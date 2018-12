L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 18h00 GMT (12/12)

FUSILLADE À STRASBOURG, LE TIREUR EN FUITE

STRASBOURG - Les forces de l'ordre étaient mercredi toujours à la recherche de l'auteur de la fusillade qui a fait mardi soir à Strasbourg deux morts, une victime en état de mort cérébrale, 12 blessés, dont six en urgence absolue.

Le tireur présumé, fiché "S", a pris la fuite, peut-être hors de France, a déclaré le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nunez.

"Aujourd'hui il y a 720 personnes qui sont mobilisées sur Strasbourg, 100 personnes relevant de la police judiciaire, qui sont totalement mobilisées pour que très vite nous puissions intercepter cet individu", a déclaré à l'Assemblée le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

L'auteur présumé de l'attaque "avait un comportement qui relevait déjà du pénal" dès l'âge de dix ans, a précisé Castaner, évoquant de premières condamnations à 13 ans. Le ministre a salué par ailleurs l'action de trois citoyens qui ont tenté mardi soir d'arrêter l'homme.

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a déclaré que le tireur avait crié "Allah Akbar" en ouvrant le feu la veille au soir au coeur du marché de Noël.

La section antiterroriste du parquet de Paris a décidé de se saisir des faits, a annoncé le parquet. Quatre proches du tireur - sa mère, son père et deux frères - ont été placés en garde à vue.

Le tireur a été identifié sous le nom de Chérif C. Agé de 29 ans, né et résidant à Strasbourg, il a été condamné à plusieurs reprises en France pour des faits de droit commun. Sorti de prison fin 2015, il était fiché "S" pour prosélytisme religieux.

LA GAUCHE DEMANDE LE REPORT DE L'EXAMEN DE SA CENSURE

PARIS - Les trois groupes de gauche qui ont déposé une motion de censure du gouvernement ont demandé mercredi le report de son examen, en raison de l'attentat de Strasbourg qui a fait deux morts mardi.

"Dans ces conditions, nous estimons impensable que puisse se tenir jeudi, comme initialement prévu, la discussion autour de la motion de censure que nous avons déposée pour dénoncer l'injustice fiscale du gouvernement", peut-on lire dans un communiqué du groupe socialiste.

Ce dernier a décidé de déposer cette motion avec le Parti communiste et La France insoumise pour dénoncer la gestion par le gouvernement de la crise des "Gilets jaunes".

---

LA SURVIE POLITIQUE DE THERESA MAY SUSPENDUE AU VOTE DES ÉLUS CONSERVATEURS

LONDRES - Fragilisée par sa décision de repousser le vote sur l'accord du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May devra se soumettre ce mercredi à un vote de défiance du Parti conservateur.

Si 158 des 315 élus conservateurs à la Chambre des Communes votent la défiance, elle sera renversée et le futur chef du Parti conservateur la remplacera à la tête du gouvernement britannique à moins de quatre mois de la date fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le vote des députés conservateurs se déroulera entre 18h00 GMT et 20h00 GMT dans une salle de la Chambre des communes. L'annonce du résultat sera faite à 21h00 GMT.

Au moins 185 députés ont toutefois exprimé publiquement leur soutien à Theresa May, ce qui devrait théoriquement lui permettre d'échapper à la censure.

Pour suivre la couverture EN DIRECT des événements de la journée au Royaume-Uni:

---

SELON MACRON, SACRIFIER LE 3% ÉTAIT NÉCESSAIRE POUR CONTINUER À RÉFORMER

PARIS - Sacrifier le 3% l'an prochain était nécessaire pour continuer à réformer la France, expliquera Emmanuel Macron à ses partenaires européens s'ils l'interrogent sur ce sujet jeudi et vendredi à Bruxelles, a dit mercredi une source à la présidence française.

Les "Gilets jaunes" ont eu raison de ce pilier de la stratégie économique et diplomatique du président français, le fragilisant alors qu'il peine à convaincre ses partenaires d'accélérer les réformes européennes.

Selon le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, le déficit public pourrait déraper de 0,5 point de PIB en 2019 pour atteindre environ 3,4%, nettement au-delà de la limite européenne.

MOSCOVICI DIT NE PAS PRÔNER DE SANCTIONS CONTRE ROME OU PARIS

BERLIN - Pierre Moscovici, le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, a dit mercredi rechercher des solutions pour les problèmes budgétaires de l'Italie et de la France plutôt que de prôner des sanctions.

La Commission a rejeté le projet de budget 2019 de Rome, qui prévoit une hausse du déficit à 2,4% du produit intérieur brut (PIB) contre 1,8% cette année, au motif qu'il ne permettra pas de réduire la dette publique comme le stipulent les règles européennes.

Le déficit français, lui, risque de passer au-dessus de la limite de 3% après les mesures annoncées lundi par le président Emmanuel Macron en faveur du pouvoir d'achat.

MACRON DÉGRINGOLE DANS LE BAROMÈTRE IPSOS

PARIS - Emmanuel Macron a perdu six points en un mois, en pleine fronde des "Gilets jaunes", et atteint désormais son record d'impopularité, avec 20% d'opinions favorables, dans la dernière livraison du baromètre Ipsos-Game Changer pour Le Point.

Cette enquête, publiée mercredi, a été réalisée les 7 et 8 décembre, soit avant l'allocution du chef de l'Etat, qui a annoncé lundi des mesures en faveur du pouvoir d'achat dans l'espoir de dénouer la crise.

---

MIGRANTS-LA COUR DE CASSATION ANNULE LA CONDAMNATION DE CÉDRIC HERROU

PARIS - La Cour de cassation a partiellement annulé mercredi la condamnation prononcée en appel à l'encontre de l'agriculteur et défenseur des migrants à la frontière transalpine Cédric Herrou, il y a près d'un an et demi.

L'agriculteur Cédric Herrou avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine en août 2017 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les juges se sont fondés sur la nouvelle version du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), amendé en septembre à la suite d'une décision du Conseil d'Etat sur le "délit de solidarité", qui a élargi les exemptions pénales pour les personnes qui aident les migrants dans un but exclusivement humanitaire.