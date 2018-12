L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (18/12)

GILETS JAUNES: MACRON CLARIFIE LA "GRANDE CONCERTATION"

PARIS - Emmanuel Macron "finalise et clarifie" ce mardi les règles de la grande concertation de terrain promise pour répondre à la crise des "Gilets jaunes" qui doit accompagner les Français dans la "transition écologique et sociale".

Une réunion a débuté vers 18h00 à l'Elysée en présence des ministres concernés et du Premier ministre, Edouard Philippe.

Un temps envisagée comme une thématique à part entière, la question de l'immigration, qui avait suscité des critiques à gauche et de certaines associations et syndicats, a finalement été ajoutée au thème "démocratie et citoyenneté".

UNE PRIME DE 300 EUROS POUR LES FORCES DE L'ORDRE

PARIS - Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a promis mardi de régler la question des millions d'heures supplémentaires en souffrance des policiers, pour lesquels les députés ont voté une prime exceptionnelle de 300 euros.

Le malaise des policiers menace de revenir sur le devant de la scène sociale au moment où le mouvement des "Gilets jaunes", qui les mobilise depuis un mois, sur fond de menace terroriste persistante, paraît s'essouffler.

Trois syndicats de policiers (Unité SGP FO, Unsa police et Alliance) ont annoncé en ordre dispersé des actions, de la grève du zèle à la fermeture des commissariats.

L'accumulation des heures supplémentaires non payées (21 millions d'heures fin 2017, 23 ou 24 millions un an plus tard) est l'un des principaux points de friction entre le gouvernement et des forces de l'ordre fortement mises à contribution depuis les attentats de 2015.

LES GILETS JAUNES PÈSENT SUR LA CROISSANCE

PARIS - L'économie française devrait marquer le pas plus que prévu cette année avec un fléchissement attendu en fin d'année du fait de l'impact du mouvement social des "Gilets jaunes" selon l'Insee, qui table cependant sur un léger rebond en début d'année.

Dans sa note de conjoncture publiée mardi, l'institut statistique a revu en baisse sa prévision de croissance du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre à 0,2% (contre 0,4% précédemment) et a abaissé sa prévision pour l'ensemble de 2018, à 1,5%, soit 0,1 point que dans ses prévisions d'octobre.

L'Insee évalue l'impact des répercussions du mouvement des entamé mi-novembre à 0,1 point.

En 2017, le PIB français avait progressé de 2,3%.

PÉAGES GRATUITS: VINCI RENONCE

PARIS - Vinci Autoroutes a annoncé mardi renoncer à réclamer aux automobilistes le paiement des péages non payés pendant les opérations des "Gilets jaunes".

La filiale du groupe de BTP et de concessions avait indiqué lundi vouloir envoyer une facture aux automobilistes passés gratuitement au péage, afin de leur demander de régulariser leur situation. Mais sa demande de régularisation a été sévèrement critiquée par le gouvernement.

Une vingtaine de personnes sont en garde à vue après la destruction volontaire par incendie de barrières et de cabines de péage de Vinci Autoroutes à Bandol (Var) et près de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) en marge du mouvement.

---

LE PRÉSIDENT CHINOIS INSISTE SUR SA VOLONTÉ DE RÉFORMER

PEKIN - Le président chinois Xi Jinping a manifesté mardi sa volonté de mener à bien sans faille les réformes voulues par Pékin mais il n'a pas présenté de mesures particulières à cet effet, à l'occasion d'un discours très attendu prononcé à l'occasion du 40e anniversaire de l'ouverture économique de la Chine.

S'exprimant pendant près d'une heure et demie, Xi Jinping a dit qu'il fallait à la fois soutenir l'économie publique et développer le secteur privé et affirmé que la Chine ne ménagerait pas ses efforts d'ouverture et de mise en oeuvre de réformes d'ampleur. Le soutien que le gouvernement chinois apporte au secteur public est une pomme de discorde permanente avec les Etats-Unis.

---

LONDRES ACCÉLÈRE SES PRÉPARATIFS POUR UN BREXIT SANS ACCORD

LONDRES - Le gouvernement britannique va accélérer ses préparatifs en vue d'un Brexit sans accord et recommander aux entreprises comme à la population de se tenir prêts à faire face à cette éventualité, a déclaré mardi le porte-parole de Theresa May.

La Première ministre et ses principaux ministres sont convenus mardi matin que l'heure était venue d'accélérer les préparatifs pour un "no deal", même si, aux yeux de Downing Street, un retrait britannique ordonné, s'appuyant sur un accord avec l'Union européenne, reste le scénario le plus probable.

L'opposition a dénoncé une posture visant à effrayer les parlementaires afin de les contraindre à voter en faveur de l'accord négocié avec l'UE par la Première ministre conservatrice. Le vote aux Communes est programmé mi-janvier. Le Brexit, lui, est fixé au 29 mars à 23h00 GMT.

Le ministre de la Défense, Gavin Williamson, a déclaré que 3.500 membres des forces armées seraient mobilisés pour soutenir le gouvernement dans l'application des mesures d'urgence en cas de "no-deal".

---

MOSCOU NE VEUT PAS DE MINEURS DANS LES MANIFESTATIONS

MOSCOU - Les députés russes ont adopté mardi un amendement au code pénal punissant d'une amende ou d'une peine de prison les personnes ou organisations qui incitent des mineurs à participer à des manifestations non autorisées.

Le texte adopté en troisième lecture par la Douma, la chambre basse du Parlement, prévoit des amendes allant de 30.000 à 50.000 roubles (395 à 657 euros) ou une peine pouvant aller jusqu'à quinze jours de prison si des jeunes de moins de 18 ans sont poussés à participer à une manifestation illégale.

L'opposant Alexeï Navalny a récemment organisé des manifestations contre le président Vladimir Poutine qui ont attiré de nombreux jeunes, parfois mineurs.

---

PREMIÈRE MISSION DE SÉCURITÉ NATIONALE POUR SPACEX

ORLANDO, Floride - SpaceX, la société d'Elon Musk spécialisée dans les lancements spatiaux, a repoussé à mercredi la mise en orbite d'un satellite espion de l'armée américaine construit pour 500 millions de dollars par Lockheed Martin.

Il s'agira de la première "mission spatiale de sécurité nationale" telle que définie par le Pentagone pour SpaceX, qui s'efforçait depuis des années de pénétrer sur le marché des lancements de satellites à usage militaire, verrouillé par Boeing et Lockheed Martin.

Ce lancement coïncide avec celui d'un satellite d'observation militaire, ce mardi de Kourou en Guyane, pour soutenir l'autonomie stratégique des forces françaises dans un contexte mondial où la perspective d'une nouvelle "guerre des étoiles" se fait de plus en plus concrète.

---

FORTE HAUSSE DES VIOLENCES CONTRE LES JOURNALISTES

PARIS - Les violences visant les journalistes ont fortement augmenté cette année dans le monde, atteignant un niveau "inédit" avec notamment la mort de 80 d'entre eux, dénonce Reporters sans Frontières (RSF) dans son bilan annuel.

Sur les 80 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2018, plus de la moitié ont été "sciemment visés et assassinés", souligne RSF. L'Afghanistan a été en 2018 le pays le plus meurtrier, avec 15 journalistes tués.

---

RÉUNION DU CONSEIL DE RENAULT-NISSAN DANS UN CLIMAT TENDU

PARIS - Le conseil d'administration de l'Alliance Renault-Nissan, composé de représentants des deux groupes, se réunit ce mardi, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, sur fond de tensions liées à l'avenir du partenariat après l'arrestation de son président, Carlos Ghosn, toujours incarcéré au Japon.

Les deux jours de discussions prévus à Amsterdam interviennent après le rejet par le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, d'une demande soumise par Renault de la convocation d'une assemblée générale des actionnaires, qui aurait permis au groupe français d'espérer pouvoir peser sur le choix du remplaçant de Carlos Ghosn à la présidence et sur des nominations à venir chez Nissan.

---

LES AÎNÉS HALLYDAY OBTIENNENT UN GEL PARTIEL DES ROYALTIES

PARIS - Le tribunal de Paris a décidé mardi de geler 37,5% des revenus générés par la vente des disques de Johnny Hallyday, soit la part revenant, selon le droit français, aux deux enfants aînés du rocker décédé le 5 décembre 2017, Laura et David.

Laura Smet et David Hallyday avaient initialement demandé le gel de 75% de ces redevances, soit la part revenant aux quatre enfants, afin d'éviter qu'elle soit versée dans un trust dont la veuve du rocker, Laeticia, est la seule bénéficiaire.

Les deux aînés de Johnny Hallyday contestent le dernier testament connu de leur père, rédigé en anglais, signé en juillet 2014, qui ne leur laisse rien. L'examen sur le fond par la justice française débutera fin mars.