouard Philippe.

LES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES ENVERS l'UE MAINTENUS-LE MAIRE

BRUXELLES - Les mesures annoncées mardi en réponse au mouvement des "Gilets jaunes" ne remettent pas en cause les engagements budgétaires et financiers de la France envers l'Union européenne, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"Nous avons discuté lundi soir autour du président de la République (des mesures annoncées mardi) mais il y a un cap qui est fixé, (...) qui est celui du respect de nos engagements européens, la réduction de la dépense, la réduction de la dette et la réduction des impôts", a-t-il déclaré en marge de l'Ecofin à Bruxelles. "Ce cap sera tenu."

GILETS JAUNES-DISPOSITIF DE SÉCURITÉ RENFORCÉ SAMEDI

PARIS - Le dispositif de sécurité sera renforcé samedi prochain en France, et singulièrement à Paris, pour faire face à d'éventuelles nouvelles violences en marge du mouvement des "Gilets jaunes", a déclaré mardi Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait avec le secrétaire d'Etat Laurent Nunez devant la commission des Lois du Sénat après les incidents du 1er décembre, a invité les manifestants "raisonnables" à ne pas se rendre à Paris samedi.

DES DIZAINES DE LYCÉES PERTURBÉS, NOMBREUX INCIDENTS

PARIS - Les manifestations de lycéens ont donné lieu mardi à des heurts avec les forces de l'ordre dans plusieurs grandes villes de France et à divers incidents, dont l'incendie partiel d'un établissement de la région toulousaine.

Les académies les plus touchées sont celles de Créteil et de Versailles, en région parisienne, avec une trentaine d'établissements perturbés pour chacune d'entre elles, et d'Aix-Marseille (23), selon le ministère de l'Education nationale.

D'autres académies, comme celle d'Amiens et de Rennes, sont en revanche pratiquement épargnées par la contestation.

---

LE GOUVERNEMENT MAY JUGÉ COUPABLE D'"OUTRAGE AU PARLEMENT"

LONDRES - Les députés britanniques ont infligé mardi un sévère camouflet à Theresa May en estimant par un vote que son gouvernement était coupable d'"outrage au parlement", pour avoir refusé de publier la totalité de l'avis juridique britannique sur le projet d'accord de Brexit.

La motion, qui ordonne la publication immédiate de l'avis juridique en question, a été adoptée par 311 voix contre 293. Le gouvernement a fait savoir qu'il se conformerait au vote des parlementaires.

Après ce vote, la livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis juin 2017, cédant autour de 0,5% à 1,2659 dollar vers 17h35 GMT. L'adoption de cette motion est intervenue au premier jour du débat parlementaire qui doit se conclure le 11 décembre par un vote sur le projet d'accord de sortie de l'UE.

---

CLIMAT-L'ONU APPELLE À UN NOUVEL ÉLAN À L'OCCASION DU SOMMET DE 2019

KATOWICE, Pologne - Le secrétaire général des Nations unies a exhorté mardi la communauté internationale à profiter du sommet sur le changement climatique qui sera organisé en 2019 par l'Onu pour exposer leurs plans et intensifier la lutte contre le réchauffement.

Le sommet de septembre 2019 à New York sur le climat, a souligné Antonio Guterres, sera "un élément essentiel" de ce combat, face à "une situation très dramatique".

Le sommet de New York, a ajouté Antonio Guterres, visera aussi à s'assurer que les pays riches tiennent leur promesse de fournir chaque année, entre 2020 et 2025, une aide de 100 milliards de dollars aux Etats plus pauvres afin de les assister dans leur politique de développement durable.

---

VERS UNE HAUSSE DES ÉMISSIONS DE CO² DES PAYS RICHES EN 2018

LONDRES - Les émissions de dioxyde de carbone (CO²) des pays riches devraient augmenter légèrement cette année, essentiellement du fait d'un accroissement de la consommation de pétrole et de gaz naturel, a déclaré mardi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Sur la base des données disponibles, les émissions de C0² liées à la consommation énergétique en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et dans d'autres économies riches dans la région Asie-Pacifique progresseraient de 0,5% en 2018.

Cette augmentation, si elle se confirme, mettra fin à cinq années de diminution des émissions de CO² dans les pays riches, lit-on dans un communiqué de l'AIE publié mardi.

---

MOSCOU DÉBLOQUE EN PARTIE LES PORTS UKRAINIENS DE LA MER D'AZOV

KIEV - La Russie a partiellement débloqué l'accès aux ports ukrainiens de la mer d'Azov, a annoncé mardi le ministre ukrainien des Infrastructures, Volodimir Omelian.

L'acheminement des exporations ukrainiennes de produits céréaliers a pu reprendre, a annoncé le ministère ukrainien de l'Agriculture dans un communiqué.

Les forces russes ont arraisonné dimanche 25 novembre dans le détroit de Kertch, qui sépare la mer Noire et la mer d'Azov, trois bâtiments ukrainiens qu'elles accusent d'avoir franchi illégalement la frontière maritime. Les 24 marins ukrainiens ont été transférés à Moscou. L'Ukraine a proclamé la loi martiale pour un mois dans les zones les plus vulnérables du pays.

---

LA DÉLÉGATION DES HOUTHIS EN ROUTE POUR LA SUÈDE

SANAA/GENEVE - La délégation des Houthis a quitté Sanaa mardi après-midi à destination de la Suède, pour des pourparlers de paix parrainés par l'Onu, les premiers depuis 2016, sur fond de pression des pays occidentaux afin que prenne fin le conflit au Yémen.

L'émissaire spécial des Nations unies Martin Griffiths, arrivé lundi à Sanaa, accompagne la délégation des miliciens chiites à bord de l'avion, qui a été fourni par le gouvernement koweïtien.

---

WASHINGTON VEUT FONDER UN "NOUVEL ORDRE LIBÉRAL"

BRUXELLES - Les Etats-Unis veulent fonder dans le monde un "nouvel ordre libéral" s'opposant aux projets de pays comme la Russie, la Chine et l'Iran, a déclaré mardi à Bruxelles le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Pour barrer la route à ces "mauvais acteurs" de la vie internationale, le président Donald Trump n'hésitera pas à renforcer ou au contraire à se débarrasser d'accords internationaux conclus par le passé, a-t-il ajouté dans un discours prononcé devant des diplomates européens.

Washington, a souligné Mike Pompeo, tient toujours à tenir son rôle de première puissance mondiale mais entend refonder le système issu de la Seconde Guerre mondiale en s'appuyant sur les Etats souverains et non plus les institutions internationales.

---

NISSAN REPORTE LE CHOIX DU SUCCESSEUR DE CARLOS GHOSN

TOKYO - Nissan n'est pas parvenu mardi à désigner un candidat à la présidence de son conseil d'administration pour remplacer Carlos Ghosn, arrêté le 19 novembre au Japon pour malversations financières présumées, a-t-on appris de source proche du dossier.

Carlos Ghosn pourrait rester en détention jusqu'à la fin de l'année car le parquet de Tokyo a l'intention de formuler une nouvelle accusation contre l'ancien président de Nissan concernant la sous-évaluation présumée de ses revenus, a rapporté le quotidien Sankei.

Les trois administrateurs indépendants de Nissan chargés de proposer un nom pour succéder à Carlos Ghosn ont reporté leur décision, a dit la source de Reuters.