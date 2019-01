L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (26/01)

DES MILLLIERS DE GILETS JAUNES À PARIS ET EN FRANCE

PARIS - Plusieurs milliers de "Gilets jaunes" ont participé au onzième samedi consécutif de manifestations, émaillé d'incidents sporadiques à Paris, Toulouse ou Evreux (Eure), sur fond de dissensions au sein du mouvement concernant la stratégie à suivre plus de deux mois après la première étincelle.

A 14h00 (13h00 GMT), le ministère de l'Intérieur a recensé 22.000 manifestants, dont 2.500 dans la capitale, soit légèrement moins que le 19 janvier à la même heure - ils étaient alors 27.000, dont 7.000 à Paris, selon les autorités.

Ces chiffres sont provisoires, d'autant que certains chefs de file de facto ont appelé à prolonger les manifestations par une "nuit jaune" sur la place de la République, dans l'Est parisien, qui fut en 2016 l'épicentre d'un autre mouvement protestataire, "Nuit debout".

Cinq manifestations distinctes au total ont été déclarées dans la ville, signe de l'éparpillement de ce mouvement à la recherche d'un second souffle au moment où le gouvernement tente de reprendre la main avec son "grand débat national".

---

PARIS, BERLIN ET MADRID DEMANDENT DES ÉLECTIONS AU VENEZUELA

MADRID/PARIS/BERLIN - La France, l'Allemagne et l'Espagne annoncent que si le président vénézuélien Nicolas Maduro ne convoque pas sous huit jours de nouvelles élections au Venezuela, ils reconnaîtroent l'opposant Juan Guaido comme "président par intérim".

"Le gouvernement espagnol donne huit jours à Nicolas Maduro pour annoncer des élections libres, transparentes et démocratiques. Si ce n'est pas le cas, l'Espagne reconnaîtra Juan Guaido comme président par intérim chargé d'organiser ces élections", indique le chef du gouvernement espagnol dans un communiqué.

Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, s'est autoproclamé mercredi président par intérim du pays, défiant le président Nicolas Maduro dont la réélection en mai dernier est contestée par l'opposition et une partie de la communauté internationale.

WASHINGTON ACCENTUE LA PRESSION SUR NICOLAS MADURO

WASHINGTON/CARACAS - Les Etats-Unis ont souligné vendredi leur volonté de renforcer les mesures économiques destinées à chasser Nicolas Maduro de la présidence du Venezuela, tandis que des diplomates américains ont quitté le pays dans la journée.

Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo demandera samedi au Conseil de sécurité de l'Onu de reconnaître Juan Guaido comme chef de l'Etat par intérim.

La Russie, qui soutient le président Nicolas Maduro, a d'ores et déjà dit qu'elle s'opposerait à cette initiative.

Des agents de sécurité privée russes, qui participent aux opérations militaires à l'étranger pour le compte du Kremlin, sont arrivés ces derniers jours à Caracas pour renforcer la sécurité du président vénézuélien, a-t-on appris de sources proches de ces groupes paramilitaires à Moscou.

---

ALLEMAGNE-UNE SORTIE DU CHARBON PRÉCONISÉE D'ICI 2038

BERLIN - L'Allemagne devrait fermer toutes ses centrales au charbon en 2038 au plus tard pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de carbone, a préconisé samedi matin la commission sur la sortie du charbon au terme de plus de 20 heures de négociations.

La commission du charbon a été chargée l'année dernière par le gouvernement d'établir un calendrier de limitation et de suppression progressive de la part du charbon dans la production d'électricité. Ses recommandations devraient être suivies par le gouvernement et aboutir à une loi.

Elle propose qu'au moins 40 milliards d'euros d'aides fédérales soient allouées au total d'ici 2040 aux régions charbonnières, qui avaient réclamé une enveloppe de 60 milliards d'euros.

---

USA ET TALIBAN ÉBAUCHENT UN PROJET D'ACCORD-SOURCES

KABOUL/PESHAWAR - Des représentants des taliban afghans et de Washington ont mis la dernière main à un projet d'accord qui ambitionne de mettre fin au conflit en Afghanistan, a-t-on appris samedi de sources proches des taliban.

Ce texte prévoit notamment le retrait des forces étrangères dans un délai de 18 mois et l'engagement selon lequel ni Al Qaïda, ni le groupe Etat islamique ne pourront utiliser l'Afghanistan comme base arrière, ont dit ces sources.

Il prévoit également l'instauration d'un cessez-le-feu dont le calendrier reste à définir, ont-elles ajouté.

---

---

ENVIRON 200 DISPARUS APRÈS LA RUPTURE D'UNE DIGUE AU BRÉSIL

BRASILIA - Les pompiers brésiliens étaient à la recherche d'environ 200 disparus dans la nuit de vendredi à samedi après la rupture d'une digue de retenue d'une mine de minerai de fer de l'Etat du Minas Gerais, dans le sud-ouest du Brésil.

Selon la brigade des pompiers de Belo Horizonte, plusieurs centaines de personnes ont été surprises par la coulée de boue libérée par le barrage. Sept corps ont pour le moment été retrouvés par les secouristes.

Décrivant une "énorme tragédie", le président directeur général du groupe Vale, propriétaire de la mine, a indiqué qu'environ 300 employés déjeunaient dans la cantine engloutie au moment de la catastrophe et que seule une centaine d'entre eux avaient pu être secourus.

---

TRUMP SIGNE LA LEVÉE DU "SHUTDOWN" SANS FONDS POUR LE MUR

WASHINGTON - Donald Trump a promulgué vendredi soir une loi garantissant le financement de l'administration fédérale pendant les trois prochaines semaines, soit jusqu'au 15 février, mettant temporairement fin au "shutdown" qui paralysait certains services depuis plus d'un mois.

Plus tôt dans la journée, le président des Etats-Unis avait annoncé avoir conclu un accord avec les dirigeants du Congrès sur un texte qui ne prévoyait pas les fonds pour le mur qu'il veut faire construire à la frontière avec le Mexique.

Cette loi a été adoptée vendredi soir à la majorité au Sénat, contrôlé par les républicains, puis à la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires.

Une commission bipartisane sera ensuite chargée de se pencher sur la question de la sécurité à la frontière avec le Mexique, a déclaré le président américain, qui a prévenu qu'il pourrait réimposer le "shutdown" et déclarer l'urgence nationale dans trois semaines si le Congrès ne lui donne pas satisfaction d'ici là.

---

ALSTOM ET SIEMENS ONT PROPOSÉ DES CONCESSIONS À L'UE-SOURCE

PARIS - Alstom et Siemens ont proposé de nouvelles concessions à la Commission européenne pour tenter d'obtenir son feu vert à leur projet de mariage dans le ferroviaire, a dit vendredi une source proche du dossier, ajoutant cependant que les deux groupes avaient peut-être agi trop tard.

Les deux groupes français et allemand proposent des cessions dans leurs activités de signalisation ainsi que des licences d'exploitation plus longues pour l'utilisation de leurs technologies de train à grande vitesse et ils ont déjà identifié des acquéreurs potentiels, précise Bloomberg.

La date butoir pour la décision de l'exécutif européen est fixée au 18 février mais Reuters a rapporté la semaine dernière que cet avis pourrait être rendu dès le 6 février.

---

DÉCÈS À 86 ANS DU COMPOSITEUR FRANÇAIS MICHEL LEGRAND

Le compositeur et pianiste français Michel Legrand est mort samedi à l'âge de 86 ans au terme d'une carrière couronnée de succès en France comme à Hollywood, notamment marquée par trois Oscars et la Palme d'or obtenue en 1964 à Cannes avec Jacques Demy pour "Les Parapluies de Cherbourg".

Né en 1932, fils du chef d'orchestre Raymond Legrand, Michel Legrand, passé par le Conservatoire où il avait appris le piano et l'harmonie sous la férule de Nadia Boulanger, avait accompagné la naissance de la Nouvelle Vague puis poursuivi sa carrière de part et d'autre de l'océan Atlantique.