L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (14/11)

Brexit : May réunit son conseil des ministres

LONDRES - Theresa May fera une courte déclaration ce mercredi à l'issue de la réunion du gouvernement qui examine depuis 14h00 GMT le projet d'accord "technique" sur le Brexit conclu entre les négociateurs européens et britanniques et doit se prononcer sur la suite des événements.

La dirigeante britannique s'exprimera jeudi devant le Parlement, ont fait savoir ses services.

LONDRES - Quitter l'Union européenne (UE) sans accord commercial de transition viendrait réduire le Produit intérieur brut (PIB) de la Grande-Bretagne de 6% environ, par comparaison avec le fait de rester purement et simplement dans l'UE, estime le Fonds monétaire international (FMI) mercredi.

En revanche, passer un accord commercial réduirait de moitié les dégâts occasionnés par les barrières commerciales et la réduction de l'investissement étranger et de l'immigration, ajoute le FMI, qui avait lancé un avertissement sur les coûts d'un Brexit avant même que les Britanniques ne l'endossent par référendum le 23 juin 2016.

Il avait alors estimé qu'un Brexit coûterait 1,4% à 5,6% du PIB britannique à court terme, suivant les conditions du départ.

PARIS - Emmanuel Macron a jugé mercredi encourageant le fait qu'un projet d'accord sur le Brexit ait été trouvé entre le Royaume-Uni et les négociateurs européens mais précisé qu'il fallait rester prudent et regarder le texte en détail, a dit le porte-parole du gouvernement français.

---

Philippe annonce €500 mlns d'aides sur les carburants

PARIS - Edouard Philippe a annoncé mercredi un plan de l'ordre de 500 millions d'euros pour répondre à la grogne sur le prix des carburants, qui doit se traduire samedi par des manifestations et des blocages.

Le Premier ministre a précisé sur RTL qu'une surprime à la conversion automobile serait mise en oeuvre au 1er janvier 2019 pour les 20% des Français les plus modestes pour les aider à acheter un véhicule plus "propre".

L'aide pourra ainsi atteindre 4.000 euros contre 2.000 avec la prime à la conversion classique, a-t-il ajouté, et le gouvernement vise désormais un million de ces primes distribué sur le quinquennat contre 500.000 auparavant. D'ores et déjà 280.000 primes à la conversion "classiques" ont été versées, a-t-il souligné.

Le "chèque énergie", dont le montant doit être réévalué de 50 euros en 2019 à 200 euros, sera par ailleurs étendu à 5,6 millions de personnes contre 3,6 millions aujourd'hui.

PARIS - Plus de sept Français sur dix sont favorables aux aides annoncées pour répondre à la grogne sur les prix des carburants mais moins d'un sur deux juge qu'elles amélioreront le pouvoir d'achat, selon un sondage Elabe pour BFM TV diffusé mercredi.

Les mesures les plus appréciées sont l'élargissement du système d'indemnités kilométriques pour les personnes parcourant au moins 60 km par jour entre leur domicile et leur travail et la prime à la conversion des chaudières au fioul.

Ces deux mesures recueillent chacune 79% d'avis favorables.

---

Rome choisit la confrontation avec l'UE sur le budget

BRUXELLES - L'Italie a soumis à la Commission européenne un nouveau projet de budget 2019 comportant les mêmes hypothèses de croissance et de déficit que le précédent, avec des projections seulement amendées pour la dette publique.

La révision en baisse des prévisions de la dette, grâce à la promesse de revenus de privatisation équivalant à 1% du produit intérieur brut, vise à répondre aux réserves principales exprimées par la Commission.

Mais le projet révisé maintient la projection d'une hausse de 0,8 point de PIB du déficit structurel l'an prochain - autrement dit hors effets conjoncturels - au lieu de la baisse de 0,6 point requise par les règles européennes.

Ce point, avec le maintien également d'hypothèses de croissance jugées trop optimistes par Bruxelles, ouvre la voie à une confrontation avec la Commission, qui rendra un avis le 21 novembre.

---

STRASBOURG - Le Parlement européen s'est prononcé mercredi pour une baisse "d'au moins" 35% des émissions de CO2 des poids lourds et autobus en 2030, avec une étape intermédiaire de moins 20% en 2025.

Le projet de règlement communautaire, le premier à s’attaquer aux émissions d’oxyde de carbone des véhicules utilitaires lourds, doit maintenant faire l’objet de négociations entre le Parlement et le Conseil des ministres des transports, en vue de son adoption définitive.

Il a été adopté à Strasbourg par 373 voix contre 285 et 16 abstentions.

---

Furieux de la trêve à Gaza, Lieberman démissionne

JERUSALEM - Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé mercredi sa démission pour dénoncer le cessez-le-feu conclu la veille avec le Hamas et les groupes armés de la bande de Gaza.

Il a affirmé que ce cessez-le-feu conclu après une médiation égyptienne était "une capitulation face au terrorisme". "L'Etat achète le calme à court terme au risque de graves dangers à long terme pour la sécurité nationale", a-t-il dit.

Il a précisé que son parti Israel Beytenou ("Israël notre maison"), un mouvement d'extrême droite, allait quitter la coalition gouvernementale, ce qui va laisser au Premier ministre Benjamin Netanyahu une très étroite majorité à la Knesset, le Parlement israélien, avec 61 sièges sur 120.

---

Le projet de protection du commerce avec l'Iran mal engagé

PARIS/VIENNE/BRUXELLES - Une initiative de l'Union européenne visant à protéger les échanges commerciaux avec l'Iran des nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis risque de tourner court, aucun des pays de l'UE ne voulant superviser les opérations de crainte de s'attirer des représailles américaines.

L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne vont peser de tout leur poids sur le Luxembourg pour héberger le véhicule ad hoc (Special Purpose Vehicle, SPV), l'Autriche ayant décliné l'invitation, ont dit des diplomates européens.

Le SPV est une sorte de chambre de compensation qui pourrait assurer le règlement des opérations de troc entre les exportations pétrolières et gazières iraniennes et les achats par l'Iran de biens et services de l'UE, ce qui serait une manière de contourner les sanctions américaines.

---

Incendies en Californie, le bilan s'alourdit à 48 morts

PARADISE, Californie - Les équipes de recherche ont découvert mardi soir six nouvelles victimes des incendies qui ravagent depuis près d'une semaine le nord de la Californie, portant le bilan provisoire à 48 morts, alors que plus de 200 personnes étaient encore portées disparues.

L'incendie, baptisé "Camp Fire", a dévasté la quasi-totalité de la ville de Paradise, située en zone rurale dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco. Le bilan humain est le plus lourd de l'histoire de la Californie, le précédent incendie de cette ampleur ayant fait 29 morts à Griffith Park en 1933.

Le shérif du comté, Kory Honea, a déclaré que 228 personnes étaient toujours portées disparues, sans que l'on ne sache si ces personnes ont péri dans les flammes ou ont fui leur domicile sans prévenir les autorités locales.

---

Macron en immersion sur un Charles-de-Gaulle rénové

PARIS - Emmanuel Macron est attendu ce mercredi sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, rénové après dix-huit mois de maintenance à Toulon (Var) et appelé à être de nouveau opérationnel début 2019, pour un échange avec l'équipage et une nuit en immersion sur ce fleuron de la Marine française.

Avant de passer la nuit à bord, il accordera un entretien à TF1.

---

Six ans de prison requis contre Georges Tron

BOBIGNY, Seine-Saint-Denis - Le ministère public a requis mercredi six ans d'emprisonnement à l'encontre de l'ancien secrétaire d'Etat Georges Tron, jugé par la cour d'assises de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour viols et agressions sexuelles en réunion, assortis de cinq ans d'inégibilité.

Le maire et ancien député Les Républicains de Draveil (Essonne), 61 ans, avait été dénoncé en mai 2011 par deux ex-collaboratrices en plein scandale Strauss-Kahn.

Le ministère public a également requis quatre ans à l'encontre de Brigitte Gruel, à l'époque maire-adjointe de Draveil chargée de la culture, jugée pour les mêmes faits.

Georges Tron et sa complice présumée rejettent en bloc les accusations des deux ex-employées municipales.