L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (17/01)

BREXIT

LES DÉPUTÉS SE PRONONCERONT LE 29 JANVIER SUR UN "PLAN B"

LONDRES - Le Parlement britannique se prononcera le 29 janvier prochain sur le "plan B" que va lui présenter la Première ministre Theresa May après le rejet massif de l'accord de Brexit qu'elle a négocié avec Bruxelles, a annoncé jeudi la ministre des Relations avec la Chambre des communes, Andrea Leadsom.

Ce "plan B" sera dévoilé lundi et débattu pendant une journée.

Le gouvernement et l'opposition travailliste semblent toujours aussi peu disposés à se faire des concessions au lendemain du rejet à Westminster d'une motion de censure contre Theresa May.

Le dirigeant du Labour, Jeremy Corbyn, a souligné jeudi matin lors d'un discours à Hastings qu'il n'accepterait de discuter avec Theresa May que si celle-ci rejette clairement l'éventualité d'un Brexit sans accord.

Si aucune solution n'est trouvée d'ici au 29 mars, le Royaume-Uni sortira de l'UE sans accord, à moins de demander d'ici là - et de convaincre les Européens d'accepter - une prolongation de la période de négociations de deux ans prévue par l'article 50 des traités européens.

Un sondage YouGov montre que les Britanniques voteraient à 56% en faveur du maintien dans l'UE si un second référendum était organisé.

LA FRANCE DÉCLENCHE SON PLAN D'URGENCE EN VUE D'UN "NO DEAL"

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe a déclenché jeudi son plan d'urgence pour préparer la France à un Brexit sans accord, jugeant cette éventualité "de moins en moins improbable" après le rejet de l'accord de sortie par le Parlement britannique.

"Notre responsabilité est de faire en sorte que notre pays soit prêt, que les intérêts de nos concitoyens soient préservés et défendus", a-t-il dit à l'issue d'une réunion avec quatorze ministres concernés.

Cinq ordonnances seront adoptées dans les trois semaines qui viennent, à partir de mercredi prochain, pour s'y préparer et 50 millions d'euros seront investis dans les ports et aéroports, "les lieux les plus concernés par les modifications à apporter compte tenu du Brexit dur", a-t-il dit.

ÉCLAIRAGE Les différents scénarios après le rejet de l'accord

RÉACTIONS du monde économique au rejet de l'accord

---

GHOSN: RENAULT CHERCHE LA MEILLEUR SOLUTION POUR SA GOUVERNANCE

PARIS - Renault a confirmé jeudi travailler sur une nouvelle gouvernance après l'appel de l'Etat français à une réunion du conseil d'administration pour décider de la succession au PDG Carlos Ghosn, toujours en détention au Japon.

Déjà évincé de la présidence de Nissan après son arrestation le 19 novembre liée à des soupçons de malversations financières, Carlos Ghosn a vu sa récente demande de libération sous caution rejetée par un tribunal de Tokyo.

En raison de la prolongation de la détention de Carlos Ghosn, le gouvernement français a déclaré mercredi avoir lancé le processus de succession à la tête de Renault, confirmant une information dévoilée la veille par Reuters.

Carlos Ghosn va déposer vendredi un nouveau recours auprès de la justice japonaise pour tenter d'obtenir sa libération sous caution, ont annoncé jeudi ses avocats, après le rejet d'une précédente demande par le tribunal de Tokyo.

---

L'AVOCAT DE TRUMP N'EXCLUT PLUS UNE COLLUSION AVEC LA RUSSIE

WASHINGTON - L'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a déclaré mercredi soir qu'il n'excluait pas qu'il y ait eu collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump mais il a ajouté que dans ce casn le président de l'a jamais su.

"Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas eu collusion avec l'équipe de campagne. Je n'en ai aucune idée", a-t-il expliqué mercredi soir sur CNN, bien qu'il ait affirmé le contraire à plusieurs reprises.

"Le président n'a pas comploté avec les Russes", a ajouté l'ancien maire républicain de New York.

Pour les services de renseignement américains, les autorités russes se sont bien ingérées dans la campagne pour favoriser la candidature de Donald Trump aux dépens de la démocrate Hillary Clinton. Une trentaine de personnes physiques et morales, dont une douzaine de citoyens ou d'entités russes, ont été inculpées dans le cadre de l'enquête.

---

BERLUSCONI CANDIDAT AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES

ROME - L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, 82 ans, a annoncé jeudi qu'il serait candidat aux élections européennes du 26 mai prochain.

C'est la première fois qu'il brigue un poste électif depuis sa condamnation pour fraude fiscale en 2013, qui lui avait fait perdre son siège de sénateur et l'avait rendu inéligible.

En mai dernier, un tribunal a levé l'interdiction qui le frappait d'exercer un mandat public.

---

LE CHEF DE LA MISSION DE L'ONU AU YÉMEN VISÉ PAR UN TIR

ADEN - L'ex-général néerlandais Patrick Cammaert, chef de la mission de l'Onu chargée de veiller au respect du cessez-le-feu à Hodeïda, au Yémen, a essuyé un tir mais n'a pas été blessé, ont fait savoir jeudi les Nations Unies.

Les miliciens chiites Houthi qui tiennent la ville portuaire et la coalition sous commandement saoudien dont les forces ont pris position à la périphérie se rejettent la responsabilité de la fusillade.

Selon Stéphane Dujarric, porte-parole de l'Onu, le général en retraite et son équipe sortaient d'une réunion avec des représentants du gouvernement lorsque l'incident s'est produit.

---

BENALLA EN GARDE À VUE DANS L'ENQUÊTE SUR SES PASSEPORTS

PARIS - L'ex-chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'usage de ses passeports diplomatiques, a annoncé le parquet de Paris.

Saisi par le Quai d'Orsay, le parquet a ouvert le 29 décembre une enquête préliminaire contre l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron pour "abus de confiance" et "usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle".

L'enquête a été étendue le 16 janvier aux chefs de "faux, usage de faux et obtention indue d'un document administratif", a précisé le parquet.

---

LA JUSTICE SAISIE DANS L'AFFAIRE ALSTOM-GENERAL ELECTRIC

PARIS - Le député Les Républicains Olivier Marleix a saisi le parquet de Paris d'un signalement concernant notamment les conditions de la vente en 2016 de la branche énergie d'Asltom au groupe américain General Electric, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Monde.

L'ancien président de la commission d’enquête parlementaire sur les décisions de l’Etat en matière de politique industrielle s'appuie sur l'article 40 du code de procédure pénale.

Cet article prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en informer le procureur de la République.

---

LA FRANCE A FRÔLÉ LES 90 MILLIONS DE VISITEURS ÉTRANGERS

PARIS - Le nombre de visiteurs étrangers en France devrait s'être approché de 90 millions l'an dernier, sans toutefois atteindre ce seuil dont le franchissement était encore envisagé début novembre, avant le début du mouvement des "Gilets jaunes".

La fréquentation touristique étrangère, qui a poursuivi le redressement entamé en 2017 après le creux survenu dans le sillage des attentats de 2015, "devrait avoisiner 90 millions de visiteurs internationaux", peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères diffusé jeudi.

D'après le Quai d'Orsay, des annulations de projets de voyage pourraient avoir été déclenchées par les violences ayant émaillé les manifestations des Gilets jaunes ainsi que par l'attentat du 11 décembre sur le marché de Noël de Strasbourg.

---

2018, MAUVAIS CRU POUR LE CINÉMA FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

PARIS - Les films français ont réuni environ 40 millions de téléspectateurs à l'étranger en 2018, enregistrant une chute de plus de 50% par rapport à l'année précédente, pénalisés par entre autres par l'absence de film à grand succès et par la concurrence du cinéma américain.

Selon des chiffres provisoires diffusés jeudi par Unifrance, les films hexagonaux ont accusé l'an dernier l'une de leur plus mauvaise performance en près de dix ans. Les recettes ont totalisé l'an dernier 237 millions d'euros, en baisse de 51% par rapport à 2017.

L'Europe, Italie en tête, reste de loin le premier marché pour les films français qui y génèrent plus de moitié de leurs entrées tandis que les Etats-Unis sont en retrait, poursuivant une tendance observée depuis une dizaine d'années.

En Chine, la fréquentation a dégringolé de 80%.

---

DES CHERCHEURS RÉVÈLENT LE "RÉGIME IDÉAL"

LONDRES - Trente-sept chercheurs de seize pays disent avoir mis au point le "régime alimentaire idéal", qui consiste notamment à doubler la consommation de noix, de fruits, de légumes et de légumineuses, et à réduire de moitié celles de viande et de sucre.

Si tout le monde suivait ce régime baptisé "Planetary Health" (Santé planétaire), plus de 11 millions de décès prématurés pourraient être évités chaque année, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites et la biodiversité mieux protégée, affirment-ils.