L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (19/01)

"GILETS JAUNES"-PREMIER SAMEDI SUR FOND DE "GRAND DÉBAT"

PARIS - Des milliers de "Gilets jaunes" ont défilé samedi en France pour une nouvelle journée de manifestations, marquée par des heurts avec une mobilisation en retrait.

Le ministère de l'Intérieur annonçait 27.000 manifestants à 14h00, dont 7.000 à Paris. La semaine dernière à la même heure, il en dénombrait 32.000, dont 8.000 dans a capitale.

Selon les préfectures ou services de police concernés, ils étaient près de 10.000 à Toulouse, dont Maxime Nicolle, alias Fly Rider, une figure du mouvement, 2.500 à Marseille, 4.000 à Bordeaux, un millier à Lyon, 800 à Nantes.

Ce dixième samedi de mobilisation depuis le 17 novembre fait figure de test pour l'exécutif, qui mise sur le "grand débat national" lancé cette semaine par Emmanuel Macron pour apaiser cette fronde inédite, ponctuée d'épisodes très violents.

A Paris, où trois manifestations avaient été déclarées, le cortège principal, parti de l'Esplanade des Invalides, dans le VIIe arrondissement, a défilé d'abord dans le calme, avant de donner lieu à un face à face tendu à partir de 16h00 entre les manifestants les plus déterminés et les forces de l'ordre, avec jets de projectiles des premiers, usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau des secondes.

---

L'EXPLOSION D'UN OLÉODUC FAIT 66 MORTS AU MEXIQUE

MEXICO - La rupture et l'explosion d'un oléoduc au Mexique autour duquel des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour récupérer du carburant a fait 66 morts et 76 blessés.

L'accident s'est produit vendredi soir à Tlahuelilpan, près d'une raffinerie de la compagnie publique Pemex, qui parle d'un sabotage. Depuis des années, des bandes criminelles ponctionnent du carburant ou interceptent des camions-citernes, ce qui a coûté l'an dernier l'équivalent de plus de trois milliards de dollars (2,63 milliards d'euros).

Le chef de l'Etat, Andres Manuel Lopez Obrador a lancé en décembre une vaste campagne pour mettre fin à ce phénomène.

---

"SHUTDOWN"-LE DISCOURS DE TRUMP REPOUSSÉ À 21H00 GMT

WASHINGTON - Donald Trump doit faire une annonce majeure concernant le shutdown, la paralysie partielle des services publics américain à 20h00 GMT.

Le président, qui a retardé son discours d'une heure, devrait proposer un compromis. Il n'entend pas renoncer à exiger le déblocage des 5,7 milliards de dollars qu'il réclame au Congrès pour financer la construction d'un mur à la frontière mexicaine, mais il proposera en échange de donner son aval à un projet de loi sur la protection des "dreamers", des sans-papiers arrivés aux Etats-Unis alors qu'ils étaient mineurs.

Le bras de fer budgétaire au sujet du mur engagé avec les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, a entraîné la paralysie d'un quart des services publics.

Donald Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait recourir à l'état d'urgence pour obtenir le déblocage des fonds nécessaires à la réalisation de sa promesse de campagne la plus symbolique.

---

TRUMP AURAIT DEMANDÉ À SON EX-AVOCAT DE MENTIR AU CONGRÈS

WASHINGTON - Donald Trump a demandé à Michael Cohen, son ancien avocat, de mentir devant le Congrès à propos du projet de construction d'une Trump Tower à Moscou, affirme le site d'informations BuzzFeed qui cite des agents fédéraux impliqués dans l'"enquête russe".

Les services du procureur spécial Robert Mueller, qui supervise l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et une possible collusion entre la campagne Trump et des représentants russes, ont jugé les informations de BuzzFeed inexactes.

Donald Trump s'est félicité samedi de cette rectification.

Dans son communiqué, le porte-parole de Muller n'a toutefois ni infirmé, ni confirmé l'information selon laquelle Donald Trump avait demandé à Michael Cohen de mentir au Congrès.

En réaction au communiqué des services de Mueller, Ben Smith, rédacteur en chef de BuzzFeed, a réaffirmé la véracité de l'article et la fiabilité de ses sources, et a invité le procureur spécial à préciser ce qu'il conteste.

---

CORÉE DU NORD-"BEAUCOUP DE PROGRÈS" ACCOMPLIS, ASSURE TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a fait état samedi de progrès importants au lendemain de son "incroyable" entrevue avec l'émissaire du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

A l'issue de cette entretien avec Kim Yong-chol, la Maison blanche a annoncé qu'un deuxième sommet USA-Corée du Nord aurait lieu fin février dans un lieu qui sera dévoilé prochainement.

Lors du premier, qui s'est déroulé le 12 juin à Singapour, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à promis au président américain de démanteler son arsenal nucléaire, mais peu de progrès ont été accomplis depuis.

---

SALVINI VEUT L'EXTRADITION DES ACTIVISTES CACHÉS EN FRANCE

MILAN - Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini s'est dit prêt samedi à rencontrer le président français Emmanuel Macron pour évoquer l'extradition des activistes d'extrême gauche des "années de plomb" qui se sont installés en France pour échapper à la justice.

Après l'arrestation en Bolivie de Cesare Battisti, ex-communiste condamné à la prison à vie pour meurtre, a été arrêté cette semaine en Bolivie et extradé.

Le ministère italien de l'Intérieur a dit avoir mis à jour une liste sur laquelle figure les noms de 30 Italiens recherchés pour des infractions terroristes qui se cachent à l'étranger et dont quatorze seraient en France.

---

PLUS DE 40.000 POLONAIS AUX OBSÈQUES DU MAIRE DE GDANSK

GDANSK, Pologne - Quarante-cinq mille personnes ont assisté samedi aux obsèques de Pawel Adamowicz, maire de Gdansk, poignardé dimanche soir lors d'un gala de charité.

L'assassinat du maire de Gdansk, farouche opposant du parti ultraconservateur Droit et justice (PiS) au pouvoir et partisan de l'accueil des réfugiés, illustre les tensions qui règnent dans plusieurs pays d'Europe de l'est, dont les dirigeants populistes attisent le sentiment nationaliste.

Son assassin, âgé de 27 ans, avait été libéré en décembre après avoir purgé une peine pour des attaques à main armée.

---

HONGRIE-NOUVELLE MANIFESTATION CONTRE LA RÉFORME DU TRAVAIL

BUDAPEST - Plusieurs milliers de Hongrois ont à nouveau manifesté samedi à Budapest contre la réglementation des heures supplémentaires adoptée le mois dernier et la politique du Premier ministre Viktor Orban.

La réforme du code du travail votée en décembre autorise les employeurs à exiger jusqu'à 400 heures supplémentaires par an de leurs salariés.

Le Parlement européen a invité en septembre les Etats membres à sanctionner la Hongrie pour atteinte aux règles démocratiques européennes, violations des droits civiques et corruption, une mesure sans précédent.

---

DES PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS AVEC PÉKIN, DIT KUDLOW

WASHINGTON - Donald Trump a fait état de progrès samedi dans les négociations commerciales avec Pékin, mais a nié avoir envisagé de lever les droits de douane imposés aux produits chinois.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a déclaré vendredi que les Etats-Unis et la Chine progressaient dans leurs négociations commerciales, précisant toutefois qu'il faudrait du temps pour parvenir à un accord.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He est attendu aux Etats-Unis les 30 et 31 janvier pour un nouveau cycle de négociations visant à mettre fin au conflit commercial entre Washington et Pékin.

---

FERROVIAIRE-LE MARIAGE ALSTOM-SIEMENS PEUT-ÊTRE BLOQUÉ

BRUXELLES - La Commission européenne va bloquer le projet de mariage entre Alstom et Siemens dans le ferroviaire car les propositions des deux groupes sont insuffisantes pour assurer le maintien de la concurrence, dit-on de source proche du dossier.

Le projet de Siemens et Alstom est censé donner naissance au numéro deux mondial de la construction ferroviaire avec un chiffre d'affaires cumulé d'environ 15 milliards d'euros, deux fois moins que le groupe public chinois CRRC mais deux fois plus que le canadien Bombardier.