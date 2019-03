L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (16/03)

GILETS JAUNES

REGAIN DE VIOLENCES AU 18E SAMEDI DE MOBILISATION

PARIS - Des violences d'une ampleur inédite depuis le mois de décembre ont éclaté à Paris, particulièrement dans le quartier des Champs-Elysées, lors du 18e samedi consécutif de mobilisation des "Gilets jaunes", un mouvement auquel les meneurs espèrent donner un nouvel élan après plusieurs semaines d'essoufflement.

Les incidents les plus impressionnants se sont concentrés dans la capitale, point de rendez-vous stratégique de la plupart des manifestants, et non dans les grandes villes de province comme c'était parfois le cas ces dernières semaines.

En début d'après-midi, le ministère de l'Intérieur a recensé 14.500 participants, soit deux fois plus que le 9 mars à la même heure, dont 10.000 à Paris.

Parmi ces manifestants, figuraient "quelques milliers de casseurs (qui) sont venus à Paris pour en découdre avec les forces de l'ordre, avec les symboles de l'Etat, avec la propriété privée, avec la démocratie", a déclaré le Premier ministre, Edouard Philippe, qui s'est rendu auprès des forces de l'ordre, non loin des lieux de heurts.

A Paris, 151 personnes été interpellées, selon un décompte donné à 17h40 (16h40 GMT) par la préfecture de police.

Ce 18e samedi consécutif de mobilisation coïncide par ailleurs avec la fin des deux mois de "grand débat national", un exercice inédit imaginé par l'exécutif comme une réponse au malaise exprimé lors de cette crise.

---

ATTAQUES CONTRE DEUX MOSQUÉES DE CHRISTCHURCH:

LE TIREUR PRÉSUMÉ EN DÉTENTION ET INCULPÉ DE MEURTRES

CHRISTCHURCH/WELLINGTON - L'auteur présumé des fusillades contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a été inculpé de meurtres et sera maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril prochain, a annoncé samedi la justice néo-zélandaise.

Brenton Harrison Tarrant, un ressortissant australien âgé de 28 ans identifié comme un suprémaciste blanc au vu de son activité sur les réseaux sociaux, est accusé d'avoir abattu 49 personnes et blessé plusieurs dizaines d'autres vendredi en début d'après-midi, à l'heure des prières, dans deux mosquées de Christchurch.

En audience devant le tribunal du district de Christchurch, il n'est pas exprimé. Son avocat commis d'office n'a pas demandé de mise en liberté sous caution.

Jamais la Nouvelle-Zélande n'avait connu une telle tuerie de masse, qualifiée d'acte terroriste par la Première ministre Jacinda Ardern.

---

URGENCE NATIONALE

TRUMP MET SON VETO À LA RÉSOLUTION DU CONGRÈS

WASHINGTON - Donald Trump a opposé vendredi son veto à une résolution du Congrès fédéral américain annulant la procédure d'urgence nationale décrétée pour débloquer des fonds destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Il s'agit du premier veto de la présidence Trump. Pendant les deux premières années de son mandat, le président n'a jamais eu à utiliser son droit de veto, grâce au caractère accommodant d'un Congrès totalement contrôlé par les républicains. La donne a changé depuis que les démocrates ont gagné la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat de novembre dernier.

---

MANIFESTATION MONSTRE À ALGER POUR LE DÉPART DE BOUTEFLIKA

ALGER - Des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi dans le centre d'Alger pour exiger le départ du président Abdelaziz Bouteflika et maintenir la pression sur les autorités qui ont proposé lundi une feuille de route pour la transition rejetée par l'opposition.

Il s'agit de la manifestation la plus imposante dans la capitale depuis le début de la contestation le mois dernier.

Dans la soirée, la police a annoncé que 75 manifestants avaient été interpellés et que 11 policiers avaient été blessés en marge des manifestations de la journée à Alger.

D'autres rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes du pays, comme Béjaïa, Oran, Batna et Tizi Ouzou.

Après trois semaines de manifestations sans précédent depuis des décennies, le chef de l'Etat, qui est âgé de 82 ans et a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, a renoncé lundi à briguer un cinquième mandat mais reste à la tête de l'exécutif. L'élection présidentielle programmée le 18 avril a été repoussée sine die.

---

ETHIOPAN AIRLINES

L'EXAMEN DES BOÎTES NOIRES A COMMENCÉ

PARIS/ADDIS-ABEBA - Les enquêteurs ont commencé l'examen d'une des "boîtes noires" du Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airways qui s'est écrasé dimanche dernier près d'Addis-Abeba, tuant ses 157 passagers et membres d'équipage, a annoncé samedi un porte-parole du Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA).

Le téléchargement des données de l'enregistreur des conversations à bord du cockpit de l'appareil devrait prendre entre quatre et cinq heures, a-t-il précisé.

Une photo diffusée par le BEA montre que cet enregistreur n'a pas été trop endommagé par l'accident.

---

DES DIZAINES DE MILLIERS DE MANIFESTANTS POUR LE CLIMAT

PARIS - Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à la "marche du siècle", à Paris et ailleurs en France, à l'appel de nombreuses associations pour réclamer des "changements immédiats" en faveur du climat.

La manifestation parisienne, à laquelle se sont mêlés de nombreux "Gilets jaunes", s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant sur toute la longueur du parcours, qui a abouti à la place de la République en fin d'après-midi.

Les organisateurs ont dénombré 107.000 personnes dans la capitale. La préfecture de police en a compté 36.000.

Les manifestants étaient également plusieurs milliers à Marseille, Lyon ou Bordeaux.

---

SLOVAQUIE: PRÉSIDENTIELLE SUR FOND DE LUTTE ANTI-CORRUPTION

BRATISLAVA - Une candidate novice en politique fait figure de favorite pour l'élection présidentielle ce samedi en Slovaquie, les électeurs tournant le dos au parti au pouvoir depuis l'assassinat d'un journaliste d'investigation l'an dernier qui a provoqué de grandes manifestations contre la corruption dans tout le pays.

Zuzana Caputova, une avocate et activiste âgée de 45 ans n'ayant jamais exercé de fonction dans l'administration, est devenue la figure de proue d'un mouvement de contestation déclenché par l'assassinat de Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018.

Ces assassinats ont provoqué une onde de choc dans le pays et alimenté la colère de l'opinion contre la corruption. La Slovaquie a connu ses plus importantes manifestations depuis la chute du régime communiste fin 1989, et la pression de la rue a conduit à la démission du Premier ministre Robert Fico et de deux de ses ministres.

---

FRANCE: FORTE BAISSE DU DÉFICIT DE LA SÉCU EN 2018

PARIS - Le déficit de la Sécurité sociale (régime général + Fonds de solidarité vieillesse, FSV) s'est réduit à 1,2 milliard d'euros l'an passé, soit son meilleur niveau depuis 2001, ont annoncé vendredi les ministères de la Santé et des Comptes publics.

Il s'améliore ainsi de 3,9 milliards par rapport au déficit cumulé de 5,1 milliards enregistré en 2017.

Par comparaison, l'objectif initial de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 était un déficit à 2,2 milliards d'euros, un montant ramené à 1,0 milliard au moment de la présentation de la LFSS 2019 à l'automne dernier.