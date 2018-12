L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H00 GMT (30/12)

LA PRÉSIDENTIELLE EN RDC ÉMAILLÉE DE NOMBREUX INCIDENTS

KINSHASA - Files d'attente interminables, machines à voter en panne et pluies torrentielles dans la capitale Kinshasa ont perturbé l'élection présidentielle dimanche en République démocratique du Congo tandis que l'opposition dénonçait des irrégularités.

Aux moins deux personnes ont été tuées lors d'une altercation au sujet de la fraude électorale dans l'est du pays, où trois bastions de l'opposition étaient privés de vote. Les autorités ont annulé le scrutin dans ces circonscriptions en invoquant les risques liés à l'épidémie d'Ebola et aux violences ethniques.

De nombreux bureaux de vote ont ouvert avec un retard de plusieurs heures, les bureaux de vote sont restés ouverts après l'heure de fermeture, prévue à 17h00, pour permettre aux électeurs qui patientaient en longues files de pouvoir voter.

Quarante millions d'électeurs étaient appelés à désigner le successeur de Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père, en 2001, et auquel la Constitution interdit de briguer un troisième mandat consécutif. Le scrutin pourrait donner lieu à la première alternance démocratique de l'histoire de la RDC.

---

YÉMEN-L'ONU DEMANDE LE RESPECT DE L'ACCORD DE STOCKHOLM

DUBAI - Les Nations unies ont salué dimanche l'annonce de l'évacuation de la ville yéménite d'Hodeïda par les forces houthies tout en disant ne pas être en mesure de la confirmer et en réaffirmant la nécessité de respecter l'accord de cessez-le-feu conclu à Stockholm.

Les Houthis ont annoncé samedi avoir commencé à quitter Hodeïda, grande ville portuaire par laquelle transite l'essentiel de l'aide humanitaire à destination de la population. Ils disent en avoir confié le contrôle aux unités locales de la garde-côtes yéménite.

La coalition conduite par l'Arabie saoudite, intervenue en 2015 pour soutenir le président Abd Rabou Mansour Hadi, a contesté les affirmations des Houthis.

---

UNE QUINZAINE DE DJIHADISTES TUÉS DANS LE SUD-OUEST DU NIGER

PARIS - La force française Barkhane et l'armée nigérienne ont tué une quinzaine de djihadistes dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali, lors d'une action conjointe dans la nuit du 27 décembre, annonce l'état-major français.

Une vingtaine de motos ont été saisies, ainsi que des armes et des munitions.

Le raid est intervenu près de Tongo Tongo, village du sud-ouest du Niger, à environ 175 km au nord de Niamey, où une patrouille de militaires américains et nigériens avait été la cible le 4 octobre 2017 d'une embuscade meurtrière de combattants de l'Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS).

---

DACCA - La coalition d'opposition a rejeté dimanche les résultats préliminaires des élections législatives au Bangladesh qui accordent la victoire à la formation de la Première ministre sortante Sheikh Hasina qui briguait un troisième mandat.

La coalition a réclamé l'organisation d'un nouveau scrutin, invoquant des fraudes commises au profit de la Ligue Awami, le parti au pouvoir.

Des heurts entre partisans et adversaires du parti de Sheikh Hasina, ont fait dix-sept morts et une vingtaine de blessés.

---

LA PRÉSIDENTIELLE AFGHANE REPOUSSÉE AU 20 JUILLET

KABOUL - Initialement prévue le 20 avril, l'élection présidentielle afghane a été repoussée au 20 juillet pour en faciliter les préparatifs, ont annoncé les autorités de Kaboul.

Ce report doit permettre au gouvernement d'éviter que se reproduisent les incidents qui ont perturbé les législatives d'octobre dernier marquées par un regain de violence et par des dysfonctionnements des équipements électoraux.

---

L'ÉPOUSE DE CHÉRIF EXPULSÉE DE DJIBOUTI, ARRÊTÉE EN FRANCE

PARIS - L'épouse du djihadiste présumé Peter Chérif, placé en détention provisoire en France le 27 décembre, a été expulsée de Djibouti dans la nuit de samedi à dimanche et placée en garde à vue à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Elle était accompagnée de ses deux enfants, qui ont été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance.

Peter Chérif, alias Abou Hamza, 36 ans, était en fuite depuis 2011. Ancien délinquant converti à l'islam radical au début des années 2000, il est considéré comme un proche des frères Chérif et Saïd Kouachi, les auteurs de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015.

---

BENALLA S'ENGAGE À RENDRE SES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES

PARIS - Alexandre Benalla, au coeur d'une nouvelle controverse politico-judiciaire pour n'avoir pas restitué ses deux passeports diplomatiques après son licenciement de l'Elysée, assure dans Le Journal du Dimanche qu'il rendra les documents "dans les prochains jours" au ministère des Affaires étrangères.

Le parquet de Paris, saisi par le Quai d'Orsay, a ouvert samedi une enquête préliminaire contre l'ex-chargé de mission de la présidence pour "abus de confiance" et "usage sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle", notamment.

Le Quai d'Orsay a précisé cette semaine avoir demandé par deux fois à Alexandre Benalla, le 26 juillet et le 10 septembre via lettre recommandée, la restitution de ses passeports, respectivement émis les 20 septembre 2017 et 24 mai 2018.

Selon Mediapart, Alexandre Benalla, qui affirme exercer désormais une activité de "consultant", en Afrique notamment, aurait utilisé ce dernier document dans de récents déplacements, semble-t-il au Tchad et en Israël.

---

PARIS - Un détenu est parvenu à s'évader dimanche après-midi de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) en franchissant le mur d'enceinte malgré les tirs de surveillants. Il venait d'être condamné à trois ans de prison pour s'être évadé d'un tribunal.

---

DARMANIN INVITE LES "GILETS JAUNES" À VOTER

PARIS - "La catharsis des satisfactions et des mécontentements se fait par le vote", déclare Gérald Darmanin dans Le Journal du Dimanche, dans une invite aux "Gilets jaunes" qui se sont encore mobilisés pour certains samedi en France.

"Je ne me mets pas à leur place, mais le président a appelé à un grand dialogue, c'est une très bonne chose. Ensuite, il y aura des élections européennes, puis des municipales, des régionales…", souligne le ministre de l'Action et des Comptes publics dans cet entretien.

"Je déplore en tout cas les détériorations de bâtiments (...), les attaques à l'encontre de nos fonctionnaires et évidemment des policiers et gendarmes, les débordements racistes, xénophobes, antisémites ou homophobes auxquels on a assisté ; ils déshonorent leurs auteurs", juge Gérald Darmanin.