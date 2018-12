L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (23/12)

222 MORTS EN INDONÉSIE APRÈS UN TSUNAMI DÛ À UNE ÉRUPTION

PANDEGLANG, Indonésie - Un tsunami provoqué par une éruption volcanique a fait au moins 222 morts, plus de 840 blessés et 28 disparus sur les îles indonésiennes de Java et de Sumatra, selon un bilan toujours provisoire communiqué dimanche par les autorités.

La déferlante a été provoquée par un glissement de terrain sous-marin dû à l'activité du volcan insulaire Anak Krakatoa, et exacerbée par la l'amplitude des marées anormalement élevée en raison de la pleine lune.

Des centaines d'habitations ont été "fortement endommagées" par le passage du tsunami, survenu presque sans laisser le temps d'alerter les populations des rivages du détroit de la Sonde, et des milliers de personnes ont dû se réfugier sur des positions plus élevées.

Le tsunami a notamment emporté une scène de concert montée sur la plage de Tanjung Lesung pour une fête de fin d'année.

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,5 a provoqué un tsunami géant qui a tué 226.000 personnes le long des côtes de l'océan Indien, dont plus de 126.000 en Indonésie.

---

MACRON ET DÉBY ALERTENT SUR BOKO HARAM

N'DJAMENA - Emmanuel Macron et son homologue tchadien Idriss Déby ont dit leur inquiétude quant à l'extension territoriale de la menace de Boko Haram et l'urgence d'apporter des financements à la force du G5 Sahel, après une rencontre dimanche dans la capitale tchadienne, N'Djamena.

Le président français, en déplacement au Tchad, a souligné l'importance de la sécurité du lac Tchad. "Nous sommes sur ce sujet très inquiets", a-t-il dit.

Les deux présidents ont également jugé crucial le financement de la force du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), composée de 4.000 hommes et destinée à lutter contre les groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, mais dont le retard freine sa mise en service pleinement opérationnel.

Emmanuel Macron a par ailleurs critiqué la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie, jugeant qu'un allié se devait "d'être fiable" et appelant les Etats-Unis à la responsabilité quant à l'avenir des combattants kurdes.

"Etre alliés, c'est combattre épaule contre épaule, c'est la chose la plus importante pour un chef d'Etat et chef des armées", a-t-il ajouté à N'Djamena. "Un allié se doit d'être fiable."

---

"GILETS JAUNES": MACRON APPELLE À L'ORDRE

PARIS - Emmanuel Macron a appelé depuis le Tchad à un retour à l'ordre à l'issue de la sixième grande journée de mobilisation des "Gilets jaunes" et estimé dimanche avoir répondu à une "colère juste" du peuple français.

Des réponses judiciaires sévères puniront les responsables de violences, a-t-il assuré au lendemain d'un samedi marqué par une nette baisse de mobilisation mais aussi de vifs affrontements avec les policiers à Paris, un rassemblement à Montmartre aux tonalités antisémites et l'arrestation d'un leader des "Gilets jaunes".

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dénoncé dans un message publié sur son compte Twitter "un simulacre de décapitation du chef de l'Etat (...) des agressions d'une violence inouïe contre des policiers (...) des gestes antisémites en plein Paris".

La sixième journée de mobilisation nationale des "Gilets jaunes", marquée par un net reflux, a rassemblé quelque 38.600 manifestants dont 2.000 à Paris. En dépit de violents incidents constatés notamment dans la capitale, les heurts ont été plus circonscrits que lors des précédentes manifestations, 220 personnes ont été interpellées.

---

LE DJIHADISTE PETER CHÉRIF EN GARDE A VUE EN FRANCE

PARIS - Le djihadiste français Peter Chérif, recherché depuis 2011 et arrêté le 16 décembre à Djibouti, a été expulsé vers la France où il a été interpellé et placé en garde à vue à son arrivée dimanche.

Il a été interpellé à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris en mai 2017 pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Cette enquête confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) vise son séjour dans les zones du Moyen-Orient où ont sévi ou sévissent encore Al Qaïda et l'Etat islamiste, précise une source familière de ce dossier.

---

LES ÉTATS-UNIS EN SITUATION DE "SHUTDOWN" PARTIEL

WASHINGTON - Le gouvernement fédéral des Etats-Unis est toujours en situation de "shutdown" partiel, le Congrès n'étant pas parvenu à voter en urgence une loi budgétaire, du fait d'un désaccord autour des fonds réclamés par Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

L'impasse actuelle s'est dessinée lorsque Donald Trump a refusé de promulguer le texte bipartisan adopté mercredi qui ne prévoyait pas les fonds réclamés par le président américain pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine.

Trump a déclaré samedi sur Twitter qu'il continuait de négocier avec les parlementaires démocrates pour mettre fin au blocage partiel de l'administration américaine mais il a estimé que "la situation risquait de durer".

La porte-parole de la Maison blanche a annoncé samedi soir que le président resterait à Washington pour Noël.

TRUMP NOMME L'ADJOINT DE MATTIS À LA TÊTE DU PENTAGONE

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé dimanche via Twitter qu'il nommait Patrick Shanahan, jusqu'à présent numéro deux du Pentagone, secrétaire à la Défense par intérim en remplacement de James Mattis, à compter du 1er janvier.

Mattis a démissionné jeudi en signe de protestation contre l'annonce par le président américain du retrait des forces américaines de Syrie. Il était prévu jusqu'à présent qu'il quitterait ses fonctions à la mi-février.

---

JAPON: LE PARQUET PROLONGE DE 10 JOURS LA DÉTENTION DE GHOSN

TOKYO - Le parquet de Tokyo a prolongé dimanche de dix jours la détention de l'ancien président de Nissan Carlos Ghosn, qui a déjà passé un mois en cellule depuis son arrestation, le 19 novembre, pour des accusations de malversations financières.

Le PDG de Renault et de l'alliance Renault-Nissan a été de nouveau placé en état d'arrestation vendredi sur la base de nouvelles accusations selon lesquelles il aurait fait passer dans les comptes du constructeur japonais des pertes de 1,85 milliard de yens (14,5 millions d'euros) sur des investissements personnels.

A l'issue d'une première période de détention, Carlos Ghosn a été inculpé le 10 décembre pour avoir omis de déclarer l'intégralité de sa rémunération chez Nissan de 2010 à 2015. Le même jour, l'enquête a été élargie aux trois années suivantes, ce qui a entraîné immédiatement une nouvelle mise en détention, pour une période de 10 jours qui s'achevait jeudi.

---

SPACEX ENVOIE DANS L'ESPACE SON PREMIER SATELLITE MILITAIRE

WASHINGTON - Une fusée SpaceX emportant un satellite de navigation militaire américain a décollé dimanche de Cap Canaveral, en Floride. Il s'agit du premier lancement assuré par cette société pour une mission spatiale touchant à la sécurité nationale des Etats-Unis.

La fusée Falcon 9 emportant un satellite GPS fabriqué par Lockheed Martin a décollé du pas de tir à 08h51 locales (13h51 GMT). Ce lancement avait dû être reporté à quatre reprises jusqu'alors en raison de mauvaises conditions météo et de problèmes techniques.

Le décollage assuré dimanche représente un succès de taille pour la société SpaceX d'Elon Musk, qui a mis des années à prendre pied sur le marché des lancements militaires, dominé par Lockheed et Boeing.