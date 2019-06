L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18H15 GMT (05/06)

LA SITUATION DE L'ITALIE JUSTIFIE UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE, JUGE LA COMMISSION EUROPÉENNE

BRUXELLES - La Commission européenne a conclu mercredi que l'Italie ne respectait pas les règles budgétaires de l'Union en raison de l'augmentation de sa dette publique, une situation qui justifie selon elle l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Si les Etats membres valident cette conclusion dans les deux semaines à venir, l'exécutif communautaire pourra recommander l'ouverture formelle de la procédure avant la réunion des ministres des Finances de l'UE début juillet.

Pour la Commission, l'Italie est en train de revenir sur ses engagements en matière de réformes structurelles et de réforme des retraites.

La dette publique de l'Italie a atteint 132,2% l'an dernier et pourrait encore augmenter à 133,7% cette année et 135,2% en 2020, selon les dernières prévisions de la Commission.

A ROME, le vice-président du Conseil Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 Etoiles (M5S), s'est dit "prêt à s'asseoir à la table pour discuter de manière constructive" mais il a jugé "très perturbant" le traitement de défaveur infligé selon lui à son pays, notant que d'autres Etats avaient eu des déficits bien supérieurs sans encourir de sanctions.

Le gouvernement ne reviendra pas sur son projet de ramener l'âge de la retraite à 60 ans, a-t-il ajouté.

L'autre vice-président du Conseil, Matteo Salvini, issu de la Ligue (extrême droite) a estimé que le seul moyen de faire baisser la dette consistait à alléger la fiscalité.

Quaut au président du Conseil, Giuseppe Conte, il a dit souhaiter l'ouverture d'un dialogue constructif avec l'UE sur la question budgétaire.

LA COMMISSION AVERTIT LA FRANCE SUR SES COMPTES PUBLICS

BRUXELLES - La Commission européenne a averti la France et la Belgique mercredi au sujet de leurs finances publiques, mais sans aller jusqu'à considérer, comme pour l'Italie, que l'ouverture d'une procédure disciplinaire était justifiée.

La dette publique de la France, deuxième économie de la zone euro, a représenté l'an dernier 98,4% du produit intérieur brut, bien au-delà du seuil de 60% recommandé par l'Union européenne.

Le déficit public français devrait s'accroître cette année à 3,1% du PIB, au-dessus de la limite européenne de 3%.

La Commission juge cependant que ces écarts ne sont que temporaires et salue les réformes structurelles engagées par la France ces dernières années.

VOIR AUSSI

Le FMI s'inquiète de la dette italienne et d'un "hard Brexit"

---

CÉRÉMONIE À PORTSMOUTH À LA VEILLE DE L'ANNIVERSAIRE DU "JOUR J"

PORTSMOUTH, Angleterre, 5 juin (Reuters) - Les dirigeants d'une quinzaine de pays se sont réunis mercredi à Portsmouth, port du sud de l'Angleterre où s'était rassemblée une partie de l'armada alliée avant le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, dans le cadre des cérémonies du 75e anniversaire du "Jour J".

La reine Elizabeth, le prince Charles et la Première ministre Theresa May ont notamment accueilli les présidents français Emmanuel Macron et américain Donald Trump, en visite d'Etat au Royaume-Uni, les Premiers ministres canadien Justin Trudeau et australien Scott Morrison, mais aussi de la chancelière allemande Angela Merkel.

"La génération de la guerre - ma génération - est résiliente et je suis ravie d'être avec vous à Portsmouth aujourd'hui", a déclaré la reine, vêtue d'un rose éclatant, à ses hôtes.

"Nous n'oublierons jamais l'héroïsme, le courage et le sacrifice de ceux qui ont perdu la vie. C'est avec humilité et plaisir qu'au nom du pays tout entier - en fait du monde libre - je vous dis à tous: merci!"

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les navires transportant quelque 150.000 soldats alliés ont appareillé de Portsmouth et des ports des environs pour lancer l'Opération Overlord destinée à libérer la France, puis le reste de l'Europe, de l'occupation allemande.

Les cérémonies du 75e anniversaire du "Jour J" proprement dit se dérouleront jeudi sur les côtes normandes.

MOSCOU - La Russie a rendu hommage mercredi aux soldats occidentaux tués lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, tout en estimant que l'opération n'avait pas joué un rôle décisif pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

"Son importance ne doit pas être exagérée. D'autant plus que dans le même temps, on diminue la portée des efforts colossaux de l'Union soviétique, sans qui cette victoire n'aurait tout simplement pas eu lieu", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

L'URSS a enregistré plus de 25 millions de morts dans ce qu'elle nomme la Grande Guerre patriotique, célébrée chaque année - le 9 mai - par un grand défilé militaire sur la place Rouge à Moscou.

---

L'OPPOSITION SOUDANAISE REJETTE L'OFFRE DE DIALOGUE DES MILITAIRES

KHARTOUM - Une alliance de l'opposition et des manifestants soudanais a rejeté mercredi l'offre de reprise du dialogue proposée par les militaires au pouvoir à Khartoum depuis la chute du président Omar el Béchir.

"Nous n'acceptons pas l'invitation du Conseil militaire de transition", a déclaré à Reuters Madani Abbas Madani, un des dirigeants de l'Alliance des Forces de la liberté et du changement. L'alliance, a-t-il ajouté, n'a plus confiance en la junte.

Le chef du Conseil militaire de transition (CMT) avait offert quelques heures plus tôt de renouer le dialogue avec l'opposition, deux jours après l'intervention meurtrière des forces de sécurité contre les manifestants dans le centre de Khartoum, laquelle a fait au moins 60 morts selon l'opposition.

L'armée dément avoir cherché à disperser lundi les manifestants qui campaient depuis des mois au coeur de Khartoum, affirmant avoir pourchassé des fauteurs de troubles.

Le CMT a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête "indépendante, urgente et transparente", selon les termes de son vice-président le général Mohamed Hamdan Dagalo.

VOIR AUSSI

Pluie de balles et médecins démunis: Le RECIT des violences de lundi

---

FIAT/RENAULT: LA FRANCE REFUSE TOUTE PRÉCIPITATION

PARIS - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a mis en garde mercredi contre toute précipitation dans les discussions sur le projet de fusion de 30 milliards d'euros entre Fiat Chrysler Automobiles et Renault, qui doivent se poursuivre dans la soirée.

Après trois heures de réunion mardi, le conseil d'administration du constructeur automobile français a ajourné ses travaux, qui reprendront en fin d'après-midi.

Parmi les sujets sur lesquels l'Etat français, principal actionnaire de Renault avec 15% du capital, estime ne pas avoir eu des garanties suffisantes, figure le maintien des sites industriels en France.

"Nous sommes en train de (...) construire (ces garanties), mais ça prend du temps, prenons le temps nécessaire", a déclaré le ministre de l'Economie sur BFM TV. "C'est une opération de grande ampleur, qui vise à créer un champion mondial de l'automobile, pas de précipitation."

---

LE MEXIQUE EN QUÊTE D'UN COMPROMIS À WASHINGTON SUR COMMERCE ET MIGRANTS

WASHINGTON - Le Mexique espère parvenir à un accord avec les Etats-Unis lors de discussions sur l'immigration prévues ce mercredi à Washington afin d'éviter que le président américain Donald Trump mette à exécution sa menace d'imposer à partir du 10 juin des droits de douane sur tous les produits mexicains importés.

Une délégation mexicaine menée par le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard s'est rendue à Washington pour des discussions avec des représentants américains. Une réunion est prévue à la Maison blanche en présence du vice-président des Etats-Unis, Mike Pence.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Londres dans le cadre de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, Donald Trump a répété mardi qu'il entendait percevoir dès lundi prochain des tarifs douaniers de 5% sur toutes les importations en provenance du Mexique si celui-ci ne réduisait pas le flux de migrants clandestins se présentant à la frontière avec les Etats-Unis.

Ces taxes douanières vont être progressivement relevées jusqu'à 25% au 1er octobre prochain et en vigueur tant que Mexico n'aura pas pris des mesures plus efficaces contre les migrants clandestins.