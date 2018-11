L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (22/11)

PARIS ET TOKYO AFFICHENT UN FRONT UNI SUR RENAULT-NISSAN

PARIS/TOKYO - Les ministres français et japonais de l'Economie ont réaffirmé jeudi dans un communiqué commun le soutien de leurs gouvernements à l'alliance entre Renault et Nissan, quelques heures après l'éviction de Carlos Ghosn de la présidence du groupe automobile japonais.

Bruno Le Maire et son homologue nip pon Hiroshige Seko ont "réaffirmé (...) l'important soutien des gouvernements français et japonais à l'alliance formée entre Renault et Nissan et leur souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante", lors d'un entretien jeudi en fin d'après-midi à Bercy.

Le conseil d'administration de Nissan a voté jeudi à l'unanimité l'éviction de son président Carlos Ghosn, en détention depuis lundi au Japon sous des accusations de fraude financière et de détournement de fonds.

Renault avait pourtant exhorté in extremis son partenaire à reporter sa décision, ont dit à Reuters des sources au fait du dossier.

---

L'ITALIE ENTEND CAMPER SUR SON BUDGET JUSQU'AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES

ROME - L'Italie a redit jeudi son refus de réviser son budget de relance, mettant au défi les autorités européennes de la sanctionner avant les élections parlementaires européennes de mai prochain.

Les dirigeants du gouvernement de coalition populiste ont exclu de modifier le projet de budget 2019, au lendemain de la décision de la Commission européenne de lancer une procédure disciplinaire pouvant conduire à une amende.

"Nous ne ferons pas marche arrière", a déclaré le vice-président du Conseil Matteo Salvini à la Rai. "Nous ne dépensons pas cet argent n'importe comment. L'idée est de stimuler la croissance."

---

L'UE ESPÈRE BOUCLER UN ACCORD SUR LE BREXIT DIMANCHE

BRUXELLES - La Commission européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord sur un projet de déclaration fixant les rapports entre Londres et l'Union après le Brexit et le présenteront ce jeudi à l'approbation des ambassadeurs des Vingt-Sept, a-t-on appris de source diplomatique à Bruxelles.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE doivent se réunir dimanche en sommet extraordinaire pour valider le projet d'accord sur le Brexit conclu la semaine dernière entre les négociateurs mais de nouveaux points de désaccord sont apparus ces derniers jours entre une partie des pays membres et les Britanniques sur Gibraltar, les marchandises et la pêche.

"Les Britanniques veulent que ce soit réglé. Ils veulent un accord qui nous prépare pour un avenir meilleur (...) Cet accord est à notre portée et je suis déterminée à le concrétiser", a déclaré Theresa May, s'adressant à la presse à Londres.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

ASSASSINAT DE KHASHOGGI: LA FRANCE SANCTIONNE 18 SAOUDIENS

PARIS - La France a adopté jeudi des sanctions contre dix-huit ressortissants saoudiens impliqués dans l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, tué au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul début octobre.

Les 18 Saoudiens se verront interdire l'accès au territoire national ainsi qu'à l'ensemble de l'espace Schengen, a annoncé le Quai d'Orsay dans un communiqué.

"Il s'agit de mesures conservatoires, susceptibles d'être revues ou étendues en fonction de l'avancée des investigations en cours", précise-t-on.

---

LE PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN EN TOURNÉE DANS LES PAYS ARABES

LE CAIRE - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, a quitté Ryad jeudi pour entamer une tournée dans plusieurs pays arabe, a annoncé l'agence officielle SPA.

Mohammed ben Salman est au coeur de l'enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi, la CIA ayant établi "avec un haut degré de certitude" que le prince héritier était le commanditaire de l'opération, selon le Washington Post.

Le journal turc Hurriyet a rapporté jeudi que la CIA avait un enregistrement dans lequel le prince héritier donne ordre de "faire taire" le journaliste.

La directrice de la CIA, Gina Haspel, en a informé le mois dernier des responsables turcs, ajoute le journal. Interrogé à ce sujet, un responsable gouvernemental turc a dit ne disposer d'aucune information.

---

GRÈVE DE LA CGT DANS LA PLUPART DES RAFFINERIES FRANÇAISES

PARIS - Un mouvement de grève affecte jeudi six des sept raffineries de pétrole que compte la France ainsi que de deux dépôts pétroliers, a-t-on appris auprès d'un représentant de CGT Total, Thierry Defresne.

Cette grève de deux jours entamée mercredi et qui vise à peser sur les négociations salariales annuelles avec l'UFIP (Union Française des Industries Pétrolières) est susceptible d'être prolongée jeudi soir.

Une porte-parole du groupe Total a fait état de légères perturbations sur le débit et les livraisons dans trois de ses raffineries, ainsi que dans un dépôt.

---

"GILETS JAUNES": LA RÉUNION PARALYSÉE, DÉCRUE EN MÉTROPOLE

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - La Réunion a vécu jeudi son sixième jour de blocages routiers, après une nouvelle nuit marquée par des violences, alors qu'une amorce de discussion entre les "Gilets jaunes" et les autorités prend forme.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé jeudi qu'elle se rendrait rapidement dans l'île.

En France métropolitaine, en revanche, la mobilisation des manifestants voulant exprimer leur "ras-le-bol fiscal" continue de décroître avant un rassemblement annoncé samedi à Paris.

Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de manifestants mobilisés et de points de blocage était de nouveau en baisse jeudi par rapport à la veille.

---

DEUX FRANÇAIS SUR TROIS OPPOSÉS À LA POLITIQUE FISCALE

PARIS - Deux Français sur trois (67%) estiment que la politique fiscale du gouvernement aggrave les inégalités sociales, tout en plébiscitant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, selon une enquête Ipsos publiée jeudi par Le Monde.

Sur 1.070 personnes interrogées du 9 au 13 novembre, 81% estiment que cette politique pèse particulièrement sur les retraités, 76% sur les classes moyennes, 59% sur les actifs, 40% sur les catégories défavorisées et seulement 10% sur les privilégiés.

---

LE NOUVEAU DIRIGEANT DU SYNDICAT FO VEUT GARDER LE CAP

PARIS - Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, a assuré jeudi après son élection que la ligne politique dure adoptée par le troisième syndicat de France depuis avril dernier serait maintenue face au gouvernement.

Doyen du Bureau confédéral, la direction rapprochée de Force ouvrière, il a été élu avec 45,75% des voix, ce qui laissait supposer le retour à une ligne plus conciliante vis-à-vis de l'exécutif après la démission fracassante de Pascal Pavageau le mois dernier en raison de fichiers internes insultants.

Yves Veyrier, 60 ans, était en effet soutenu par le camp des réformistes dont faisait partie Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO de 2004 à 2018.

---

CONCENTRATION RECORD DE CO2 DANS L'ATMOSPHÈRE EN 2017

GENEVE - La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint l'an dernier un nouveau record à 405,5 millions de parties par million, contre 403,3 millions un an plus tôt, et rien n'indique une inversion de tendance, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale dans son bulletin annuel sur les émissions de gaz à effet de serre.

"La science est claire. Sans réduction rapide du CO2 et des autres gaz à effet de serre, le changement climatique aura des conséquences de plus en plus destructrices et irréversibles pour la vie sur Terre. La fenêtre d'opportunité pour agir est pratiquement refermée", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.