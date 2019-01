L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (25/01)

TRUMP DEVRAIT ANNONCER SOUS PEU LA FIN DU SHUTDOWN - CBS

WASHINGTON - Donald Trump devrait annoncer dans les heures à venir qu'il est prêt à signer une loi assurant le financement à court terme de l'administration fédérale, mettant ainsi fin au "shutdown" partiel pendant que les négociations sur le financement d'un mur anti-migrants à la frontière mexicaine continuent, rapporte vendredi la chaîne CBS en citant un haut responsable du gouvernement.

Le "shutdown", ou fermeture de certains services fédéraux par manque de financement, affecte depuis le 22 décembre quelque 800.000 agents fédéraux.

--- ENQUÊTE RUSSE-UN PROCHE DE TRUMP BRIÈVEMENT ARRÊTÉ EN FLORIDE

WASHINGTON - Roger Stone, un proche de longue date de Donald Trump, a été brièvement arrêté vendredi en Floride, selon un acte d'accusation publié par les services du procureur spécial Robert Mueller chargé de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine de 2016.

Parmi les sept chefs d'inculpation figurent ceux d'entrave à la justice et de subornation de témoin, est-il précisé. Le juge a décidé de le remettre en liberté contre une caution de 250.000 dollars, avec limitation de ses déplacements jusqu'à la prochaine audition.

"Les accusations portées contre M. Stone n'ont rien à voir avec le président, ni avec la Maison Blanche. Le président n'a rien fait de mal", a assuré sa porte-parole Sarah Sanders, interrogée sur CNN.

---

LES DIPLOMATES AMÉRICAINS COMMENCENT À QUITTER LE VENEZUELA

CARACAS/WASHINGTON - Plusieurs diplomates ont quitté vendredi en milieu de journée l'ambassade des Etats-Unis à Caracas en direction de l'aéroport de la capitale vénézuélienne, ont rapporté des témoins.

Le président Nicolas Maduro a rompu les relations diplomatiques avec les Etats-Unis après que Donald Trump a reconnu Juan Guaido comme nouveau chef de l'Etat au Venezuela. Il a demandé au personnel diplomatique américain de quitter le pays sous 72 heures.

Juan Guaido a de son côté appelé jeudi soir à la tenue de nouvelles élections au plus vite.

---

LE PARLEMENT GREC ENTÉRINE LE NOUVEAU NOM DE LA MACÉDOINE

ATHENES - Le parlement grec a ratifié vendredi après-midi le nouveau nom de la Macédoine, "République de Macédoine du Nord", qui a fait l'objet d'un accord en juin dernier entre Athènes et Skopje.

La Macédoine, elle, a déjà ratifié ce changement d'appellation. Son Premier ministre, Zoran Zaev, a salué la ratification de l'accord par les députés grecs.

Cette double ratification va permettre de lever les vetos mis par Athènes ces dernières années à une adhésion future de la Macédoine à l'Otan et à l'Union européenne.

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, est parvenu à trouver une majorité au parlement pour faire avaliser l'accord conclu avec Skopje, grâce au soutien de certains députés indépendants et de l'opposition.

---

BREXIT-LA REINE ELIZABETH APPELLE LES DÉPUTÉS À S'ENTENDRE

LONDRES - La reine Elizabeth II d'Angleterre a adressé un conseil aux députés britanniques, leur suggérant dans un message allusif d'en finir avec leurs dissensions et les appelant à trouver un terrain d'entente sur la question du Brexit.

Sans jamais mentionner explicitement le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la souveraine âgée de 92 ans a laissé peu de place au doute sur le contenu de ses propos, prononcés lors de son discours annuel devant le Women's Institute de Norfolk.

"Alors que nous cherchons de nouvelles réponses à l'ère moderne, je préfère personnellement les recettes connues et éprouvées comme le dialogue cordial et le respect des points de vue divergents, afin de s'entendre pour trouver un terrain commun et ne jamais perdre de vue la perspective d'ensemble", a dit la reine.

---

ALSTOM ET SIEMENS ONT PROPOSÉ DES CONCESSIONS À L'UE-PRESSE

PARIS - Alstom et Siemens ont proposé de nouvelles concessions à la Commission européenne pour tenter d'obtenir son feu vert à leur projet de mariage dans le ferroviaire, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

Les deux groupes français et allemand proposent des cessions dans leurs activités de signalisation ainsi que des licences d'exploitation plus longues pour l'utilisation de leurs technologies de train à grande vitesse et ils ont déjà identifié des acquéreurs potentiels, précise Bloomberg.

La date butoir pour la décision de l'exécutif européen est fixée au 18 février mais Reuters a rapporté la semaine dernière que cet avis pourrait être rendu dès le 6 février.

---

NET RECUL DU CHÔMAGE EN FRANCE AU 4E TRIMESTRE 2018

PARIS - Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a reculé en France métropolitaine au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année dernière, selon les données mises en ligne vendredi par le ministère du Travail et Pôle emploi.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 1,1% le trimestre dernier, marqué par le début du mouvement des "Gilets jaunes", pour s'établir à 3.418.600 personnes, soit 38.200 personnes de moins par rapport à fin septembre. Sur un an, il s'inscrit en baisse de 1,5%.

---

LA POPULARITÉ D'EMMANUEL MACRON REMONTE

PARIS - Les cotes de popularité du président de la République et de son Premier ministre continuent à s'améliorer légèrement tout en restant très basses, selon deux sondages BVA et Odoxa parus vendredi.

L'enquête BVA, effectuée pour Orange, RTL et La Tribune, fait état d'une "nouvelle hausse" de popularité pour Emmanuel Macron, à 31% (+4 points), "à un niveau toutefois limité". Plus des deux tiers des sondés (69%) continuent d'afficher leur opposition au chef de l'Etat.

Edouard Philippe voit pour sa part sa cote gagner six points et atteindre 36%, mais une majorité de Français (63%) ont toujours une mauvaise opinion de lui, indique BVA.

Selon l'enquête Odoxa pour France Inter, L'Express et la presse régionale, 30% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est "un bon président" (+3 pts) et 32% (+1 pt) pensent qu'Edouard Philippe est "un bon Premier ministre".

---

GILETS JAUNES

LES LANCEURS DE BALLES DE DÉFENSE RESTENT AUTORISÉS

PARIS - Le tribunal administratif de Paris a rejeté vendredi, à la veille d'une nouvelle journée de manifestations de "Gilets jaunes", deux demandes d'interdiction de l'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) déposées par la CGT avec le soutien de la Ligue de défense des droits de l'Homme (LDH).

Le tribunal administratif a reconnu dans sa décision que près de 1.000 tirs de LBD depuis le 24 novembre avaient provoqué à Paris des "blessures graves chez 33 personnes, dont 28 ont été touchées à la tête". S'y ajoutent plusieurs dizaines d'autres blessés en province, selon l'association "Désarmons-les".

Mais le tribunal a notamment estimé que les instructions données ces jours-ci par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris écartaient les risques d'excès et qu'une interdiction n'était donc pas justifiée.

DEUX ANS DE PRISON FERME POUR VIOLENCES SUR UN POLICIER

MARSEILLE - Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné vendredi à deux ans de prison ferme un "Gilet jaune" pour des violences sur un policier commises mercredi sur un rond-point de La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Il a prononcé un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu de 54 ans, qui a été jugé en comparution immédiate. L'homme avait été interpellé mercredi pour avoir frappé un policier et était porteur d'un pistolet automatique chargé.

---

HIDALGO ANNONCE LA CRÉATION D'UNE POLICE MUNICIPALE A PARIS

PARIS - Anne Hidalgo a annoncé vendredi la création, en 2020, d'une police municipale à Paris qui sera équipée de matraques et de bombes de gaz lacrymogène mais pas d'armes à feu. C'est un revirement de la part de la maire de la capitale, engagée dans la pré-campagne des municiaples de 2020, qui s'était jusqu'à présent opposée à la naissance d'une telle police, courante dans les autres grandes villes de France.