L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (14/12)

MORT D'UNE QUATRIÈME VICTIME DE L'ATTENTAT DE STRASBOURG

STRASBOURG - Une quatrième victime de l'attentat de mardi à Strasbourg, dont l'auteur a été abattu jeudi soir par la police, a succombé à ses blessures, a annoncé vendredi le parquet de Paris.

Une cinquième victime est en état de mort cérébrale. Onze autres personnes avaient été blessées dont quatre étaient encore hospitalisées vendredi matin, selon le procureur de Paris.

Sept personnes étaient toujours en garde à vue vendredi dans le cadre de l'enquête sur l'attaque, dont l'auteur, Cherif Chekatt, a été tué hier soir par une patrouille de police après 48 heures de traque.

Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la revendication de l'attentat par l'Etat islamique est "totalement opportuniste" et "rien n'indique" à ce stade que Cherif Chekatt ait été "intégré dans un réseau" ou ait bénéficié de "protections particulières" dans ce cadre.

---

MACRON APPELLE LES "GILETS JAUNES" À UN RETOUR AU CALME

BRUXELLES - Emmanuel Macron a appelé vendredi les "Gilets jaunes" à revenir au calme et à l'ordre et à utiliser les prochaines échéances électorales plutôt que l'occupation du domaine public pour se faire entendre, à la veille d'un cinquième samedi consécutif de manifestations à haut risque.

Le chef de l'Etat français, qui s'exprimait à l'issue du Conseil européen à Bruxelles, a estimé avoir répondu à leur colère en annonçant au début de la semaine des mesures en matière de pouvoir d'achat et en organisant un dialogue au niveau des territoires.

"Je ne crois pas que notre démocratie puisse accepter de fonctionner avec un dialogue qui ne se fait que par l'occupation du domaine public, que par des éléments de violence, parce qu'ils ne sont jamais maîtrisés", a-t-il poursuivi.

A PARIS, le préfet de police, Michel Delpuech, a annoncé que le dispositif de sécurité renforcé utilisé le 8 décembre pour faire face à la manifestation des "Gilets jaunes" serait reconduit ce samedi dans la capitale.

"Nous le renforcerons et nous l'adapterons partout où c'est nécessaire", a pour sa part déclaré Christophe Castaner à Europe 1, faisant notamment allusion à des villes comme Bordeaux, Toulouse ou Saint-Etienne, où les casseurs ont particulièrement sévi samedi dernier.

Le 8 décembre, selon le gouvernement, 120.000 policiers, gendarmes et pompiers avaient été mobilisés dans le pays, dont 8.000 à Paris, pour 136.000 manifestants recensés par le ministère de l'Intérieur.

PARIS - La défiscalisation de la prime exceptionnelle demandée par Emmanuel Macron aux entreprises en réponse aux "Gilets jaunes" s'appliquera "aux salariés qui touchent moins de 3.600 euros par mois", a dit vendredi le Premier ministre.

Edouard Philippe, en déplacement dans le Val-d'Oise, a précisé que ce bonus serait totalement défiscalisé et "désocialisé" jusqu'à hauteur de 1.000 euros et les entreprises pourront le verser de façon volontaire entre le 11 décembre et le 31 mars.

---

BREXIT: MAY SE HEURTE À L'INTRANSIGEANCE DES EUROPÉENS

LONDRES - Venue à Bruxelles pour tenter d'y arracher des éléments susceptibles de favoriser l'adoption à Londres de l'accord de Brexit négocié avec l'Union, la Première ministre britannique Theresa May s'est heurtée à l'intransigeance des dirigeants européens gagnés par la lassitude.

Malgré les déclarations de la dirigeante, selon lesquelles il serait possible d'obtenir de nouvelles garanties, l'opposition et une partie de la presse britannique ont rapidement déploré des efforts fournis en vain qui ne dissiperont pas les inquiétudes des députés britanniques.

"De nouvelles clarifications et discussions sont possibles", a-t-elle pourtant assuré à la presse. "Il reste du travail à faire et nous discuterons dans les jours à venir de la manière d'obtenir de nouvelles garanties."

Donald Tusk, président du Conseil européen, a souligné qu'il n'avait aucun mandat pour rouvrir des négociations avec Londres. "Mais bien sûr, nous sommes là, à Bruxelles, et je suis toujours à la disposition de la Première ministre."

Selon des sources diplomatiques, pourtant, c'est désormais l'exaspération qui prime chez les dirigeants européens Theresa May n'a exprimé aucune demande ou proposition précise.

Theresa May, qui a échappé mercredi à un vote de défiance des députés conservateurs, s'était rendue jeudi au Conseil européen de Bruxelles pour tenter d'obtenir des garanties à même de l'aider à remporter le vote à venir à la Chambre des Communes sur le projet d'accord de sortie de l'UE. La date de ce vote n'a pas encore été déterminée mais il devra intervenir au plus tard le 21 janvier.

L'arithmétique parlementaire rend plus problématique que jamais son adoption, 117 députés conservateurs ayant voté mercredi soir la défiance contre May.

Dans ce contexte, l'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair estime que le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent se préparer à un deuxième référendum. "Le gouvernement ne contrôle plus rien - ni le calendrier, ni les événements, ni ce qui nous attend", a-t-il dit dans un discours à Londres.

---

CONTE ESPÈRE UN ACCORD SUR LE BUDGET AVEC L'UE CE WEEK-END

BRUXELLES - Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, a dit vendredi qu'il espérait parvenir à un accord avec la Commission européenne ce week-end sur le projet de budget révisé de 2019 afin d'éviter une procédure disciplinaire.

Cependant, Rome ne peut réduire son objectif en deçà des 2,04% qui ont été proposés cette semaine, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse donnée à l'issue du sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles.

Conte a ajouté que son gouvernement s'emploierait à "maîtriser la dette" souveraine italienne et à ramener en 2021 le déficit budgétaire sous les 1,5% du PIB, contre un objectif initial à 1,8%.

On ne sait pas encore si l'exécutif européen peut se satisfaire de cette nouvelle proposition.

---

NÉGOCIATIONS D'ARRACHE-PIED À LA COP24 DE KATOWICE

KATOWICE, Pologne - Les délégués de près de 200 pays négociaient d'arrache-pied vendredi un projet sur la mise en oeuvre de l'Accord de Paris contre le réchauffement climatique mais des divergences subsistaient avant la clôture officielle de la COP24, la conférence de Katowice sur le climat.

"Nous abordons le dernier virage. Il y a encore des gens qui ne sont pas satisfaits mais en gros cela se présente bien. Je pense que nous allons y arriver", a déclaré la ministre allemande de l'Environnement, Svenja Schulze, à quelques heures de la fin de la conférence.

La présidence polonaise de la COP24 avait demandé que le texte soit prêt jeudi après-midi à l'issue de près de deux semaines de négociations, mais les travaux se poursuivent toujours pour déterminer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris établi en 2015, sur son financement et les futurs objectifs à atteindre dans la lutte contre le réchauffement.

Trois ans après la signature par plus de 190 pays de l'Accord de Paris, qui vise à maintenir le réchauffement climatique mondial "bien en dessous" de 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, les participants peinent à trouver les moyens de convertir cet objectif en politiques concrètes.

---

PÉKIN VA RÉDUIRE LES DROITS DE DOUANE SUR LES VOITURES US

PEKIN/WASHINGTON - La Chine suspendra le 1er janvier et pour trois mois la majoration des droits de douane sur les voitures et pièces détachées automobiles importées des Etats-Unis, a annoncé le ministère chinois des Finances.

Cette mesure constitue un nouveau signe de détente dans les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales après la trêve de 90 jours annoncée le 1er décembre par les présidents Xi Jinping et Donald Trump à l'issue de leur tête-à-tête en marge du sommet du G20, le 1er décembre à Buenos Aires.

Le ministère a ajouté espérer que Pékin et Washington pourront accélérer les discussions sur la suppression de tous les droits de douane majorés, toutes catégories de produits confondues.

"La Chine veut faire un accord important et complet. Cela pourrait se faire, et très prochainement!", s'est félicité vendredi sur Twitter le président américain.

---

LVMH MET LE CAP SUR L'HÔTELLERIE EN S'OFFRANT BELMOND

PARIS - LVMH va acquérir plus d'une quarantaine d'hôtels, trains et croisières de grand luxe détenus par le groupe Belmond, réalisant sa plus grosse opération de croissance externe depuis Bulgari en 2011 et renforçant sa présence dans le secteur.

Le géant mondial du luxe, propriétaire de Louis Vuitton, Dior ou Moët & Chandon, a annoncé vendredi le rachat des prestigieux hôtels Cipriani à Venise, Copacabana Palace à Rio de Janeiro ou Grand Hôtel Europe à Saint-Pétersbourg, pour une valeur de 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros).

Grâce à Belmond, LVMH disposera d'un nouveau canal de distribution pour ses propres marques, allant des cosmétiques vendus dans les spas, aux vins et spiritueux servis dans les bars et les restaurants, en passant par les bijoux proposés dans les galeries des établissements.