L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H06 GMT (17/11)

La mobilisation des "Gilets jaunes" réussie mais endeuillée

PARIS - La mobilisation réussie des "Gilets jaunes" contre la hausse des prix des carburants, qui a fait d'Emmanuel Macron sa principale cible, a été endeuillée par la mort d'une manifestante tuée par une automobiliste coincée samedi dans une opération de blocage.

Le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 2.000 manifestations avec la participation de 244.000 personnes qui ont partiellement bloqué 450 routes, la plupart du temps dans une ambiance bon enfant, mais avec parfois des incidents graves et des affrontements avec la police, comme à Paris.

L'incident le plus tragique a été recensé à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, où une manifestante a été renversée par une automobiliste qui semble avoir paniqué. La conductrice a été placée en garde à vue, selon la préfecture.

Les autorités ont dénombré 106 blessés, dont cinq gravement, procédé à 52 interpellations et mis 38 personnes en garde à vue, essentiellement des manifestants pour refus d'obtempérer ou violences vis-à-vis des policiers, mais aussi des automobilistes ulcérés qui ont tenté de forcer les barrages.

Les blocages ont progressivement été levés dans la journée et les rassemblements les plus importants ont été constatés en fin d'après-midi à Paris, où les "Gilets jaunes" se sont concentrés près de l'Elysée avant d'être dispersés par des tirs de gaz lacrymogène, et dans des lieux symboliques, comme la place de la Concorde ou les Champs-Elysées. et

---

Les défis européens au menu de Macron à Berlin et Bruxelles

PARIS - Emmanuel Macron travaillera avec Angela Merkel dimanche à Berlin et Charles Michel lundi à Bruxelles sur les dossiers européens qu'il veut voir aboutir avant la fin de l'année et le projet d'accord sur le Brexit qui a déclenché une tempête politique au Royaume-Uni.

Le président français espère notamment s'accorder avec la chancelière allemande pour tenter de convaincre leurs partenaires européens d'entériner en décembre des mesures visant à taxer davantage les grandes entreprises du numérique et à approfondir la zone euro.

En pleine crise politique outre-Manche, ils échangeront leurs conclusions sur le texte des négociateurs européens et britanniques sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et le projet de déclaration politique sur la relation future entre les deux entités qui doit l'accompagner.

---

Paris et Berlin présentent lundi un projet de budget de la zone euro

PARIS - France et Allemagne présenteront lundi leur projet de budget commun pour la zone euro qui dans un premier temps se limitera à financer des investissements, ont déclaré vendredi des sources du ministère des Finances français.

Il ne sera pas question, par exemple, d'employer ce budget à aider des pays de la zone euro qui traversent une passe économique difficile.

Paris et Berlin avaient convenu en juin d'étoffer leur projet de budget d'ici la fin de l'année, projet qui s'inscrit dans un programme plus général de renforcement de l'intégration de la zone euro, répondant ainsi aux voeux du président Emmanuel Macron.

---

La CIA pense que "MbS" a ordonné l'assassinat de Khashoggi

WASHINGTON - La CIA estime que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman (MbS), a ordonné l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier, ce qui risque de mettre à mal les efforts de Donald Trump visant à préserver les liens entre les deux pays.

De même source, on précise que la CIA a informé le gouvernement américain de ses conclusions contredisant la version de Ryad, qui a fini par reconnaître que le journaliste avait été tué à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul mais nie toute implication de l'héritier du trône.

Les conclusions de la CIA, rapportées dans un premier temps par le Washington Post, constituent à ce jour l'assertion la plus formelles associant Mohamed ben Salman à la mort du journaliste.

---

Le bilan de l'incendie en Californie atteint 71 morts

PARADISE, Californie - Le bilan de l'incendie qui ravage le nord de la Californie s'est alourdit à 71 morts après que les restes de sept nouvelles victimes ont été découverts, ont annoncé vendredi soir les autorités, précisant que le nombre de portés disparus s'élevait désormais à plus de 1.000 personnes.

L'incendie, baptisé "Camp Fire", est le plus meurtrier de l'histoire de l'Etat américain.

Le président Donald Trump, qui a suscité la polémique le week-end dernier en imputant le sinistre à la "piètre" gestion des forêts californiennes, est attendu samedi sur les lieux.

---

L'épave du sous-marin argentin San Juan localisée

BUENOS AIRES - Un an après sa disparition dans l'Atlantique-Sud, l'épave du sous-marin argentin San Juan a été localisée par plus de 900 mètres de fond au large de la Patagonie, annonce samedi la Marine argentine.

Le bâtiment, porté disparu le 15 novembre 2017 avec 44 membres d'équipage à son bord, a été repéré par un sous-marin robotisé de la société Ocean Infinity, une compagnie spécialisée dans les recherches en mer recrutée par l'Argentine pour retrouver le San Juan.