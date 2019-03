L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (30/03)

VINGTIÈME ACTE DES "GILETS JAUNES", HEURTS PAR ENDROITS

PARIS - Des milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs villes de France - Paris, Bordeaux et Avignon notamment - en cette 20e journée d'action des "Gilets jaunes" pour laquelle les autorités craignent de nouveaux débordements.

A 14h00, le ministère de l'Intérieur comptabilisait 5.600 manifestants dans toute la France, dont 1.800 à Paris où deux cortèges avaient été autorisés par les autorités. Samedi dernier, la place Beauvau faisait état à la même heure de 8.300 manifestants, dont 3.100 dans la capitale.

La préfecture de police de la capitale a signalé à 17h00 un total de 32 interpellations, 21 verbalisations sur le périmètre interdit et près de 12.000 contrôles préventifs.

Les manifestants sont partis du quartier de la gare de l'Est ainsi que de la place du Châtelet, où un pique-nique géant a été organisé pour dénoncer le mal-logement. Ils ont ensuite marché dans le calme jusqu'au Trocadéro, face à la Tour Eiffel.

La tension est montée d'un cran avec l'irruption de quelques perturbateurs, provoquant une charge des CRS. Consigne avait été donnée au préfet de police de Paris d'interdire de nouveau toute manifestation sur l'avenue des Champs-Elysées où les "Gilets jaunes" ont pris l'habitude d'essayer de défiler tous les week-ends depuis le 17 novembre.

Dans le Vaucluse, le préfet avait interdit tout rassemblement dans le centre d'Avignon. Des manifestants se sont toutefois retrouvés place de l'Horloge, dans le secteur prohibé, où des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre.

A Bordeaux, plus de 5.000 "Gilets jaunes", selon une estimation de Reuters, se sont rassemblés place de la Bourse et sur les quais, d'où ils ont commencé à défiler en début d'après-midi. Le chanteur Francis Lalanne et deux figures du mouvement, Eric Drouet et Jérôme Rodrigues, étaient présents dans la foule.

Des incidents ont éclaté en milieu d'après-midi entre les manifestants et les forces de l'ordre avec l'apparition de centaines de "casseurs" vêtus de noir qui ont cassé les vitrines d'une banque sur le cours de la Marne avant d'arriver dans la zone interdite par la préfecture.

VOIR AUSSI

Manifestation interdite sur les Champs-Elysées

Avignon en état de siège pour l'acte XX

Le "Gilet jaune" Eric Drouet condamné à 2.000 € d'amende

---

BREXIT

PRESSION DES ÉLUS CONSERVATEURS SUR THERESA MAY

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May est soumise à une pression croissante émanant des rangs de son propre Parti conservateur pour qu'elle fasse sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne dans les prochaines semaines, même s'il faut en passer par un Brexit sans accord.

Le journal tabloïd The Sun fait état d'une lettre signée par 170 des 314 élus tories de la Chambre des communes adressée à la dirigeante britannique après le troisième rejet par les parlementaires de l'accord de retrait qu'elle a négocié avec les Européens. Ils l'exhortent à refuser un long report du divorce, a précisé à Reuters un élu conservateur, confirmant l'information révélée par le Sun.

Dix des signataires de cette lettre siègent au sein du gouvernement May avec le rang de ministre. "Nous voulons quitter l'UE le 12 avril ou très peu de temps après", a résumé l'un d'eux, cité par le Sun.

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

SLOVAQUIE

L'AVOCATE ZUZANA CAPUTOVA VEUT TRANSFORMER L'ESSAI

BRATISLAVA - L'avocate et activiste Zuzana Caputova, novice en politique mais portée par un mouvement national de protestation contre la corruption, est la grande favorite du second tour de l'élection présidentielle en Slovaquie samedi, une victoire qui marquerait une rupture avec l'émergence des forces populistes en Europe.

Corruption et changement ont été les thèmes majeurs de la campagne de l'entre-deux-tours, un peu plus d'un an après le début d'un mouvement de contestation déclenché par l'assassinat du journaliste Jan Kuciak, qui enquêtait notamment sur des affaires de fraude impliquant des hommes d'affaires liés au monde politique slovaque, et de sa compagne.

Au premier tour, le 16 mars, cette avocate de 45 ans a viré en tête avec 40,6% des suffrages, devant Maros Sefcovic, le "candidat de la continuité" soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, qui a obtenu 18,7% des voix. Les bureaux de vote, qui ont ouvert à 07h00 (06h00 GMT), fermeront à 22h00 (21h00 GMT). Les résultats seront connus dans la nuit.

---

AU MAROC, LE PAPE S'EN PREND AUX BARRIÈRES CONTRE L'IMMIGRATION

RABAT - Le pape François, arrivé samedi au Maroc pour une visite de deux jours, a affirmé une nouvelle fois que les problèmes liés aux migrations ne pourraient pas se régler par des barrières matérielles mais par la justice sociale et une réduction des déséquilibres économiques de la planète.

Le chef de l'Eglise catholique, le premier à se rendre au Maroc depuis Jean Paul II en août 1985, a également appuyé l'action du roi Mohamed VI en faveur d'une forme modérée de l'islam qui favorise le dialogue entre les confessions et rejette toute forme de terrorisme ou de violence prétendument commise au nom de Dieu.

"La question migratoire ne sera jamais réglée en érigeant des barrières, en alimentant la peur de l'autre ou en refusant de porter assistance à ceux qui aspirent légitimement à une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs familles", a-t-il dit lors de la cérémonie d'accueil après son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé.

---

TRUMP MENACE DE FERMER LA FRONTIÈRE USA-MEXIQUE

WASHINGTON/PALM BEACH, Floride - Donald Trump a menacé vendredi de fermer la semaine prochaine la frontière avec le Mexique, ce qui pourrait compromettre des milliards de dollars d'échanges commerciaux, si le Mexique n'empêche pas les caravanes de migrants d'atteindre les Etats-Unis.

Le président américain a demandé au Mexique de faire davantage pour empêcher les migrants d'arriver aux Etats-Unis. "C'est très facile pour eux d'empêcher les gens d'aller vers le nord, mais ils choisissent de ne pas le faire", a-t-il dit aux journalistes depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Trump a déclenché le mois dernier l'urgence nationale après le refus du Congrès de lui octroyer les 5,7 milliards de dollars de budget qu'il réclamait pour construire un mur à la frontière mexicaine. Il a opposé son veto à la résolution adoptée ce mois-ci par le Sénat pour annuler cette procédure.

---

TOURNÉE DES STONES REPOUSSÉE, JAGGER DOIT SE FAIRE SOIGNER

LONDRES - Les Rolling Stones ont repoussé les dates de leur tournée aux Etats-Unis et au Canada en raison d'un traitement médical que doit suivre Mick Jagger, rapporte samedi le magazine Rolling Stone.

"Les médecins de Mick Jagger l'ont informé qu'il ne pouvait pas partir en tourner en ce moment parce qu'il a besoin d'un traitement médical", indique le publiciste du légendaire groupe de rock anglais dans un communiqué cité par le magazine.

Sur son compte Instagram, le chanteur, qui est âgé de 75 ans, se dit désolé pour les fans du groupe et exprime sa vive déception de devoir différer la tournée nord-américaine du groupe mais il se dit pressé de pouvoir remonter sur scène aussi vite que possible. Aucune précision sur la nature du traitement qu'il doit suivre n'a été fournie.