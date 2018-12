L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (17/12)

MACRON ABSENT À BIARRITZ POUR PRÉPARER LE "GRAND DÉBAT"

PARIS - Emmanuel Macron ne se rendra pas mardi à Biarritz, où il devait présenter les priorités du G7 français, et recevra les ministres concernés par le grand débat prévu dans le cadre de la crise des "Gilets jaunes" et des acteurs économiques, a annoncé lundi la présidence de la République.

Le président a qualifié lundi ce choix de "priorisation normale de mon agenda". "J'ai commencé la semaine dernière à réunir plusieurs entreprises, secteur par secteur, je dois poursuivre ce travail", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Emmanuel Macron sera représenté à Biarritz par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il devait à l'origine s'exprimer devant les ambassadeurs étrangers en France, des représentants d'organisations internationales, des élus et de chefs d'entreprise sur les priorités de la présidence française du G7, qui commencera le 1er janvier, et celles de l'action internationale de la France l'an prochain.

Le sommet annuel du G7 doit se tenir fin août dans cette ville des Pyrénées-Atlantiques.

CASTANER DURCIT LE TON À L'ADRESSE DES "GILETS JAUNES"

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a durci le ton lundi à l'adresse des "Gilets jaunes", qu'il a invités fermement à mettre fin à leurs actions sur les ronds-points de France.

Lors d'une visite à Nanterre (Hauts-de-Seine), à la sous-direction de la police judiciaire chargée de lutter contre la cyber-criminalité, il a rappelé que huit personnes avaient perdu la vie dans des accidents en un mois, en marge de ce mouvement.

"Est-ce que vous connaissez un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes? Je le dis clairement : 'ça suffit!'" a-t-il déclaré à des journalistes. "Cela suffit pour la sécurité des 'Gilets jaunes' eux-mêmes, cela suffit pour la sécurité de nos concitoyens, cela suffit aussi pour la sécurité de nos forces de l'ordre."

LES ENTREPRISES ET L'ETAT MIS À CONTRIBUTION

PARIS - Le déficit public de la France devrait s'établir à environ 3,2% du PIB en 2019 sous l'effet des mesures annoncées pour les "Gilets jaunes", qui seront en partie contrebalancées par des dispositions touchant l'Etat et les entreprises, annonce le Premier ministre Edouard Philippe dans une interview parue ce lundi matin dans Les Echos.

"Nous assumons une légère augmentation du déficit du fait de l'accélération de la baisse des impôts. Mais nous faisons attention aux comptes publics, et nous prenons une série de mesures, sur les entreprises et sur les dépenses, de l'ordre de 4 milliards. Cela devrait permettre de contenir le déficit à environ 3,2% pour 2019", déclare le Premier ministre.

Le coût de l'ensemble des mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées par le chef de l'Etat et le Premier ministre pour apaiser la contestation des "Gilets jaunes" est évalué à 10 milliards d'euros.

PARIS - Vinci Autoroutes va envoyer une facture aux automobilistes passés gratuitement au péage sur son réseau pendant les opérations des "Gilets jaunes", afin de leur demander de régulariser leur situation.

Evoquant une situation "exceptionnelle", un porte-parole de la filiale du groupe de BTP et de concessions Vinci a annoncé que les procédures allaient être adaptées "pour ne pas pénaliser les usagers en préjugeant de leur bonne foi".

Les automobilistes n'ayant pas acquitté le péage recevront donc une lettre de rappel, et non pas l'amende prévue, sur la base de l'immatriculation de leur véhicule filmée par les caméras installées aux barrières d'accès.

---

LE PARLEMENT BRITANNIQUE VOTERA SUR LE BREXIT MI-JANVIER

LONDRES - Le vote du Parlement britannique sur l'accord de Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devrait se dérouler dans la semaine du 14 janvier, a déclaré lundi la Première ministre Theresa May.

"De nombreux membres de la Chambre souhaitent vivement que nous prenions une décision rapide. Nous avons l'intention de reprendre le débat (à Westminster) dans la semaine qui débute le 7 janvier et d'organiser le vote la semaine suivante", a déclaré Theresa May aux Communes.

Le dirigeant du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui réclamait un vote "immédiat" du Parlement, a annoncé le dépôt d'une motion de censure.

Le vote était prévu à l'origine le 11 décembre mais la Première ministre a décidé de le repousser pour éviter d'être mise en minorité.

Theresa May a en revanche exclu lundi d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit, comme le souhaitent de plus en plus d'élus, en expliquant qu'une telle initiative n'aboutirait qu'à saper la confiance des Britanniques.

---

BRUXELLES POURSUIT SON DIALOGUE AVEC L'ITALIE

BRUXELLES - Le dialogue se poursuit entre la Commission européenne et l'Italie sur le projet de budget amendé préparé par le gouvernement italien, a déclaré lundi un porte-parole de l'exécutif européen.

Le gouvernement italien pense que la Commission européenne n'ouvrira pas de procédure de sanction pour déficit excessif, a estimé lundi Massimo Garavaglia, sous-secrétaire d'Etat à l'Economie. "Nous sommes optimistes", a-t-il dit à la RAI.

La Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 Etoiles de Luigi Di Maio se sont entendus dimanche sur "les chiffres et le contenu" d'un nouveau projet de loi de finances amendé pour tenir compte des observations de la Commission.

---

FRANCE ET BURKINA RENFORCENT LEUR COOPÉRATION MILITAIRE

PARIS - La France et le Burkina Faso ont signé lundi un accord intergouvernemental de Défense pour renforcer leur coopération face à une recrudescence d'attaques djihadistes dans le pays, mais Paris n'entend pas augmenter sa présence militaire à ce stade.

Le Burkina Faso est en proie depuis trois ans à une violence djihadiste déstabilisatrice pour les autorités de Ouagadougou qui ont été contraintes de faire appel à la force française Barkhane en octobre, par deux fois.

---

INTERPELLATIONS DANS L'ENQUÊTE SUR L'ATTENTAT DE STRASBOURG

PARIS - Un proche de Cherif Chekatt, le tueur de Strasbourg, a été déféré au parquet de Paris pour être présenté à un juge d'instruction et deux autres hommes ont été interpellés lundi dans le cadre de l'enquête, a annoncé le parquet.

Ces trois hommes sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture à Cherif Chekatt de l'arme utilisée, un revolver d'un modèle ancien de calibre 8mm, précise-t-on de source proche de l'enquête.

---

RENVOI REQUIS POUR URVOAS DEVANT LA COUR DE JUSTICE

PARIS - Le procureur général près la cour de cassation a annoncé lundi qu'il demandait le renvoi de l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas devant la Cour de Justice de la République (CJR) pour violation du secret.

Il lui est reproché d'avoir transmis à l'ex-député Les Républicains Thierry Solère les 4 et 5 mai 2017, alors qu'il était encore ministre, une fiche de la Direction des affaires criminelles et des grâces sur l'état d'une enquête préliminaire visant cet élu, puis un courriel actualisant cette fiche.

---

LA "RÉUNIFICATION" DE LA BRETAGNE REVIENT SUR LA TABLE

NANTES - Les conseillers départementaux de la Loire-Atlantique se sont prononcés lundi pour l'organisation d'un "référendum décisionnel" sur le rattachement de leur département à la région Bretagne, une revendication vieille de 75 ans à Nantes.

"Les élus (...) demandent à l'État et aux parlementaires (...) d'engager un débat serein et constructif sur la mise en place d'un processus référendaire visant à modifier les limites administratives de la France", stipule précisément ce vœu qui a recueilli 55 voix pour, 3 contre et 3 abstentions.

Le référendum en question "ne peut être limité aux seules frontières de la Loire-Atlantique", précise-t-il, une façon de dire qu'il doit être élargi à l'ensemble de la Bretagne et des Pays de la Loire.