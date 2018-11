L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (24/11)

FRANCE-LES GILETS JAUNES SUR LES CHAMPS-ELYSÉES

PARIS - Plus de 80.000 "Gilets jaunes" se sont rassemblés samedi à Paris et en province pour un "Acte 2" national émaillé de violences sur les Champs-Elysées.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a condamné la violence des "séditieux" d'ultradroite

A Paris, où les 8.000 manifestants se sont concentrés sur les Champs-Elysées, les "Gilets jaunes" ont été repoussés à l'aide de canons à eau et des gaz lacrymogènes, alors qu'ils tentaient de forcer les barrages sur les Champs pour rejoindre la place de la Concorde.

"Macron démission", "C'est qui la France ? C'est nous !" scandaient-ils. Pour certains masqués, des manifestants ont descellé des pavés pour les lancer sur les forces de l'ordre ou utilisé du mobilier urbain pour ériger des barricades.

A LA RÉUNION, les "Gilets jaunes" ont tenu une quinzaine des barrages routiers sur les axes principaux de l'île, mais la journée s'est déroulée sans incident notable, même si la pénurie de carburant fait sentir ses premiers effets.

MACRON PRÉCISERA MARDI LE CAP DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PARIS - Emmanuel Macron précisera mardi le cap et la méthode qu'il souhaite adopter, en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens, pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste", a indiqué vendredi l'Elysée.

Nicolas Hulot a appelé jeudi l'exécutif à développer un accompagnement social "digne de ce nom" à la transition verte. L'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire a jugé que la fronde des Gilets jaunes "était évitable".

---

FRANCE-GRANDES MANIFESTATIONS CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES

PARIS - Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans toute la France contre les violences sexistes et sexuelles, un mouvement né un an après le mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel.

A Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes ou Paris, hommes et femmes arborant tenues et calicots violets, couleur choisie par le collectif #NousToutes, ont demandé que la lutte contre ces violences soit érigée en priorité par le gouvernement.

A Paris, le défilé "violet", qui a réuni 12.000 personnes selon la préfecture de police, a dépassé en nombre celui des manifestants contre la hausse du prix des carburants dans la capitale, qui étaient 8.000 en milieu d'après-midi.

Plus de 250 femmes sont violées chaque jour en France, et une sur trois a été harcelée ou agressée sexuellement au travail.

Le Parlement a adopté le 1er août un texte sur les violences sexuelles et sexistes, prévoyant notamment la verbalisation du harcèlement de rue et l'allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les viols sur mineurs. Il comporte également des mesures contre le cyberharcèlement.

Mais le collectif #NousToutes le juge insuffisant pour lutter efficacement contre le phénomène.

---

BREXIT-CONSEIL EUROPEEN DIMANCHE APRES ACCORD SUR GIBRALTAR

BRUXELLES - Le Conseil européen extraordinaire prévu pour ratifier les conditions du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne aura bien lieu après un accord de dernière minute au sujet de Gibraltar.

Donald Tusk, le président du Conseil européen et Pédro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, se sont entendus samedi sur le cadre des futures négociations concernant ce territoire britannique situé à la pointe sud de l'Espagne.

Le gouvernement britannique a de son côté adressé une lettre à Donald Tusk dans laquelle il promet de ne pas considérer que la ratification du traité de retrait de l'UE signifie qu'un éventuel accord commercial avec Bruxelles s'appliquera automatiquement à Gibraltar.

Lors du Conseil européen de dimanche matin, les Vingt-Sept seront ainsi invités à approuver une déclaration excluant le territoire britannique des traités qui seront conclus par la suite, ce qui permettra à Madrid de négocier directement avec Londres sur ce point.

LE POINT sur les négociations du Brexit:

---

INCENDIE EN CALIFORNIE: LA PLUIE COMPLIQUE LES RECHERCHES

Les précipitations soutenues dans le nord de la Californie, qui contribuent à contenir l'incendie le plus meurtrier de l'Etat, ont transformé les cendres des structures détruites en boue, rendant difficile le travail des équipes qui recherchent les restes humains parmi les débris.

L'incendie "Camp Fire" s'est déclaré le 8 novembre et a réduit en cendres Paradise, ville de 27.000 habitants dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, faisant 84 morts. Plus de 600 personnes sont toujours portées disparues.

---

LE RÉCHAUFFEMENT COÛTERA CHER AUX USA, SELON UN RAPPORT

WASHINGTON - Le réchauffement climatique coûtera plusieurs centaines de milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici à la fin du siècle et se traduira aussi bien par des problèmes de santé publique que par des baisses de production dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, selon un rapport gouvernemental publié vendredi.

Treize ministères et services publics tels que la Nasa ont contribué à la rédaction de ce document commandé par le Congrès, dont les conclusions vont à l'encontre des choix énergétiques de l'administration Trump.

"Avec la croissance continue des émissions (de gaz à effet de serre) qui atteignent des niveaux historiques, les pertes annuelles dans certains secteurs économiques devraient atteindre des centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle, soit davantage que le produit intérieur brut (PIB) actuel de nombreux Etats américains", écrivent ses auteurs.

---

AFFAIRE KHASHOGGI-LA CIA N'EST PAS FIABLE, DIT UN EX-ESPION

ABU DHABI - Le prince Turki al Fayçal, ancien chef des services de renseignement saoudiens et membre de la famille régnante, a mis en doute samedi les conclusions de la CIA au sujet de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul.

Selon les conclusions de la CIA, rapportées en fin de semaine dernière par le Washington Post, le prince héritier Mohamed ben Salman, qui exerce le pouvoir de facto, a lui-même ordonné l'assassinat de Jamal Khashoggi.

---

LA FRANCE RESTITUE 26 OEUVRES D'ART RÉCLAMÉES PAR LE BÉNIN

PARIS - La présidence française a annoncé vendredi la restitution "sans tarder" de 26 oeuvres d'art réclamées par le Bénin et prôné le lancement d'un processus de concertation au niveau européen sur le retour d'oeuvres d'art africain dans leur pays d'origine.

Quelque 5.000 objets provenant du Bénin se trouveraient en France, selon les autorités béninoises qui ont fait une demande de restitution d'une partie de ce patrimoine en juillet 2016.

---