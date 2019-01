L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (27/01)

VENEZUELA: MADURO REJETTE L'ULTIMATUM DES EUROPÉENS

ISTANBUL - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté dimanche l'appel de plusieurs pays européens, dont la France, à organiser une nouvelle élection présidentielle dans un délai de huit jours pour tenter de résoudre la crise politique au Venezuela.

Dans un entretien accordé à la chaîne CNN Turk, le dirigeant vénézuélien se déclare par ailleurs prêt au dialogue et estime qu'une rencontre avec Donald Trump est peu probable mais n'est pas impossible.

L'administration américaine, qui a été la première à reconnaître l'opposant Juan Guaido lorsqu'il s'est proclamé chef de l'Etat par intérim, a appelé les Etats membres de la communauté internationale à "choisir leur camp" et à rompre leurs liens financiers avec le gouvernement de Maduro.

La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont fait savoir samedi qu'elles étaient prêtes à reconnaître Guaido, à leur tour, si de nouvelles élections n'étaient pas organisées dans un délai de huit jours.

La Russie, qui soutient le pouvoir en place à Caracas, a qualifié l'ultimatum européen d'absurde tandis que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères l'a jugé "puérile".

En déplacement au PANAMA pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le pape François a appelé dimanche à une solution "juste et pacifique" dans la crise politique que traverse le Venezuela.

"Face à la grave situation qui se déroule actuellement, je demande à Dieu qu'une solution juste et pacifique soit cherchée et trouvée afin de surmonter la crise dans le respect des droits de l'homme et pour le bien de toute la population du pays", a déclaré le pape.

---

MACRON ATTENDU AU TOURNANT SUR LES DROITS DE L'HOMME

EN EGYPTE

LE CAIRE - Un an et demi après avoir refusé de donner des leçons en matière de droits de l'Homme à l'Egypte, Emmanuel Macron a entamé ce dimanche sa première visite officielle au Caire, "allié incontournable" dans la lutte contre le terrorisme, qui sera scrutée de près par les défenseurs des libertés civiles.

Tout au long de la semaine écoulée, ces derniers ont accentué la pression sur le chef de l'Etat français en l'accusant de "passer sous silence le bilan catastrophique de l’Egypte en termes de droits humains, pour préserver ses intérêts stratégiques, économiques et militaires".

"Il n'y a pas de silence", réplique-t-on à l'Elysée. La question des droits de l'Homme "sera évidemment évoquée, y compris publiquement, lors de la visite, lors des différentes rencontres avec à la fois l'évocation de cas individuels et l'évocation de dossiers législatifs et systémiques."

A son arrivée sur le sol égyptien, Emmanuel Macron s'est rendu sur le site archéologique d'Abou Simbel, dans le sud de l'Egypte. Il retrouvera lundi son homologue Abdel Fattah al Sissi pour un entretien au cours duquel les crises régionales (Libye, Syrie, conflit israélo-palestinien, crise dans le Golfe) devraient être abordées avant une cérémonie de signatures d'accords et un déjeuner de travail.

---

LES PROPOSITIONS D'ALSTOM ET SIEMENS SONT TRÈS TARDIVES,

SELON LA COMMISSAIRE VESTAGER

BERLIN - La Commission européenne examine les concessions de dernière minute proposées par Alstom et Siemens pour tenter de sauver leur projet de mariage dans le ferroviaire mais leur initiative intervient "bien au-delà des délais habituels", a déclaré dimanche Margrethe Vestager à Reuters.

Présente au congrès du Parti libéral allemand (FDP) à Berlin, la commissaire européenne à la Concurrence a confirmé que les deux groupes avaient transmis de nouvelles propositions vendredi, soit au 110e jour de la procédure d'examen, ce qui est "bien, bien au-delà des délais habituels".

"Nous examinons ce qui nous a été transmis ce vendredi. C'est la dernière tentative, si c'est encore possible", a-t-elle ajouté.

La Commission européenne s'est donnée jusqu'au 18 février pour rendre sa décision mais Reuters a rapporté la semaine dernière que cet avis pourrait être rendu dès le 6 février et serait négatif.

A PARIS, Bruno Le Maire, le ministre français , a estimé sur France Inter que "plus rien ne justifie un refus par la Commission européenne de la fusion entre Siemens et Alstom".

Ce projet est censé créer un champion européen du ferroviaire face au numéro un mondial chinois CRRC mais la Commission européenne a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences d'un tel mariage sur la concurrence.

---

BREXIT: LES TENSIONS PERSISTENT À 48 HEURES D'UN NOUVEAU

VOTE À LONDRES

LONDRES - A 48 heures d'un nouveau vote à la Chambre des Communes sur le Brexit, deux membres du gouvernement britannique ont publiquement affiché leurs divergences dans les colonnes du Sunday Times.

Andrea Leadsom, ministre des Relations avec le Parlement, y souligne que refuser l'option d'une sortie sans accord, ainsi que le préconise un amendement de la députée travailliste Yvette Cooper, est une "tentative voilée de stopper le Brexit".

De son côté, Tobias Ellwood, secrétaire d'Etat à la Défense, soutient pour sa part qu'une issue sans accord "qui nous appauvrira, nous affaiblira et nous rétrécira aux yeux du monde" doit être exclue.

---

BRÉSIL: ÉVACUATIONS PAR MESURE DE PRÉCAUTION

BRUMADINHO, Brésil - Le bilan toujours provisoire de la digue qui s'est rompue vendredi sur une exploitation minière de la compagnie Vale, au Brésil, s'établissait dimanche matin à 37 morts et environ 200 disparus.

Les services de secours brésiliens ont par ailleurs procédé à titre de précaution à l'évacuation d'environ 24.000 habitants d'une localité de l'Etat du Minas Gerais alors qu'une seconde digue minière menaçait de rompre.

Une nouvelle évalution des risques a conclu à l'absence de danger et les ordres d'évacuation ont été annulés.

---

ATTENTAT CONTRE UNE ÉGLISE DES PHILIPPINES, 27 MORTS

MANILLE - Vingt-sept personnes au moins ont été tuées et 77 autres ont été blessées dimanche par l'explosions de deux bombes à la cathédrale de Jolo, une île du sud des Philippines.

La première explosion s'est produite dans l'enceinte du bâtiment et elle a été suivie d'une deuxième, déclenchée à l'arrivée des forces des sécurité.

L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la police soupçonne les insurgés du groupe Abou Sayaf, un mouvement islamiste affilié au groupe Etat islamique.

En déplacement au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le pape François a "condamné fermement cet acte de violence" et a imploré "le Seigneur, prince de la paix, de convertir les coeurs de ceux qui s'adonnent à la violence".

---

EN RÉPONSE AUX GILETS JAUNES,

DES MILLIERS DE FOULARDS ROUGES À PARIS

PARIS - Plusieurs milliers de manifestants "Foulards rouges" ont défilé dimanche à Paris dans le calme en une "marche républicaine des libertés" pour répondre aux violences qu'ils imputent aux "Gilets jaunes".

Les participants, partisans du "Grand débat national" organisé par le président de la République Emmanuel Macron et opposants à toute contestation violente, étaient au nombre de 10.500, selon la Préfecture de police de Paris.

Samedi, pour le onzième "acte" de la mobilisation des "Gilets jaunes", le ministère de l'Intérieur avait répertorié 4.000 participants dans la capitale et 69.000 dans toute la France.

Cet "Acte XI" s'est soldé par 66 interpellations à Paris, selon la préfecture de police, et huit blessés légers dont un policier. Une plainte a été déposée au nom de Jérôme Rodrigues, un "Gilet jaune" blessé à l'oeil samedi soir dans la capitale.