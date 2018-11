L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (29/11)

TRUMP ANNULE UN ENTRETIEN AVEC POUTINE EN MARGE DU G20,

MACRON VERRA MOHAMED BEN SALMAN

BUENOS AIRES/WASHINGTON - A la veille de l'ouverture du sommet du G20 à Buenos Aires, Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'il annulait une rencontre bilatérale prévue avec Vladimir Poutine, une décision qu'il justifie par les nouvelles tensions entre Kiev et Moscou.

"Dans la mesure où les navires et les marins n'ont pas été remis à l'Ukraine par la Russie, j'ai décidé qu'il serait mieux pour tout le monde d'annuler la rencontre prévue en Argentine avec le président Vladimir Poutine", a écrit le chef d'Etat américain sur son compte Twitter.

Emmanuel Macron, arrivé dans la capitale argentine, a indiqué pour sa part qu'il rencontrerait l'héritier du trône d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman en marge de ce sommet, et s'est dit favorable à une "association" de la communauté internationale à l'enquête sur l'assassinat de Jamal Khashoggi.

Sur le fond, ce sommet du G20 devrait tourner autour de deux sujets qui fâchent Donald Trump: climat et commerce.

Pour ce qui est de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, le Wall Street Journal écrit jeudi que les deux premières puissances économiques de la planète étudient un accord selon lequel Washington suspendrait l'entrée en vigueur de droits de douane supplémentaires jusqu'au printemps 2019 en échange de nouvelles discussions avec Pékin.

Pékin a dit espérer obtenir des "résultats positifs" de la rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping prévue samedi.

---

L'ANCIEN AVOCAT DE TRUMP PLAIDE COUPABLE D'AVOIR MENTI

WASHINGTON - Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable de faux témoignage, admettant avoir menti au Congrès dans le cadre de l'enquête fédérale sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

L'avocat a reconnu devant un tribunal de Manhattan avoir livré un faux témoignage écrit au sujet d'un projet immobilier de l'Organisation Trump à Moscou. Il a précisé que ce projet de gratte-ciel n'avait été abandonné qu'en juin 2016, et non en janvier 2016 comme il l'avait affirmé l'an dernier.

Il a expliqué avoir menti pour tenter de minimiser les liens entre l'homme d'affaires et la Russie pendant la période des primaires du Parti républicain.

Trump a aussitôt réagi en l'accusant d'être "une personne faible et pas très intelligente" essayant d'obtenir une peine de prison moins lourde "en inventant cette histoire."

---

POROCHENKO ACCUSE POUTINE DE VOULOIR ANNEXER TOUTE L'UKRAINE

BERLIN/MOSCOU - Le président ukrainien Petro Porochenko a accusé son homologue russe Vladimir Poutine de vouloir annexer toute l'Ukraine alors que la Russie a déployé de nouveaux missiles antiaériens en Crimée à la suite de l'incident dimanche entre marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch.

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Volodimir Omelian, a par ailleurs affirmé jeudi que les ports ukrainiens de Berdiansk et de Marioupol, sur la mer d'Azov, étaient de fait sous blocus russe. Le Kremlin a démenti, parlant de simples retards dans les liaisons maritimes dus au mauvais temps.

En raison de la tension, la Russie a déployé une nouvelle unité de missiles sol-air S-400 en Crimée, la quatrième de ce type, rapporte l'agence Tass qui cite un porte-parole de la Flotte de la mer Noire. Cette nouvelle batterie a été déployée à Djankoï, dans le nord de la péninsule.

La Russie a aussi l'intention de mettre en place en 2019 une nouvelle station radar d'alerte avancée en Crimée, rapporte l'agence de presse Interfax qui cite une source proche des services de sécurité russe.

---

UNE ANCIENNE DIPLOMATE FRANÇAISE ÉLUE PRÉSIDENTE EN GÉORGIE

TBILISSI - La candidate du Parti du rêve géorgien, au pouvoir, Salomé Zourabichvili, a remporté l'élection présidentielle en Géorgie en devançant au second tour le candidat d'une coalition de partis d'opposition, Grigol Vashadze, qui a refusé de reconnaître le résultat du scrutin.

D'après les résultats communiqués par la commission électorale sur son site internet, l'ex-ambassadrice de France à Tbilissi, née en France dans une famille d'émigrés géorgiens, a obtenu 59,6% des voix contre 40,4% pour Grigol Vashadze.

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a estimé ce jeudi que les deux candidats avaient pu mener librement leur campagne électorale tout en déplorant que l'un des deux camps ait indûment bénéficié de l'appui de l'appareil étatique.

---

LE QUAI D'ORSAY ÉLUDE LA PROPOSITION ALLEMANDE SUR L'ONU

PARIS - Le Quai d'Orsay a éludé jeudi la proposition, formulée par le vice-chancelier allemand Olaf Scholz, de transformer le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'Onu, héritage de l'après-Deuxième Guerre mondiale, en siège européen.

"Nous prenons en compte dans l'expression de nos positions nationales toutes les positions européennes", a répondu une porte-parole de la diplomatie française, interrogée sur le sujet lors d'un point de presse.

L'ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud, a jugé sur Twitter que le changement voulu par le ministre allemand des Finances était "juridiquement impossible car contraire à la Charte des Nations Unies" et "politiquement impossible".

---

"GILETS JAUNES": DES ÉLUS DEMANDENT DES GESTES

PARIS - Des élus locaux reçus jeudi par Edouard Philippe pour préparer la "grande concertation de terrain" de trois mois sur la transition écologique et sociale promise par Emmanuel Macron face à la fronde des "Gilets jaunes" ont demandé à l'exécutif de faire des "gestes" avant le début des débats.

"On a dit au Premier ministre que pour avoir un débat serein, il fallait évidemment qu'il puisse y avoir des gestes (...) avant les débats", a déclaré Christophe Bouillon (PS), de l'association des petites villes de France (APVF) à l'issue la réunion. "La balle est dans le camp du gouvernement."

"Il y a une urgence sur le pouvoir d'achat et la justice fiscale", a abondé Philippe Rio, vice-président (PCF) de Ville et Banlieue, qui souhaite une réponse "avant Noël" afin de "récréer du calme qui permet de trouver des solutions immédiates, pérennes, à moyen et long terme".

Un peu plus tôt, le président du Grand Est, Jean Rottner (Les Républicains), qui représentait les régions, avait indiqué avoir "précisé au Premier ministre la nécessité au minimum d'avoir une forme de moratoire sur toute taxe supplémentaire sur l'essence au 1er janvier".

PARIS - La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a exprimé son inquiétude jeudi quant à l'impact économique du mouvement des "Gilets jaunes" sur leur chiffre d'affaires à l'approche de la période "cruciale" des fêtes de Noël.

Les images montrant des scènes d'émeutes sur les Champs Elysées le samedi 24 novembre lors de la manifestation des "Gilets jaunes" ont par ailleurs entraîné des annulations de réservations qui ont coûté environ 10 millions d'euros aux hôtels parisiens, selon le cabinet MKG.

---

240 MILLIONS D'EUROS D'AIDE DE L'ETAT POUR MARSEILLE

MARSEILLE - Le gouvernement a annoncé jeudi une aide de 240 millions d’euros minimum pour la rénovation de l’habitat à Marseille après l’effondrement d'immeubles le 5 novembre dernier qui a provoqué la mort de huit personnes, ouvrant une crise dans la deuxième ville de France.

La présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, a proposé mercredi un plan de 600 millions d'euros pour lutter contre l'habitat indigne et dégradé dans la deuxième ville de France.

---

L'OMM PRÉVOIT 3 À 5 DEGRÉS DE PLUS D'ICI LA FIN DU SIÈCLE

GENEVE - La température moyenne à la surface du globe est partie pour augmenter de 3 à 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle si les tendances actuelles à la concentration des gaz à effet de serre se poursuivent, a averti jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Selon une première version de sa Déclaration sur l'état du climat mondial en 2018, l'agence des Nations unies constate que pour les dix premiers mois de l'année, la température moyenne à la surface du globe était supérieure de quasiment 1°C aux valeurs de l'époque préindustrielle (1850-1900).

---

BAYER, APRÈS LE RACHAT DE MONSANTO, SUPPRIME 12.000 POSTES

FRANCFORT - Bayer, le géant de la chimie et de la pharmacie allemand qui vient de racheter Monsanto, a annoncé ce jeudi la suppression de 12.000 emplois (10% de ses effectifs), la vente d'actifs, dont sa division de santé animale, et des dépréciations d'un montant de 3,3 milliards d'euros.

Bayer est notamment plombé par le fait qu'un jury californien a considéré début août que le désherbant Roundup de Monsanto, entreprise achetée pour 63 milliards de dollars (55 milliards d'euros), était à l'origine du cancer développé par un agent d'entretien. Plus de 9.000 procédures similaires sont actuellement en examen aux Etats-Unis.

---

PREMIÈRE RÉUNION RENAULT-NISSAN DEPUIS L'ARRESTATION DE GHOSN

TOKYO/AMSTERDAM - Renault, Nissan et Mitsubishi ont réaffirmé jeudi leur détermination à maintenir leur alliance industrielle mais les trois constructeurs ne nommeront pas de président par intérim à la place de Carlos Ghosn, dont l'arrestation fait tanguer la mainmise du groupe français sur l'ensemble.

Les hauts dirigeants de Renault et Nissan, qui se sont rencontrés à Amsterdam pour la première fois depuis le début de l'affaire, n'ont pas évoqué la question d'un changement de la structure capitalistique de l'alliance.

Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre au Japon, où il est accusé de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses revenus et d'avoir utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles. Selon l'agence de presse Kyodo, le parquet de Tokyo veut prolonger cette détention, censée pour l'instant s'achever vendredi.