L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (13/01)

LE PEN PROMET DE BATTRE MACRON SUR LE FRONT EUROPÉEN ET NATIONAL

PARIS - Les élections européennes seront un "grand basculement politique" contre un chef de l'Etat fragilisé par les Gilets jaunes et une Union européenne rattrapée par les nations, a présagé Marine Le Pen à l'occasion du lancement de sa liste pour le scrutin de mai prochain.

"Dans le contexte de la saine révolte populaire des Gilets jaunes, cette élection européenne du 26 mai 2019 (..) offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président", a déclaré la présidente du Rassemblement national (ex-Front national) à ses partisans.

Depuis la Maison de la Mutualité, à Paris, Marine Le Pen a présenté la liste du RN aux européennes, avec en tête le militant de 23 ans Jordan Bardella, suivi d'Hélène Laporte, conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, puis l'ex-ministre sarkozyste Thierry Mariani, l'eurodéputée sortante Dominique Bilde et l'essayiste Hervé Juvin ou encore l'eurodéputé Nicolas Bay à la septième place.

---

GILETS JAUNES-UNE CENTAINE DE GARDES A VUE EN COURS A PARIS

PARIS - Plus de 110 personnes interpellées samedi à Paris étaient toujours en garde à vue dimanche, après une mobilisation des "Gilets jaunes" en progression la veille, a-t-on appris auprès du parquet de Paris.

Selon un bilan définitif fourni par le parquet, 155 personnes dont six mineurs ont été placées en garde à vue dans la capitale en marge du mouvement.

Parmi les majeurs, vingt-cinq procédures ont été classées sans suite, deux personnes vont faire l'objet d'une ordonnance pénale et quinze autres déférées au parquet. Parmi les mineurs, deux d'entre eux ont été déférés. Pour 111 personnes, la garde à vue se poursuit.

Selon le bilan du ministère de l'Intérieur, plus de 84.000 personnes ont manifesté en France samedi, dont 8.000 à Paris, contre 50.000 le 5 janvier dernier, au cours d'une journée marquée par une violence globalement moindre que redoutée, malgré des agressions visant des journalistes.

L'OPPOSITION DÉNONCE UNE PROVOCATION SUR LE "SENS DE L'EFFORT"

PARIS - Le président "souffle sur les braises", dénonce ce week-end l'opposition dans le sillage des propos d'Emmanuel Macron expliquant vendredi les "troubles" du pays par le fait que trop de Français n'auraient pas le sens de l'effort.

Phrase "insupportable", "provocation", "arrogance", les partis, de Debout la France aux socialistes, fustigent cette nouvelle "petite phrase", signe selon eux d'une incurable déconnexion vis-à-vis des Français, sur fond de mobilisation en hausse des "Gilets jaunes".

---

QUATRE MORTS DANS L'EXPLOSION D'UNE BOULANGERIE A PARIS

PARIS - Le corps sans vie d'une jeune femme a été retrouvé sous les décombres dimanche après l'explosion samedi d'une boulangerie du IXe arrondissement de Paris, ce qui porte le bilan à quatre morts, dont deux pompiers.

Outre cette jeune femme, deux sapeurs-pompiers et une touriste espagnole ont trouvé la mort dans l'explosion attribuée à une fuite de gaz ; une cinquantaine de personnes ont été blessées dont neuf en situation d'"urgence absolue".

Le réseau de gaz de la capitale est "dans un état de vétusté avancé", a estimé Alexandre Vesperini, élu divers droite du VIe arrondissement et membre de la commission supérieure de contrôle du gaz, dans un entretien publié sur le site du Parisien. Face à ce début de polémique, la mairie de Paris et le fournisseur de gaz GRDF assurent du bon entretien du réseau parisien.

---

VERS UN VOTE DE CONFIANCE LE 16 JANVIER EN GRÈCE

ATHENES - Les députés grecs pourraient être appelés à se prononcer mercredi sur le vote de confiance que va demander le Premier ministre Alexis Tsipras, a annoncé dimanche le président du Parlement, Nikos Voutsis.

L'avis des chefs de file des différents partis représentés au Parlement sera sollicité lundi, a-t-il ajouté.

Alexis Tsipras a annoncé dimanche qu'il demanderait un vote de confiance après la défection de son ministre de la Défense, Panos Kammenos pour protester contre l'accord qui a mis fin au contentieux entre la Grèce et la Macédoine à propos du nom de l'ancienne république de la Fédération yougoslave.

---

BREXIT-MISE EN GARDE DE MAY AVANT LE VOTE SUR L'ACCORD

LONDRES - Ne pas honorer la promesse de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne serait catastrophique pour la démocratie, a prévenu dimanche la Première ministre britannique Theresa May à deux jours du vote de la Chambre des communes sur le projet d'accord de retrait négocié avec Bruxelles.

A un mois et demi de la date prévue du Brexit (29 mars au soir), les modalités du retrait britannique sont plus incertaines que jamais et l'hypothèse d'une sortie sans accord, voire celle d'un maintien dans le Bloc prennent de l'épaisseur.

Faute de majorité à Westminster, la Première ministre avait été contrainte de reporter in extremis le vote sur le Brexit, initialement prévu le 11 décembre et c'est aux députés qu'elle a rappelé dimanche qu'ils ne devaient pas trahir la promesse née du résultat du référendum de juin 2016.

---

ARRESTATION DU MILITANT D'EXTRÊME GAUCHE BATTISTI EN BOLIVIE

MILAN - Le militant italien d'extrême gauche Cesare Battisti a été arrêté en Bolivie et va être extradé vers l'Italie où il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour quatre meurtres commis dans les années 1970.

"Il sera bientôt au Brésil et de là il sera transféré en Italie pour purger sa peine à perpétuité", a déclaré Filipe G. Martins, conseiller pour les questions internationales du président brésilien Jair Bolsonaro, dans un message sur Twitter.

Battisti, qui est depuis longtemps réclamé par la justice de son pays, s'était évadé en 1981 et avait vécu en France avant de trouver refuge au Brésil pour échapper à une extradition.

---

ISRAËL DIT AVOIR DÉMANTELÉ TOUS LES TUNNELS DU HEZBOLLAH

JÉRUSALEM - Israël a annoncé avoir bouclé ses recherches pour la mise au jour de plusieurs tunnels creusés par le Hezbollah à partir du Liban et passant sous la frontière entre les deux Etats.

Les autorités israéliennes avaient publiquement annoncé en décembre qu'elles menaient des opérations de recherche de tunnels creusés par l'organisation alliée de l'Iran.

Cette annonce avait laissé craindre une reprise des tensions entre Israël et le Hezbollah qui se sont livré une guerre en 2006. Les casques bleus de la Finul ont coopéré avec les Israéliens pour éviter toute escalade des tensions.

--- VOLKSWAGEN POURRAIT DEVOIR RAPPELER DAVANTAGE DE VOITURES DIESEL

BERLIN - La KBA, l'autorité de tutelle de l'automobile en Allemagne, envisage d'ordonner le rappel de davantage de véhicules Volkswagen en raison de leurs émissions polluantes, rapporte dimanche le Bild am Sonntag.

La KBA a ouvert une enquête afin de déterminer si une mise à jour du logiciel équipant les voitures dotées d'un moteur de 1,2 litre, dont la populaire Polo, a permis au constructeur de tricher avec les tests d'émissions, indique le journal, qui ne cite pas de sources.

Le Bild am Sonntag ajoute que le parquet se prépare à accuser de fraudes présumées certains dirigeants de Volkswagen, qu'il n'identifie pas, relevant que le groupe avait assuré en 2016 que les moteurs de 1,2 litre n'utilisaient pas de logiciel doté d'une fonction illicite permettant de fausser les résultats des tests anti-pollution.