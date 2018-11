L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (20/11)

Theresa May demain à Bruxelles pour voir Juncker

LONDRES - La Première ministre britannique, Theresa May, se rendra demain mercredi soir à Bruxelles pour y rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans le cadre des discussions en cours sur l'avenir des relations entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit, a fait savoir mardi le 10, Downing Street.

Le DUP votera contre l'accord de Brexit, dit un député

LONDRES - Les parlementaires nord-irlandais du Parti unioniste démocrate (DUP) voteront en l'état contre l'accord sur le Brexit conclu par Theresa May avec les négociateurs européens, a annoncé aujourd'hui l'un d'eux, Sammy Wilson.

Le député nord-irlandais, porte-parole de son parti sur le Brexit, a ajouté que ce texte, tel que négocié par Londres et Bruxelles, arracherait à long terme l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Depuis les élections législatives anticipées de juin 2017, le Parti conservateur n'a plus de majorité absolue à la Chambre des communes et Theresa May a besoin des voix des dix députés du DUP.

Hier, en guise d'avertissement, le DUP s'est abstenu sur les deux premiers votes portant sur le Finance Bill, et huit élus DUP ont voté contre le gouvernement lors d'un troisième vote sur un amendement déposé par le Parti travailliste. Les trois votes ont toutefois été remportés par l'exécutif.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

PARIS/TOKYO - Renault réunit son conseil d'administration ce soir pour discuter du remplacement de son PDG Carlos Ghosn tant qu'il restera incarcéré au Japon pour des accusations de fraude fiscale, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

A quelques heures de la réunion, le groupe a publié un communiqué pour souligner que les procédures de gouvernance étaient opérationnelles et permettaient au groupe de poursuivre le cours normal de son activité industrielle et commerciale.

Déjà fragilisé par l'arrestation de Carlos Ghosn, détenu au Japon pour le deuxième jour d'affilée, le renforcement de l'allaince Renault Nissan Mitsubishi, inédite dans l'histoire de l'automobile, pourrait aussi se heurter aux conclusions de l'enquête de Nissan.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a demandé que soit mise en place une gouvernance intérimaire, Carlos Ghosn n'étant "de fait plus en état de diriger le groupe", a-t-il dit sur Franceinfo.

---

Ivanka Trump rattrapée par une affaire de mails privés

WASHINGTON - Les démocrates ont réclamé mardi une enquête sur l'utilisation par Ivanka Trump, fille de Donald Trump et conseillère à la Maison blanche, d'un compte personnel de messagerie électronique pour des affaires d'Etat.

Selon le Washington Post, qui a révélé l'information lundi soir, un examen des messages d'Ivanka Trump par la Maison blanche, à la demande de l'association American Oversight, a montré que cette dernière avait utilisé son compte personnel de messagerie une centaine de fois en 2017 pour contacter d'autres responsables de l'administration.

L'utilisation d'un compte personnel pour des affaires publiques est susceptible d'enfreindre une législation exigeant la sauvegarde de toutes les archives présidentielles.

---

WASHINGTON - Donald Trump reconnaît que Mohammed ben Salman, prince héritier d'Arabie saoudite, "pourrait avoir eu connaissance" de l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi tué dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul début octobre.

Le président américain a fait cette remarque dans un communiqué de la Maison blanche après plusieurs jours de tergiversations sur cette affaire qui a provoqué une vague de critiques au sein de la communauté internationale.

Malgré cette reconnaissance de l'implication éventuelle de MBS dans la mort de Jamal Khashoggi, le président américain a affirmé que les Etats-Unis entendaient demeurer un "partenaire fiable" de l'Arabie saoudite afin de protéger les intérêts américains et israéliens au Moyen-Orient.

---

Cinquante morts, 80 blessés dans un attentat à Kaboul

KABOUL - Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 80 autres ont été blessées dans un attentat suicide commis mardi dans une salle des fêtes de Kaboul où étaient réunis des théologiens musulmans, ont déclaré trois responsables du gouvernement afghan.

Plus de 40 blessés sont dans un état critique.

---

Le gouvernement dénonce une "dérive" des "Gilets jaunes"

PARIS - Le gouvernement durcit le ton envers les "Gilets jaunes", et accuse l'opposition d'attiser la colère populaire, au quatrième jour d'une mobilisation contre la hausse des prix des carburants marquée par des éruptions de violence.

Emmanuel Macron, en déplacement en Belgique, a prôné "dialogue" et "explication" sans laisser entendre que d'autres mesures pourraient être envisagées pour répondre aux revendications des manifestants.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a réaffirmé devant les députés de La République en Marche que l'exécutif ne dévierait pas de son cap, convaincu que "la répétition des mêmes recettes ne (...) permettrait pas de sortir de la situation".

A 15h00, Vinci signalait une tendance à l'amélioration sur le réseau autoroutier mais des ralentissements et blocages subsistaient sur les accès et les sorties des autoroutes A7, A8, A9, A10, A11, A20, A28, A61, A62 et A71. Plusieurs échangeurs restaient fermés à la circulation sur décision préfectorale.

Couvre-feu à La Réunion, bloquée par les "Gilets jaunes"

SAINT-DENIS DE LA REUNION - Le préfet de La Réunion a instauré aujourd'hui une mesure d'interdiction de circuler de 21h00 à 06h00 dans la moitié des communes de l’île, bloquée par de nombreux barrages routiers dressés par des "Gilets jaunes".

Ce couvre-feu, qui entrera en vigueur ce soir pour trois nuits, doit "permettre aux forces de l’ordre de se concentrer sur leur mission de sécurisation", a précisé Amaury de Saint-Quentin.

Depuis samedi 17 novembre, plusieurs villes réunionnaises sont le théâtre de pillages et de diverses violences urbaines à partir de la nuit tombée.

---

Les "blouses blanches" clament leur colère

PARIS - Les organisations syndicales du personnel infirmier ont appelé à manifester mardi pour dénoncer le "mépris" du gouvernement face à la profession après une réforme de la Santé qui sous-estime, selon elles, les compétences et le rôle des infirmières.

"La présentation du Plan Santé 2022 par le président de la République, le 18 septembre dernier, a balayé tous leurs espoirs", expliquent les infirmières en précisant que "ce plan ne donne aucun moyen aux infirmiers pourtant en première ligne pour relever ces défis".

Ce plan de 3,4 milliards d'euros doit permettre, selon le gouvernement, de désengorger des hôpitaux à bout de souffle, d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire et d'adapter le système au vieillissement et aux maladies chroniques.

---

La CGT invite à manifester le 01/12 pour une fiscalité juste

PARIS - La CGT a appelé aujourd'hui à manifester le 1er décembre pour une baisse des taxes sur les produits de première nécessité et une hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux, afin de répondre à la "colère légitime" qui s'est exprimée ces derniers jours.

La CGT invite "tous les citoyens, les salariés actifs et retraités à se joindre aux manifestations des privés d’emploi" pour réclamer l’augmentation du smic à 1.800 euros et une hausse des pensions et des minima sociaux.

Elle demande que le coût des transports soit pris en charge par les employeurs, une TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité - notamment le gaz et l’électricité - et "une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en premier lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune" (ISF).

---

Enquête ouverte sur les dons reçus par LaRem

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur l'origine de 144.000 euros de dons reçus en 2017 par La République en marche (LaRem), le parti d'Emmanuel Macron, a-t-on appris de source judiciaire.

C'est un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, daté du 12 novembre, qui a justifié l'ouverture de cette procédure, précise-t-on de même source, confirmant une information d'Europe 1.

En examinant les justificatifs de recettes remis par l'association du financement de LaRem, la Commission n'a pu retracer la provenance de dons effectués par chèques, virements et paiements électroniques.

---

Le taux de chômage stable en France au 3e trimestre

PARIS - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté stable au troisième trimestre en France métropolitaine pour s'établir à 8,8% de la population active, tandis que le taux d'emploi a atteint son plus haut niveau depuis le début des années 80, selon les données publiées aujourd'hui par l'Insee.

En incluant les départements d'Outre-mer (hors Mayotte), le taux de chômage est également inchangé, à 9,1%, une évolution moins favorable que prévu.

---

Les maires prônent la négociation sur la taxe d'ahbitation

PARIS - A la veille d'une rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée, le président de l'Association des maires de France (AMF) François Baroin a appelé mardi l'exécutif à entrer dans "une phase de négociation" pour décider d'un dispositif de compensation de la suppression de la taxe d'habitation.

Cet appel survient au premier jour du congrès annuel des maires, qui se tient jusqu'à jeudi à Paris, sur fond de désaccords persistants entre des édiles "fatigués", qui réclament des "actes", et un gouvernement déterminé à tourner la page des tensions en dépit de "positions partisanes".