L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (15/11)

Brexit-Démissions en série à Londres, May défend son accord

LONDRES, 15 novembre (Reuters) - L'accord sur le Brexit négocié par Theresa May a provoqué jeudi une crise politique à Londres, avec la démission de plusieurs ministres et le déclenchement par les députés conservateurs eurosceptiques d'une procédure en vue d'un vote de défiance. Lors d'une conférence de presse donnée en fin de journée au 10, Downing Street, la Première ministre britannique a promis de se battre pour faire adopter son texte. "Vais-je mener cela à bien ? La réponse est oui", a-t-elle dit. (Full Story) Douze heures seulement après l'annonce de la validation par les principaux ministres du gouvernement de l'accord sur le retrait britannique de l'Union européenne en mars 2019, le ministre chargé du Brexit Dominic Raab et la secrétaire d'Etat au Travail Esther McVey ont annoncé leur démission jeudi matin. Le secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord, Shailesh Vara, la sous-secrétaire d'Etat chargée du Brexit, Suella Braverman, ont également quitté leurs fonctions, de même que le vice-président du Parti conservateur. Au moins 14 élus eurosceptiques du Parti conservateur ont dans le même temps déposé des lettres appelant au vote d'une motion de censure contre Theresa May. Il en faut 48 pour qu'un tel vote soit organisé. May serait renversée si 158 députés conservateurs, sur 315, votaient la censure.

---

Meurtre de Khashoggi - Washington sanctionne 17 Saoudiens

RYAD - Le procureur général d'Arabie saoudite a requis la peine de mort à l'encontre de cinq des 11 suspects inculpés dans l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

A Washington, le Trésor a décidé de sanctionner 17 ressortissants saoudiens comme l'y autorise la loi "Magnitsky", qui permet aux Etats-Unis d'imposer des sanctions pour violations des droits de l'homme.

Jamal Khashoggi, connu pour ses critiques envers le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman ("MbS"), a été tué au consulat d'Arabie à Istanbul le 2 octobre après une bagarre et par injection d'une dose mortelle, a dit le procureur adjoint d'Arabie et porte-parole du parquet Shaalan al Shaalan à la presse à Ryad.

---

La coalition arabe ordonne l'arrêt des combats à Hodeïda

ADEN - La coalition arabe sous conduite saoudienne qui intervient depuis mars 2015 contre les miliciens chiites houthis au Yémen a ordonné la suspension de son offensive contre la ville portuaire de Hodeïda, a-t-on appris jeudi auprès de trois sources.

"La coalition a ordonné à ses unités sur le terrain de cesser les combats dans Hodeïda", a-t-on dit de source militaire proche de la coalition.

Les puissances occidentales avaient réclamé l'instauration d'un cessez-le-feu, dans la perspective de la relance des efforts de paix sous l'égide des Nations unies pour en finir avec trois ans et demi d'une guerre, qui a fait plus de 10.000 morts et accule le Yémen au bord de la famine.

---

Le bilan de l'incendie en Californie s'alourdit à 56 morts

PARADISE, Californie - Cinquante-six personnes sont mortes dans l'incendie qui ravage le nord de la Californie depuis près d'une semaine, ont annoncé mercredi soir les autorités locales, après la découverte des restes de huit victimes supplémentaires.

L'incendie, baptisé "Camp Fire", a ravagé 55.000 hectares et plus de 100 personnes étaient encore portées disparues mercredi soir. Il a dévasté la quasi-totalité de la ville de Paradise, située en zone rurale dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco.

---

La CEDH condamne la Russie pour le traitement de Navalny

STRASBOURG - La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu jeudi le caractère politique des poursuites engagées à plusieurs reprises contre Alexeï Navalny, l’un des principaux opposants russes à Vladimir Poutine et figure de proue de la lutte anti-corruption.

La grande chambre de la Cour de Strasbourg, dont les arrêts sont définitifs, a par ailleurs confirmé le jugement de première instance en condamnant la Russie pour violation du droit de réunion, détention arbitraire et procès inéquitable concernant son interpellation lors de sept manifestations entre 2012 et 2014 et pour six des sept condamnations dont il a fait l'objet.

Elle conclut en outre, par 14 voix contre trois, à une violation de l’article 18 de la Convention européenne des droits de l’Homme, très rarement reconnue, en constatant que la loi a été appliquée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle était prévue, à savoir des fins politiques.

---

Rome cherche à échapper aux sanctions de l'UE sur son budget

ROME - Le gouvernement italien cherche à échapper aux sanctions européennes sur le dossier de son budget 2019, a déclaré jeudi le vice-président du conseil Luigi Di Maio, soulignant qu'il ne voulait pas que les Italiens soient pénalisés.

"Quand ils nous demandent de respecter les règles, ils nous demandent un budget de sang et de larmes", a-t-il dit.

Mercredi, l'Italie a soumis à la Commission européenne un nouveau projet de budget 2019 comportant les mêmes hypothèses de croissance et de déficit que le précédent, choisissant la confrontation, après le rejet d'une première mouture du budget le mois dernier au regard des règles européennes.

---

Un maire français sur deux ne se représentera pas en 2020

PARIS - Près d'un maire sur deux songe à "abandonner tout mandat électif" et ceux qui ont été élus pour la première fois en 2014 sont 60% à l'envisager, ce qui augure d'un important renouvellement aux élections municipales de mars 2020, selon une étude du Cevipof rendue publique jeudi.

L'enquête du Centre de recherches de Sciences-Po, intitulée "Les maires de France : entre résignation et incertitude", a été réalisée en ligne, en lien avec l'Association des maires de France, du 12 octobre au 3 novembre auprès de 35.357 maires, dont 4.657 ont répondu à la totalité du questionnaire transmis.

---

L'ancien secrétaire d'Etat Georges Tron acquitté

PARIS - L'ancien secrétaire d'Etat Georges Tron, jugé pour viols et agressions sexuelles en réunion, a été acquitté jeudi par la cour d'assises de Bobigny (Seine-Saint-Denis) après plus de sept années d'une procédure entamée en pleine affaire Strauss-Kahn.

L'avocat général avait réclamé six ans de prison et une peine d'inéligibilité de cinq ans à l'encontre de l'ex-député UMP, qu'il a dépeint en "pervers", de même que son inscription au fichier des délinquants sexuels. L'actuel maire de Draveil (Essonne), âgé de 61 ans, encourait jusqu'à vingt ans de prison.

---

Suspensions à la Région après l'effondrement d'immeubles à Marseille

MARSEILLE - Deux vice-présidents de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont été suspendus jeudi après l'effondrement de plusieurs immeubles à Marseille qui a fait huit morts, a annoncé le président Les Républicains du conseil régional, Renaud Muselier.

"Cette décision a pris effet aujourd'hui et vaut pour toute la durée de l'enquête et de la procédure", précise-t-il dans un communiqué au lendemain d'une "marche de la colère" au cours de laquelle des milliers de Marseillais ont défilé pour réclamer la démission du maire LR de la ville, Jean-Claude Gaudin.

La mesure vise Xavier Cachard, qui est propriétaire d'un appartement dans l'un des immeubles effondrés, et l'adjointe au maire de Marseille en charge du logement et de la rénovation urbaine, Arlette Fructus.