L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (14/01)

A LA VEILLE DU VOTE AUX COMMUNES, MAY DRAMATISE LES ENJEUX

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a exhorté lundi les députés de la Chambre des communes à donner une seconde chance à son accord de Brexit, avertissant que le fait de voter contre, mardi, pourrait entraîner à terme une dislocation pure et simple du Royaume-Uni.

"Je le dis aux élus de tous bords de cette chambre: quoi que vous ayez décidé, je vous prie, au cours des 24 heures qui viennent, de donner une seconde chance à l'accord", a dit la Première ministre.

Le vote sur l'accord de Brexit, initialement prévu le 11 décembre mais reporté pour tenter de fournir de nouvelles garanties et de convaincre les députés réticents, doit avoir lieu finalement mardi soir à la chambre des Communes.

Theresa May a précis qu'elle n'avait pas l'intention de demander un report du Brexit, prévu le 29 mars à 23h00 GMT.

Un peu plus tôt, lundi, elle avait prévenu que le Royaume-Uni pourrait devoir renoncer à sortir de l'Union européenne (UE) si l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles n'était pas adopté par le Parlement de Westminster.

LE POINT sur les négociations du Brexit

---

DERNIERS RÉGLAGES AVANT LE "GRAND DÉBAT"

PARIS - Emmanuel Macron propose un "nouveau contrat pour la Nation" et promet de "transformer les colères en solutions" dans sa lettre publiée dimanche à deux jours du "grand débat national" censé répondre au mouvement des "Gilets jaunes" et qui ne sera "ni une élection, ni un référendum".

Cette grande concertation, dont le coup d'envoi sera donné mardi à Grand Bourgtheroulde, dans l'Eure, et durera jusqu'au 15 mars, "est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions", assure le chef de l'Etat dans cette lettre diffusée en début de soirée par l'Elysée.

"J'entends transformer avec vous les colères en solutions", poursuit-il. "Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la Nation, de structurer l'action du Gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. Je vous en rendrai compte directement dans le mois qui suivra la fin du débat".

Son Premier ministre, Edouard Philippe, doit dévoiler les modalités de cette concertation qui peine toujours à convaincre opposition et manifestants en raison des lignes rouges fixées par l'exécutif, notamment en matière fiscale.

De source gouvernementale, on déclare que le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon seront chargés d'animer ce débat.

ECLAIRAGE: Macron à la pêche aux idées pour sauver son quinquennat

REPORTAGE: Les doléances des Français pour une société "vivable"

---

TRUMP AFFIRME N'AVOIR JAMAIS TRAVAILLÉ POUR LA RUSSIE

WASHINGTON - Donald Trump, démentant des allégations de presse sur l'"enquête russe" et sur ses rencontres avec le président russe Vladimir Poutine, a affirmé lundi qu'il n'avait jamais travaillé pour la Russie.

"Non seulement je n'ai jamais travaillé pour la Russie mais je trouve que c'est une honte que vous posiez cette question parce que c'est un gros canular", a-t-il dit aux journalistes à la Maison blanche, avant de partir pour La Nouvelle-Orléans.

Il a également démenti avoir confisqué, pour les garder secrètes, les notes de son interprète après une rencontre avec Poutine à Hambourg en 2017, comme l'assure le Washington Post. "Je ne sais rien de tout ça", a-t-il indiqué.

La commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, à majporité démocrate, a annoncé samedi qu'elle allait examiner des informations rapportées par le New York Times selon lesquelles le FBI aurait enquêté pour déterminer si Donald Trump avait travaillé pour le compte de la Russie, contre les intérêts des Etats-Unis.

Les responsables à l'origine de cette enquête du FBI sont "des canailles bien connues", a affirmé lundi Donald Trump.

---

UN CANADIEN CONDAMNÉ À LA PEINE DE MORT EN CHINE

PÉKIN - Un Canadien a été condamné lundi en Chine à la peine capitale pour trafic de drogue, dans un contexte de relations tendues entre Pékin et Ottawa.

Robert Lloyd Schellenberg avait été condamné à quinze ans de prison le 20 novembre dernier à Dalian, dans le nord de la Chine. Il avait fait appel. Lors de l'examen de son recours, en décembre, les procureurs avaient déclaré que la peine était trop légère et inappropriée.

Il a dix jours pour faire appel de sa condamnation à la peine capitale.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a dénoncé une application "arbitraire" de la peine de mort par les autorités chinoises et exprimé l'inquiétude du gouvernement canadien.

---

CESARE BATTISTI EST ARRIVÉ EN ITALIE

ROME - Le militant italien d'extrême gauche Cesare Battisti, arrêté en Bolivie, est arrivé lundi en Italie, où il doit purger une peine de réclusion à perpétuité pour quatre meurtres commis dans les années 1970 lorsqu'il était membre des Prolétaires armés pour le communisme (Pac).

Agé de 64 ans, Battisti, qui est depuis longtemps réclamé par la justice de son pays, s'est évadé de prison en 1981 et a vécu en France avant de trouver refuge au Brésil pour échapper à une extradition.

"C'est un jour que nous attendions depuis 37 ans", s'est réjoui le chef de file de la Ligue d'extrême droite italienne Matteo Salvini, qui est vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Il a qualifié Cesare Battisti de "meurtrier, de délinquant et de lâche qui n'a jamais demandé pardon".

---

AGRESSÉ À L'ARME BLANCHE, LE MAIRE DE GDANKS EST MORT

VARSOVIE - Le maire de la ville de Gdansk Pawel Adamowicz a succombé lundi à ses blessures, après avoir été victime la veille d'une attaque au couteau, a annoncé le ministre polonais de la Santé Lukasz Szumowski.

Pawel Adamowicz, 53 ans, maire de Gdansk depuis 1998, a été agressé dimanche soir lors d'un gala de charité.

Son assassin est un jeune homme de 27 ans, prénommé Stefan, qui avait été libéré en décembre de prison où il purgeait une peine de cinq ans et demi de détention, depuis 2014, pour des attaques de banques à Gdansk. Des psychiatres vont se pencher sur son cas et déterminer s'il peut être considéré comme pénalement responsable du crime.

---

LA FRANCE EXPOSÉE À UNE ÉPIZOOTIE DE PESTE PORCINE

PARIS - Tous les sangliers présents autour de la frontière belge devront être abattus dans les prochaines semaines afin de préserver la France d'une contamination par la peste porcine, après la confirmation de deux cas en Belgique, annonce lundi le ministre de l'Agriculture.

"La confirmation de deux cas de peste porcine africaine ce 9 janvier 2019 en Belgique à près d'un km de la frontière expose plus que jamais notre territoire à ce risque majeur pour l’élevage porcin. Le niveau de risque est aujourd’hui maximal", annonce Didier Guillaume dans un communiqué.

---

L'ENTREPRISE NISSAN PENSE QUE RENAULT TIRERA

LES MÊMES LEÇONS QU'ELLE SUR CARLOS GHOSN

PARIS - Le conseil d'administration de Renault, lorsqu'il aura eu accès au dossier complet sur Carlos Ghosn, tirera les mêmes conclusions que Nissan qui a mis fin à ses fonctions de président, affirm le directeur général du constructeur automobile japonais dans une interview au journal Les Echos.

"Tout ce que je souhaite, c'est que les administrateurs de Renault aient eux aussi accès au dossier complet, aux faits", dit Hiroto Saikawa. "Je pense que, lorsque ce sera le cas, ils tireront la même conclusion que nous."

Contrairement à Nissan et Mitsubishi, Renault a choisi de maintenir Carlos Ghosn dans ses fonctions de PDG, optant pour une direction intérimaire après son arrestation au Japon le 19 novembre sur des accusations de malversations financières chez Nissan.