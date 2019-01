L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (21/01)

BREXIT

MAY FAIT UNE OFFRE DE LA DERNIÈRE CHANCE AU PARLEMENT

LONDRES - Six jours après le rejet massif par la Chambre des communes de son projet de divorce avec l'Union européenne, Theresa May a déclaré lundi qu'elle tenterait de sortir de l'impasse sur le Brexit en tentant d'obtenir de nouvelles concessions de l'UE.

A moins de dix semaines de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'UE, le 29 mars à 23h00 GMT, aucun consensus n'a encore émergé à Londres sur la manière, ni même l'opportunité de mener à bien ce retrait approuvé par près de 52% des Britanniques lors du référendum de juin 2016.

La Première ministre britannique a promis d'écouter davantage les élus lorsqu'il s'agira de lever les inquiétudes des élus sur la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et de négocier les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Elle a en revanche de nouveau refusé d'exclure une sortie sans accord ("no deal"), comme le réclame le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, et elle a jugé peu probable que l'UE accepte une extension de l'article 50 du Traité de Lisbonne, et donc un report de la date du Brexit, à moins d'un projet assuré d'obtenir une majorité aux Communes.

Quant à un second référendum, elle a estimé qu'il pourrait renforcer la main des partisans d'un démembrement du Royaume-Uni et endommager la cohésion sociale en réduisant la confiance dans le système démocratique.

May doit convaincre à la fois l'UE de rouvrir des négociations et au moins 115 élus récalcitrants d'approuver son accord. Un nouveau vote aura lieu le 29 janvier.

Le bloc communautaire, dont l'économie représente six fois celle du Royaume-Uni, souhaite un Brexit "ordonné" et redoute une sortie sans accord, mais il exclut de renégocier le projet de traité qu'il a validé en novembre.

L'ARMÉE FAIT EXPLOSER UN VÉHICULE SUSPECT À LONDONDERRY

LONDONDERRY - Une unité spéciale de l'armée britannique a fait exploser lundi après-midi une camionnette suspecte abandonnée en pleine rue dans un quartier résidentiel de Londonderry, en Irlande de Nord, deux jours après un attentat à la voiture piégée qui n'a pas fait de victimes.

La camionnette avait été volée par trois hommes masqués qui avaient jeté un objet à l'arrière avant de prendre la fuite. La zone avait été bouclée par la police.

---

L'AMBASSADRICE D'ITALIE CONVOQUÉE AU QUAI D'ORSAY

PARIS - L'ambassadrice d'Italie à Paris, Teresa Castaldo, a été convoquée lundi au Quai d'Orsay après les propos tenus ce week-end par le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio, qui a accusé la France d'"appauvrir" l'Afrique, a-t-on appris de source diplomatique française.

La diplomate italienne a été convoquée par le directeur de cabinet de la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, après les "propos inacceptables tenus ces derniers jours par les autorités italiennes", a-t-on précisé.

Luigi di Maio, chef politique du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) qui gouverne l'Italie avec le parti d'extrême droite La Ligue, s'en est une nouvelle fois pris à la France samedi en estimant que les autorités françaises "appauvrissaient" l'Afrique et devraient pour cela être sanctionnées par l'Union européenne.

---

MACRON TENTE DE CHARMER LES MULTINATIONALES À VERSAILLES

VERSAILLES - Emmanuel Macron réunit ce lundi plus de 150 chefs d'entreprise, dont de nombreuses multinationales, au château de Versailles (Yvelines) pour tenter de les convaincre d'investir en France malgré la crise des "Gilets jaunes".

Des décisions d'investissements représentant plus de 600 millions d'euros ont été dévoilées à l'occasion de ce deuxième sommet "Choose France", et d'autres devraient être rapidement actées, a annoncé la présidence de la République.

Après des semaines de manifestations et de violences, le chef de l'Etat veut assurer ces chefs d'entreprise de sa volonté de continuer à réformer la France pour la rendre plus attractive, tout en écoutant les revendications des Français.

---

BENALLA SE DÉFEND ET ESQUIVE DEVANT LES SÉNATEURS

PARIS - Alexandre Benalla s'est défendu lundi, devant la commission d'enquête du Sénat, d'avoir menti au sujet de ses passeports diplomatiques qui, a-t-il dit "solennellement" et "sous serment", lui ont été restitués début octobre, soit bien après son licenciement de l'Elysée à la fin juillet.

Durant l'audition, sa deuxième depuis le début de cette affaire à tiroirs, les sénateurs se sont la plupart du temps heurtés à un mur, l'ex-homme de confiance d'Emmanuel Macron refusant de répondre à de nombreuses questions au nom du respect des institutions et des enquêtes judiciaires en cours.

Deux heures durant, les échanges ont tourné autour des passeports diplomatiques et de service d'Alexandre Benalla, qui lui ont été délivrés dans le cadre de ses fonctions à l'Elysée.

L'ex-adjoint au chef de cabinet a maintenu la version qu'il a donnée lors de sa première audition, le 19 septembre. Il avait alors déclaré que les documents aujourd'hui au centre de l'attention se trouvaient probablement à la présidence.

---

LE VENEZUELA ANNONCE L'ARRESTATION DE MILITAIRES SÉDITIEUX

CARACAS - Des membres d'un groupe d'officiers accusés d'avoir volé des armes et d'avoir enlevé quatre responsables vénézuéliens ont été arrêtés, ont annoncé lundi les autorités de Caracas.

Ces arrestations interviennent quelques heures après la diffusion sur internet d'une vidéo montrant un militaire réclamant la destitution du président Nicolas Maduro.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a prêté serment le 10 janvier pour un second mandat à la tête d'un pays diplomatiquement isolé et à l'économie défaillante. Il a été réélu en 2018 au terme d'un scrutin boycotté par tous les grands partis d'opposition.

---

LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE €50 MLNS À GOOGLE

PARIS - La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a infligé une amende de 50 millions d'euros à Google pour la manière dont le géant américain des nouvelles technologies traite les données de ses utilisateurs, a-t-elle annoncé lundi.

Saisie en mai dernier par deux associations, NoneOfYourBusiness (NOYB) et La Quadrature du Net, la Cnil a sanctionné Google en application du règlement général sur la protection des données (RGPD).

"C’est la première fois que la Cnil fait application des nouveaux plafonds de sanctions prévus par le RGPD", souligne-t-elle dans un communiqué. "Le montant retenu, ainsi que la publicité de l’amende, se justifient d’abord par la gravité des manquements constatés qui concernent des principes essentiels du RGPD : la transparence, l’information et le consentement."

---

CROISSANCE MONDIALE: LE FMI ABAISSE À NOUVEAU SES PRÉVISIONS

PARIS - Le Fonds monétaire international (FMI) a revu lundi une nouvelle fois en baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale en raison d'un moindre dynamisme de l'activité au deuxième semestre 2018, de la dégradation du sentiment sur les marchés financiers mais aussi de l'attente d'une contraction plus forte que précédemment prévu de l'économie turque.

Les économistes du FMI anticipent désormais une croissance mondiale de 3,5% cette année et de 3,6% en 2020 soit respectivement 0,2 point et 0,1 point de moins que dans leurs perspectives économiques d'automne, publiées en octobre.

L'abaissement de la prévision de la croissance mondiale pour cette année résulte en grande partie de celle de la zone euro. La révision est de 0,3 point à 1,6%, sous l'effet d'un recul de 0,6 point pour l'Allemagne à 1,3% et de 0,4 point pour l'Italie à 0,6%.

La prévision de croissance pour la France n'est en revanche révisée en baisse que de 0,1 point, à 1,5%, en dépit du mouvement des "Gilets jaunes" et d'autres mouvements sociaux.

---

DÉCÈS DU COMTE DE PARIS, PRÉTENDANT AU TRÔNE DE FRANCE

PARIS - Le comte de Paris, Henri d'Orléans, prétendant au trône de France, est mort lundi à l'âge de 85 ans, a annoncé son fils aîné, Jean de France. Son décès coïncide avec l'anniversaire de la décapitation du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793.

Né le 14 juin 1933 en Belgique, le comte de Paris faisait partie de la branche "orléaniste" des prétendants au trône de France. Une aspiration partagée par Louis de Bourbon, aîné des descendants capétiens, qui possède la double nationalité française et espagnole, et par Jean-Christophe Napoléon, prétendant au trône impérial français.