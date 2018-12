L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (10/12)

"GILETS JAUNES"

MACRON ATTENDU AU TOURNANT APRÈS TROIS SEMAINES DE CRISE

PARIS - Emmanuel Macron va annoncer ce lundi à 20h00 des mesures "concrètes et immédiates" pour tenter de clore la crise des "Gilets jaunes", éviter un cinquième samedi de violences et relancer un quinquennat ébranlé dix-huit mois après son élection.

Le chef de l'Etat n'a pas dévoilé ses décisions aux personnalités politiques, économiques et sociales qu'il a reçues dans la matinée pendant plus de quatre heures à l'Elysée mais il s'est engagé, selon les participants, à mener un dialogue au long cours avec les partenaires sociaux.

"La question qui a fait tout le tour de la table à peu près, c'est la question du pouvoir d'achat", a dit le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, après la rencontre.

Face à "une crise démocratique très, très grave, une crise sociale très importante", "il faut des réponses de court terme en terme de pouvoir d'achat", a estimé Laurent Berger (CFDT), citant les dépenses contraintes (logement, énergie, transport) et les salaires. Il faut parallèlement, "avoir un débat fiscal, sur la justice fiscale, sur la contribution des uns et des autres à la cohésion de la société", a-t-il ajouté.

Après trois semaines de crise dans tout le pays, Emmanuel Macron a pris conscience, selon plusieurs participants, de la nécessité de travailler davantage avec les corps intermédiaires, en particulier les organisations syndicales et patronales.

Reste à savoir si ce geste à l'égard de corps intermédiaires et l'allocution solennelle à l'Elysée suffiront à rétablir la confiance et entamer la phase de dialogue.

LES VENTES CHUTENT DE 15%-20% DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

PARIS - Les ventes des hypermarchés français ont chuté de 15% à 20% samedi 8 décembre en raison du mouvement des "Gilets jaunes" qui continuent de bloquer l'accès aux entrepôts des magasins, a déclaré à Reuters lundi le responsable de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD).

Depuis le début du mouvement, le 17 novembre, blocages, manifestations, violences et fermetures de points de vente plombent l'activité des distributeurs comme Carrefour ou Casino pendant la cruciale période des achats de Noël.

Le chiffre d'affaires du secteur a déjà été amputé de 35% le samedi 17 novembre et de 20% respectivement les deux samedis qui ont suivi.

LES NUAGES S'ACCUMULENT SUR LA CROISSANCE FRANÇAISE EN 2018

PARIS - Le mouvement des "Gilets jaunes" va pénaliser la croissance de l'économie française au quatrième trimestre 2018, une mauvaise nouvelle supplémentaire pour un exécutif déjà contraint de revoir sa copie sur son projet de budget 2019 avec les concessions déjà consenties pour tenter d'apaiser la grogne.

Entamé mi-novembre, ce mouvement de protestation initialement centré sur la taxation des carburants s'est depuis élargi à d'autres revendications. Il a perturbé les approvisionnements dans de nombreux secteurs et pesé sur le commerce, en pleine période des achats de fin d'année, sans compter le coût des dégâts survenus en marge des manifestations.

"Je pense que les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale au dernier trimestre", ce qui correspond à "des emplois en moins (...) de la prospérité en moins pour les Français", a déclaré Bruno Le Maire lundi sur RTL.

---

MAY REPORTE LE VOTE DU PARLEMENT SUR L'ACCORD DE BREXIT

LONDRES - Theresa May a annoncé lundi le report sine die du vote prévu mardi sur l'accord de Brexit à la Chambre des communes où la Première ministre britannique ne disposait pas de majorité en raison d'une conjonction des oppositions au texte entériné par les Européens le 25 novembre à Bruxelles.

L'une des pierres d'achoppement concerne la clause de sauvegarde ("backstop") qui doit empêcher le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, supprimée depuis les accords de paix de 1998.

Theresa May n'a pas fourni de date pour la consultation des députés, qui pourrait intervenir après Noël selon certaines sources, mais elle a tenté de se montrer rassurante en annonçant qu'elle allait renégocier certaines dispositions de l'accord avec les Européens.

S'exprimant devant la Chambre des communes, la chef du gouvernement a précisé qu'elle avait eu des contacts avec ses partenaires européens et que ceux-ci, a-t-elle affirmé, étaient ouverts à la discussions. Cette déclaration a été rapidement contredite par Paris et Berlin, les deux plus influents interlocuteurs de Londres dans ce long processus de divorce.

---

PACTE MONDIAL DE L'ONU SUR LES MIGRATIONS ADOPTÉ À MARRAKECH

MARRAKECH - Le Pacte mondial des Nations unies sur les migrations a été adopté lundi lors d'une conférence à Marrakech, a annoncé le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Le texte, qui n'est pas contraignant, avait été validé en juillet dernier par l'ensemble des 193 pays membres de l'Onu sauf les Etats-Unis.

Il recense 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migrations et précise noir sur blanc que chaque Etat est libre de décider qui il souhaite accueillir, ce qui n'a pas empêché de nombreux responsables de droite et d'extrême droite, y compris en France, de le présenter comme un encouragement à l'immigration massive.

---

YÉMEN-LE GOUVERNEMENT NE VEUT PAS DE SOLDATS DE L'ONU

RIMBO, Suède - Le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite veut bien que l'Onu joue un rôle à Hodeïda, porte d'entrée de l'aide humanitaire au Yémen, mais refuse une présence durable de casques bleus dans ce port de la mer Rouge contrôlé part les rebelles houthis.

Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Khalid al Yamani, a déclaré lundi à Reuters que la ville d'Hodeïda devait repasser sous le contrôle du gouvernement légal reconnu par la communauté internationale. "Nous n'accepterons jamais une présence permanente des Nations unies, sous quelque forme que ce soit, dans la ville", a-t-il dit.

---

GHOSN INCULPÉ AU JAPON ET À NOUVEAU ARRÊTÉ, NISSAN MIS EN CAUSE

TOKYO - Le parquet de Tokyo a inculpé lundi Carlos Ghosn pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de sa rémunération versée par Nissan de 2010 à 2015 et il a prolongé la détention du PDG de Renault et de l'alliance Renault-Nissan en élargissant officiellement son enquête aux trois années suivantes.

Nissan, qui a fait éclater le scandale en dénonçant les agissements supposés de son ex-président, n'est pas épargné et a aussi été mis en examen pour publication de fausses déclarations financières.

Accusé de n'avoir déclaré que la moitié de sa rémunération d'environ 10 milliards de yens (78 millions d'euros) de 2010 à 2015, Carlos Ghosn a été arrêté une première fois au Japon le 19 novembre. Après 22 jours de détention, le parquet devait ce lundi soit l'inculper soit le relâcher.

---

FRANCE-LE PLAN DE REPRISE D'ASCOVAL EST BOUCLÉ

PARIS - Les pouvoirs publics français et le groupe franco-belge Altifort se sont mis d'accord lundi sur un plan de reprise de l'aciérie Ascoval auquel l'Etat contribuera à hauteur de 25 millions d'euros.

"Les principaux obstacles à la réussite du projet de reprise sont désormais tous levés grâce à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et notamment des salariés", a déclaré Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion à Bercy avec des représentants d'Ascoval, Altifort et les élus du Nord.

L'Etat, qui avait promis un euro d'argent public pour un euro investi par le privé, s'engage à hauteur de 25 millions d'euros à la suite d'Altifort, précise un communiqué du ministère de l'Economie et des Finances.