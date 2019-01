L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (07/01)

ÉCHEC D'UNE TENTATIVE DE PUTSCH AU GABON, SEPT ARRESTATIONS

LIBREVILLE - Une tentative de coup d'Etat a échoué lundi au Gabon, où des officiers de l'armée, qui s'étaient emparés en fin de nuit du siège de la radio nationale, ont été arrêtés, a annoncé le gouvernement.

Au total, sept putschistes présumés ont été capturés et deux autres mutins ont été tués. le chef des conjurés, le lieutenant Kelly Ondo Obiang, qui avait lu le message des putschistes à la radio appelant la population à se dresser contre le pouvoir du président Ali Bongo, a été retrouvé et fait partie des officiers arrêtés.

Le chef de l'Etat, qui est âgé de 59 ans, se remet au Maroc d'un AVC dont il a été victime le 24 octobre dernier alors qu'il participait à une conférence économique en Arabie saoudite, laissant son vice-président exercer le pouvoir en son absence sur décision de la Cour constitutionnelle.

---

BREXIT-LE CALENDRIER DU VOTE AUX COMMUNES DÉPENDRA DU PARLEMENT

LONDRES - Le calendrier précis du vote à la Chambre des Communes sur l'accord de Brexit dépendra du Parlement mais aura lieu dans la semaine du 14 janvier, a déclaré lundi un porte-parole de Theresa May.

Citant des sources gouvernementales, la BBC avait indiqué en début de matinée que les parlementaires se prononceraient le 15 janvier.

La Première ministre britannique, faute de majorité, a été contrainte de reporter in extremis ce vote qui était initialement prévu le 11 décembre dernier. Le débat parlementaire autour de l'accord de Brexit reprend mercredi à Westminster.

BREXIT-LA COMMISSION EXCLUT DE RENÉGOCIER L'ACCORD

BRUXELLES - La Commission européenne a réaffirmé lundi que les dirigeants européens ne renégocieraient pas l'accord de retrait conclu le mois dernier avec le gouvernement britannique et qu'elle poursuivait ses préparatifs en vue d'un éventuel Brexit sans accord.

"L'accord qui est sur la table est le meilleur et le seul accord possible", a souligné le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas. "Cet accord ne sera pas renégocié", a-t-il insisté, ajoutant qu'aucune rencontre n'était prévue entre les négociateurs des deux parties puisque, a-t-il dit, "les négociations sont terminées".

Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, s'est entretenu vendredi par téléphone avec Theresa May, qui s'apprête à défendre de nouveau l'accord de Brexit devant la Chambre des Communes après avoir dû, faute de majorité, repousser le vote qui était initialement prévu le 11 décembre dernier.

---

2018, QUATRIÈME ANNÉE LA PLUS CHAUDE SUR TERRE

OSLO - L'année 2018 a été la quatrième la plus chaude enregistrée sur Terre alors que la concentration des gaz à effet de serre d'origine humaine continue à augmenter, a rapporté lundi le programme européen de surveillance de la planète Copernicus.

La température moyenne de l'air à la surface de la Terre a atteint 14,7 degrés Celsius l'an dernier, soit 0,2 degré de moins qu'en 2016, l'année la plus chaude répertoriée à ce jour, marquée par le phénomène El Niño dans l'océan Pacifique.

---

BRÉSIL-LE FINANCEMENT DES ONG STRICTEMENT ENCADRÉ -BOLSONARO

SAO PAULO - Le nouveau président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, a déclaré lundi que le financement des ONG actives dans le pays serait sévèrement encadré, illustration de la surveillance accrue qu'entend exercer le gouvernement sur ces organisations.

Un peu plus tôt, le secrétaire du gouvernement Carlos dos Santos Cruz, général en retraite de l'armée de terre, avait déclaré dans une interview au portail d'information G1 que l'objectif serait de vérifier si les ONG remplissent leur rôle, consistant à compléter ce que fait le gouvernement.

Un décret provisoire promulgué la semaine dernière confère au gouvernement des pouvoirs plus larges et restrictifs sur les ONG.

---

LE N°1 UN NORD-CORÉEN EN VISITE EN CHINE, DIT LA PRESSE DU SUD

SEOUL - Le numéro un nord-coréen, Kim Jong-un, était en route lundi pour une nouvelle visite en Chine, où il tiendra son quatrième sommet avec le président chinois Xi Jinping, ont rapporté des médias sud-coréens.

Citant une source au fait des relations intercoréennes, le journal sud-coréen Hankyoreh écrit que Kim Jong-un est parti pour Pékin afin d'y retrouver Xi Jinping. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap, qui cite une source au fait des questions nord-coréennes, a rapporté qu'un train nord-coréen transportant un responsable de "haut rang" avait franchi la frontière chinoise.

---

GILETS JAUNES-EDOUARD PHILIPPE INVITÉ DU 20H DE TF1 CE LUNDI

PARIS - Edouard Philippe sera l'invité du journal de 20h de TF1 ce lundi, a annoncé la chaîne de télévision au surlendemain d'une huitième journée consécutive de manifestations de "Gilets jaunes" une nouvelle fois émaillée de violences.

"Le Premier ministre invité ce soir en direct du 20H de TF1 de Gilles Bouleau. Après un nouveau week-end de mobilisation des Gilets Jaunes, la réponse du gouvernement face à cette situation", a indiqué la chaîne sur son compte Twitter.

GILETS JAUNES-LE BOXEUR DE GENDARMES S'EST RENDU A LA POLICE

PARIS - L'ancien boxeur professionnel qui a roué de coups des gendarmes samedi à Paris en marge d'une manifestation des "Gilets jaunes" s'est rendu lundi à la police et a été placé en garde à vue, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"L'individu qui a violemment attaqué samedi des gendarmes mobiles sur la passerelle Senghor s’est présenté aux enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris", a-t-il indiqué. "Il a été immédiatement placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la justice".

Les deux gendarmes, dont l'agression filmée samedi sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor a suscité une vague d'indignation, se sont vu prescrire respectivement 15 jours et deux jours d'incapacité totale de travail (ITT) et ont porté plainte.

PARIS - "Gilet gialli, non mollate!" : le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio appelle, dans une lettre publiée lundi, les "Gilets jaunes" qui protestent depuis huit samedi consécutifs en France pour plus de pouvoir d'achat et de démocratie participative à "ne rien lâcher".

"Nous suivons depuis l'Italie votre bataille depuis le début (...), nous savons ce qui vous anime et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de descendre dans la rue", écrit le dirigeant du Mouvement cinq étoiles (M5S) sur le blog du parti anti-système.

"C'est le même esprit qui anime le mouvement Cinq étoiles et des milliers d’Italiens depuis le 4 octobre 2009, le jour de notre naissance et depuis nous ne nous sommes jamais arrêtés", souligne-t-il

---

OUVERTURE DU PROCÈS DE BARBARIN POUR NON-DÉNONCIATION

LYON - Le procès du cardinal-archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, et de six membres de la hiérarchie de l’Eglise, s’est ouvert lundi matin devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non- dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs.

Le cardinal est poursuivi pour sa gestion de l’affaire Bernard Preynat, un curé du diocèse de Lyon mis en examen pour abus sexuels sur de jeunes scouts commis entre les années 1970 à 1990.

Ce procès a la particularité de se tenir non pas à l’initiative du parquet, qui a classé sans suite cette affaire en août 2016, mais à celle des parties civiles qui l’ont relancée par le biais de citations directes.

---

LA TAXE D'HABITATION PEUT-ÊTRE GARDÉE POUR LES PLUS AISÉS

PARIS - L'éventualité de revenir sur la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés pourrait être discutée lors du grand débat national, ont suggéré lundi plusieurs membres du gouvernement.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est montré lundi favorable à une piste avancée la veille par son collègue de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

---

VERS UNE STAGNATION DU MARCHÉ AUTOMOBILE EN FRANCE

PARIS - Le marché automobile français pourrait connaître un coup d'arrêt en 2019, les perturbations liées aux normes d'émissions et aux manifestations des "Gilets jaunes" éclipsant pour l'heure l'impact attendu des nouveaux lancements de véhicules.

"Nous restons prudents, nous pensons à un marché français qui pourrait être stabilisé", a déclaré un porte-parole du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) au cours d'une conférence de presse. "Ce n'est qu'une première approche, à confirmer début mars."

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 3% en 2018, leur quatrième année consécutive de hausse, mais chuté de 14,5% en décembre.