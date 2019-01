L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (24/01)

MACRON PROMET DE DÉBATTRE DANS TOUTES LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES

VALENCE, Drôme, 24 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu’il se rendrait "bien sûr" dans toutes les régions métropolitaines dans le cadre du "grand débat national" lancé jusqu'au 15 mars pour répondre à la crise des "Gilets jaunes".

Interrogé après une rencontre-débat avec des élus locaux, à Valence (Drôme), le chef de l'Etat a ajouté qu'il rencontrerait bientôt des élus ultramarins, à Paris.

Une fois ce grand débat terminé, "on prendra des décisions" et "j’aurai à rendre compte, en particulier sur les questions que j’ai posées, de ce que je retiens, de ce que je ne retiens pas et pourquoi", a ajouté le président. "Ce n’est pas un débat simplement pour entendre", a-t-il insisté.

Le président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, qui assistait à la rencontre, a pressé le chef de l'Etat de débattre directement avec les Français, faute de quoi la consultation nationale se soldera selon lui par un échec.

---

EUROPÉENNES-LES GILETS JAUNES APPELÉS À CLARIFIER LEUR POSITION

PARIS - Les partis politiques installés ont réservé un accueil bienveillant à la liste de "Gilets jaunes" constituée en vue des élections européennes tout en appelant ces nouveaux venus à clarifier leurs positions, susceptibles de faire de l'ombre au Rassemblement national et à Nicolas Dupont-Aignan.

Pour l'heure, la liste annoncée mercredi rassemble dix personnes emmenées par Ingrid Levavasseur, aide-soignante de profession devenue depuis deux mois l'une des figures de ce mouvement présenté comme affranchi de toute tutelle partisane.

"Je me réjouis que nous puissions avoir un débat politique et que ce mouvement puisse avoir un débouché politique", a déclaré le délégué de la République en marche (LaRem), Stanislas Guerini, lors d'une conférence de presse à Paris.

Bienveillance et circonspection : telle est la position affichée par la majorité et le gouvernement mais aussi par Les Républicains (LR) ou le Parti socialiste (PS).

---

RENAULT-UN TANDEM SENARD-BOLLORÉ POUR TOURNER LA PAGE GHOSN

BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) - Renault a nommé jeudi Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin, comme nouveau président du groupe au losange, et l'actuel patron opérationnel Thierry Bolloré au poste de directeur général, tournant ainsi la page de l'ère Carlos Ghosn.

Dans un communiqué, le conseil d'administration de Renault a "pris acte" de la démission de celui qui fut sans interruption directeur général de Renault depuis 2005, et PDG depuis 2009, plus de deux mois après son arrestation au Japon sur des accusations de malversations financières.

Le conseil de Renault a fixé deux priorités à Dominique Senard, qui prend ses nouvelles fonctions immédiatement tout en conservant la présidence de Michelin jusqu'à l'échéance normale de son mandat en mai prochain. Il devra d'abord proposer au conseil dans les semaines qui viennent une nouvelle gouvernance du constructeur français.

Il aura également la "pleine responsabilité" du pilotage de l'alliance pour le compte de Renault, en liaison avec le directeur général. A ce titre, il sera l'interlocuteur principal de Nissan et des autres partenaires "pour toute discussion sur l'organisation et l'évolution de l'alliance".

---

VENEZUELA-GUAIDO ENTEND CONTINUER À FAIRE PRESSION SUR MADURO

CARACAS - Forte du soutien de plusieurs pays étrangers, l'opposition vénézuélienne entend continuer à faire pression sur le président Nicolas Maduro au lendemain de la prestation de serment unilatérale du président de l'Assemblée, Juan Guaido, en tant que chef de l'Etat par intérim.

Le chef de file de l'opposition a reçu l'appui des Etats-Unis, du Canada et des gouvernements latino-américains orientés à droite, tandis que l'Union européenne et la plupart de ses Etats membres, dont l'Espagne et la France, ont appelé à la tenue d'élections démocratiques au Venezuela.

A l'inverse, la Turquie, la Chine et la Russie ont apporté leur soutien à Nicolas Maduro, Moscou mettant particulièrement en garde contre toute tentative d'intervention militaire américaine.

Le président "légitime" a dénoncé mercredi une tentative de coup d'Etat et annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis.

L'issue de la crise pourrait dépendre en grande partie de l'attitude de l'armée vénézuélienne, que Juan Guaido a appelée à rallier l'opposition mais dont les principaux chefs ont jusqu'à présent fait bloc derrière le successeur de Hugo Chavez.

---

LE PARLEMENT EUROPÉEN N'ACCEPTERA PAS DE BREXIT SANS BACKSTOP

BRUXELLES - Le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne au Parlement de Strasbourg a prévenu qu'il n'approuverait pas d'accord de Brexit sans clause de sauvegarde ("backstop") visant à empêcher le rétablissement d'une frontière physique en Irlande.

Le communiqué publié à l'issue d'une réunion du groupe présidé par l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt se veut une réponse aux espoirs nourris par certains Britanniques de voir la Première ministre Theresa May négocier une limitation dans le temps du "backstop".

Le Brexit Steering Group "répète que l'accord de retrait est juste et qu'il ne peut pas être renégocié. Cela s'applique en particulier au backstop... Sans cette assurance "tous temps", le Parlement européen ne donnera pas son approbation à l'accord de retrait", lit-on dans le communiqué.

---

DROIT D'ASILE: L'UE ACCÉLÈRE SA PROCÉDURE CONTRE LA HONGRIE

BRUXELLES - La Commission européenne a annoncé jeudi être passée à la deuxième étape de la procédure d'infraction qu'elle a lancée l'été dernier contre la Hongrie au sujet de sa législation en matière d'asile, baptisée "Stop Soros" par les autorités de Budapest.

L'Union européenne reproche au gouvernement de Viktor Orban, qui a fait de la lutte contre l'immigration le marqueur fort de sa politique, l'adoption de cette loi qui a considérablement limité le droit d'asile et transformé en infractions pénales toutes les activités de soutien aux migrants.

Après la lettre de mise en demeure adressée en juillet 2018 au gouvernement hongrois, la Commission a activé jeudi la deuxième étape de la procédure d'infraction: l'envoi d'un avis motivé dans lequel elle demande à Budapest de se conformer au droit européen.

---

LA CONFIANCE DES FRANÇAIS DANS LES MÉDIAS EN BAISSE

PARIS - La confiance accordée par les Français aux différents médias a dégringolé en 2018, selon un baromètre annuel publié jeudi par le quotidien La Croix, traduisant une défiance accrue vis-à-vis des journalistes pris à partie à plusieurs reprises en marge de manifestations des "Gilets Jaunes".

Selon ce sondage effectué par le groupe Kantar pour La Croix entre le 3 et le 7 janvier, les indicateurs mesurant la crédibilité accordée aux médias ont touché l'an dernier des plus bas historiques.

La défiance touche en particulier les chaînes de télévision, jugées fiables par seulement 38% des personnes interrogées, un pourcentage en baisse de dix points par rapport à l'an dernier.

Si la radio reste en tête des médias jugés les plus fiables, le niveau de confiance recule de 6 points à 50% tandis que la presse écrite cède 8 points à 44%. Internet reste stable, en étant jugé fiable par un quart des personnes interrogées.

---

MOUVEMENT DE GRÈVE FAIBLEMENT SUIVI DANS L'ENSEIGNEMENT

PARIS - A peine 4,24% des enseignants ont répondu jeudi à l'appel à la grève d'une dizaine de syndicats pour dénoncer la mise en place de Parcoursup et réclamer une augmentation de leurs salaires, selon le ministère de l'Education nationale.

Neuf organisations syndicales parmi lesquelles CGT Educ'actions et le syndicat national des enseignements du second degré (SNES), ainsi que deux syndicats étudiants - UNL et Fidel - ont appelé à une journée de mobilisation.

Ils réclament dans un communiqué "le retrait de Parcoursup", la plate-forme d'admission aux études supérieures, "l'abandon du projet de service national universel, l'arrêt des suppressions de postes, l'augmentation des salaires, le respect de la liberté d'expression et de manifestation".

---

LE PLAN POUR LA SANTÉ MENTALE DOTÉ DE 40 MILLIONS D'EUROS EN 2019

PARIS - Quarante millions d'euros seront alloués cette année à la mise en oeuvre des objectifs de la feuille de route nationale pour la santé mentale et la psychiatrie, a annoncé jeudi la ministre des Solidarités et de la Santé.

"Au total, si l’on tient compte de ces investissements additionnels, ajoutés aux moyens de la feuille de route, ce sont 100 millions supplémentaires par an pour la psychiatrie et la santé mentale, dès cette année", a déclaré Agnès Buzyn lors d'un "Congrès de l’Encéphale" réunissant des professionnels du secteur.

Sur fond de multiplication des mouvements de grèves dans les hôpitaux psychiatriques pour dénoncer le manque de moyens et la nécessité de soins plus humains, Agnès Buzyn avait annoncé en décembre une enveloppe "pérenne" (renouvelée chaque année) de 50 millions d'euros dédiés à la psychiatrie, une mesure renforcée en 2019 par des moyens supplémentaires.

---

FIN DES RECHERCHES D'EMILIANO SALA

LONDRES - Les autorités de Guernesey ont annoncé jeudi avoir mis fin aux recherches entreprises pour retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala.

"Les proches ont été informés et mes pensées se tournent vers la famille du pilote et du passager dans ces temps particulièrement difficiles", a déclaré David Barker, le capitaine du port de l'île anglo-normande.

Mardi, des avions et des bateaux ont quadrillé une zone de 2.600 km² et identifié des objets flottants, sans pouvoir déterminer s'ils venaient du monomoteur Piper Malibu.